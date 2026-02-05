Santiago Segura ofreció a Koldo un cameo en 'Torrente presidente' friendo chistorras y otro a Ábalos con prostitutas

Santiago Segura dirige y protagoniza la película, manteniendo el humor políticamente incorrecto y sin promocionar ni adelantar detalles antes del estreno.

Santiago Segura negoció con José Luis Ábalos y Koldo García la posibilidad de que ambos realizaran un cameo en "Torrente, presidente", la sexta entrega de la saga, en una escena con prostitutas y chistorras como guiño satírico al 'caso Koldo'.

Las conversaciones con la productora de Segura se mantuvieron durante el rodaje de la película, según ha podido conocer EL ESPAÑOL. La idea seguía la tradición de cameos de la saga y buscaba integrar referencias de actualidad en clave de humor grueso.

En la escena planteada, el exministro caminaba acompañado por dos prostitutas.

En otra toma, su exasesor aparecía friendo chistorras, realizando así un guiño a la palabra clave con la que, según la investigación de la Guardia Civil, denominaba la supuesta trama a los billetes de 500 euros.

El acuerdo no llegó a cerrarse. Las conversaciones se diluyeron y la propuesta quedó descartada antes de fijar fechas o condiciones de rodaje.

La entrada en prisión de Ábalos y Koldo terminó por hacer imposible cualquier aparición. Ambos ingresaron en la cárcel de Soto del Real el pasado 27 de noviembre de 2025.

Santiago Segura caracterizado como Torrente durante el rodaje de 'Torrente, presidente'.

El instructor del caso justificó la decisión por un riesgo "extremo" de fuga. La proximidad del juicio y la gravedad de las penas solicitadas pesaron en el cambio de postura del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 24 años de prisión para el exministro.

El juez también aseguró que ambos tenían capacidad económica y la red de contactos en el extranjero. La investigación apuntó a posibles recursos fuera de España vinculados a la presunta trama. Sin embargo, no se ha encontrado hasta la fecha cuenta alguna en el extranjero.

Ábalos y Koldo están investigados por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los delitos se enmarcan en el conocido 'caso Mascarillas'.

La medida fue ratificada en enero. La Sala de Apelación del Supremo desestimó los recursos de libertad. Consideró que las circunstancias de riesgo no habían variado.

EL ESPAÑOL contactó con Santiago Segura para recabar su versión. El productor, director y actor rechazó dar detalles sobre la película. Asegura que mantiene su decisión de no realizar promoción ni pase de prensa.

Segura se limita a citar al público el día del estreno (13 de marzo). El director invita así a descubrir entonces los secretos del filme. Reitera que no habrá adelantos ni explicaciones previas.

12 años después

'Torrente, presidente' es la sexta entrega de la franquicia creada por Segura. La película sitúa al personaje en una carrera política hacia la presidencia del Gobierno de España.

El estreno está previsto para el 13 de marzo de 2026. Llega doce años después de 'Torrente 5: Operación Eurovegas'. El rodaje comenzó en 2025.

La trama traslada el humor de la saga al terreno de la política nacional. La campaña electoral se presenta marcada por el populismo y la incompetencia. El equipo de asesores que acompaña al protagonista sigue sus pasos en clave de caricatura.

La película incorpora referencias al clima político actual. Las redes sociales y la mezcla entre espectáculo y poder ocupan un lugar central. Se mantiene el tono políticamente incorrecto característico.

Segura vuelve a dirigir y protagonizar el filme. La producción corre a cargo de su compañía Amiguetes Entertainment. Repiten rostros habituales y se suman nuevas caras del humor televisivo.

El director ha explicado que llevaba años madurando esta entrega. Ha reconocido que la realidad política dificulta quedarse corto en la sátira. Define la película como "muy potente" y orientada a provocar carcajadas.

También ha insistido en que es ficción. Anima a los seguidores de Torrente a acudir al cine. Advierte a quienes tengan "sensibilidad" de que quizá no sea para ellos. El estreno será el momento de comprobarlo.