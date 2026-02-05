Rego pide al Gobierno cerrar sus cuentas en X y prohibir esta red si vulnera derechos: "Elon Musk hace caja con niños desnudos"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, esta semana en un acto en Madrid. Efe

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido al Gobierno que abra el debate sobre si los ministerios, así como sus titulares, deben tener cuentas en X y se ha mostrado partidaria de "limitar al máximo", e incluso prohibir, el uso de esta red social si sigue permitiendo la "vulneración de derechos fundamentales".

"Deberíamos salir de ahí", ha opinado. De hecho, Rego abandonó X hace más de un año por la "toxicidad" de esta red social y después de que su dueño, Elon Musk, "hiciera un gesto nazi" durante la investidura de Donald Trump.

Lo mismo hicieron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el resto de ministros de Sumar .

En cambio, el ministerio de Sira Rego sí mantiene cuenta en X, pero porque depende, ha explicado en Catalunya Ràdio, de la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de la Presidencia del Gobierno.

Cerrar cuentas de ministerios

Por ello, la ministra ha instado al Gobierno a cerrar todas las cuentas de X de sus 22 ministerios ante la deriva de Elon Musk, quien esta semana llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tirano y traidor al pueblo de España" por querer prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

También porque Grok, la IA de Elon Musk, "ha empezado a generar imágenes de pornografía infantil". "Esto es inaceptable", ha denunciado.

Por ello, se ha mostrado partidaria de adoptar "medidas de urgencia" para proteger a los menores de edad y regular el entorno digital para "poner las reglas de juego de lo que es delito y qué no lo es".

"O entran en la regulación o se van", ha dejado claro.

"El problema es que no hay una regulación. Es difícil que haya un control de las redes cuando todas dependen de tres señores que tienen una clara ideología y su objetivo es hacer caja y hacer negocio", ha afirmado en una entrevista en El Matí.

Rego considera, además, que el espacio digital "es la ley de la selva" y "pone en riesgo los derechos y las libertades", por lo que es necesario "tomar cartas en el asunto".



Musk y Telegram, contra Sánchez

De esta manera, la ministra considera urgente "garantizar la convivencia" y los "derechos de las personas" a través de la regulación para evitar que "Elon Musk haga caja con desnudos de niños y niñas en redes sociales".

Estas declaraciones de Sira Rego llegan después de que Sánchez respondiera ayer al fundador y consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, Pável Dúrov, que envió un mensaje a todos sus usuarios denunciado que las restricciones que planea el Gobierno "amenazan vuestras libertades en internet" y crean "un estado de vigilancia" en España.

"Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", respondió el presidente del Gobierno en redes sociales.

Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2026

Fuentes de Moncloa se han referido al escrito de Dúrov, que vierte, denuncian, varias mentiras y ataques ilegítimos contra el Gobierno. "Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país", apuntan.

"Este hecho demuestra por sí solo la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil. Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley", señalan las mismas fuentes.