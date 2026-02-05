Sánchez usará "la fuerza del Estado" para regular "el universo tóxico e impune" de las redes ante ataques de "tecnoligarcas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves durante la clausura el Congreso Nacional de Industria. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez defiende el uso de la "fuerza del Estado" para regular las redes sociales y proteger la democracia y a los menores de lo que denomina un "universo tóxico e impune". El Gobierno español propone medidas como la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años y exige que los directivos de plataformas asuman responsabilidades por infracciones. Las críticas de Elon Musk y Pável Durov califican las regulaciones como amenazas a la libertad en internet y acusan al Ejecutivo de querer implantar un estado de vigilancia. Ministros del Gobierno apoyan endurecer el control sobre redes como X, llegando a sugerir el cierre de cuentas institucionales si no se respetan los derechos fundamentales.

El presidente del Gobierno ha lanzado un nuevo aviso a los "tecnoligarcas" Elon Musk y Pável Durov al defender que "la fuerza del Estado está para proteger" a las democracias "de los ataques que sufren" y "a nuestros hijos de ese universo tóxico e impune en el que se han convertido las redes sociales; eso que he llamado un Estado fallido".

"No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", ha dejado claro Pedro Sánchez este jueves durante su intervención el Congreso Nacional de Industria, celebrado en Bilbao.

Tras lamentar que "hay quien dice que regular es controlar, que hacer política es tiranía y que poner reglas limita la innovación", Sánchez ha remarcado que estas personas "casi nunca se hacen las preguntas clave".

"¿Para qué queremos esa innovación?, ¿para ampliar derechos o para poner en riesgo esos derechos?, ¿para fortalecer la democracia o para erosionarla?, ¿para mejorar la vida de la gente o para que unos pocos hagan caja?, ¿queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño?, ¿que convierta la privacidad en mercancía?, ¿una sociedad en la que un tecnoligarca pueda meterse, como se metieron ayer en los móviles, de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras?", ha preguntado.

Por eso, ha insistido en la necesidad de poner en valor "la fuerza del Estado" para proteger no sólo la democracia, sino también a los menores, ante los ataques de los "tecnoligarcas" después de la decisión del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

También tras adoptar otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, entre ellas que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes, como desnudar a mujeres y niñas, algo que no ha gustado a los dueños de X ni Telegram.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que ayer Pável Durov, cofundador de Telegram, asegurara, en un mensaje masivo enviado a los usuarios de esta red social, que las regulaciones que propone el Gobierno "amenazan" sus "libertades en internet" con el objetivo de convertir España "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección".

"Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", respondió el presidente del Gobierno en redes sociales.

Un día antes, el dueño de X, Elon Musk, llamó a Sánchez "fascista totalitario" y "tirano y traidor al pueblo de España" por querer prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Elon Musk, Pedro Sánchez y Pável Durov.

Prohibir X

El Gobierno ha mostrado unidad total en lo que respecta al control de las redes sociales, sobre todo para los menores, y prácticamente todos los ministros han respondido a los insultos y advertencias de Musk y Durov.

Este mismo jueves la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido al Gobierno que abra el debate sobre si los ministerios, así como sus titulares, deben tener cuentas en X y se ha mostrado partidaria de "limitar al máximo", e incluso prohibir, el uso de esta red social si sigue permitiendo la "vulneración de derechos fundamentales" y no respeta "las reglas del juego".

"Deberíamos salir de ahí", ha opinado.

Por ello, la ministra ha instado al Gobierno a cerrar todas las cuentas de X de sus 22 ministerios ante la deriva de Musk.

Por el momento, el Ejecutivo seguirá en X y Telegram.

"Soy bastante crítica con lo que supone Twitter. Digo Twitter, aunque hay otras plataformas, otras aplicaciones que tienen un comportamiento que podría ser similar", ha dicho, en referencia a Grok, la IA de Elon Musk, que "ha empezado a generar imágenes de pornografía infantil". "Esto es inaceptable", ha denunciado.

Así, se ha mostrado partidaria de adoptar "medidas de urgencia" para proteger a los menores de edad y regular el entorno digital para "poner las reglas de juego de lo que es delito y qué no lo es".

"O entran en la regulación o se van", ha dejado claro.

"El problema es que no hay una regulación. Es difícil que haya un control de las redes cuando todas dependen de tres señores que tienen una clara ideología y su objetivo es hacer caja y hacer negocio", ha afirmado en una entrevista en El Matí de Catalunya Radio.

Rego considera, además, que el espacio digital "es la ley de la selva" y "pone en riesgo los derechos y las libertades", por lo que es necesario "tomar cartas en el asunto".

"No nos temblará la mano"

Misma línea mantiene el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que este jueves ha cargado contra los "tecnoligarcas" y sus "amenazas" contra el Gobierno de coalición, para dejar claro que al Ejecutivo "no le va a temblar la mano" a la hora de regular las redes.

Ha enfatizado que "en España gobiernan las instituciones democráticas". "España no se gobierna a través de ningún tuit de ningún tecnoligarca, España la gobiernan las instituciones democráticas elegidas por sus ciudadanos", ha insistido.

Por lo tanto, ha continuado, "no van a tolerar que ningún tecnoligarca venga a decirles cómo se tiene que organizar la vida política, social y tecnológica del país".

Además, ha agregado que el Gobierno y las Cortes Generales "soberanamente elegidas" deciden sobre estos temas, al tiempo que ha recordado que "tenemos una ley sobre cuestiones digitales ahora mismo en trámite, que ya pasó el Consejo de Ministros sobre la protección en entornos digitales".

Y, evidentemente "el Congreso soberanamente decidirá las decisiones que tiene que adoptar", ha apostillado.