Pedro J. Ramírez en 'AR': "Si hubiera que elegir preferiría redes sociales sin Gobierno, que Gobierno sin redes sociales"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha cargado contra Pedro Sánchez por "estar demasiado ocupado buscando enemigos exteriores" y por su propuesta para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, que ha acarreado un enfrentamiento dialéctico con los dueños de Elon Musk y Pável Durov, dueños de X y Telegram respectivamente.

En este sentido, ha recordado una famosa cita del presidente estadounidense Thomas Jefferson para desmarcarse de las propuestas del presidente del Gobierno: "Jefferson, aunque tenía muy mala opinión de la prensa, decía que si tuviera que elegir un país con gobierno pero sin periódicos o un país con periódicos pero sin gobierno, elegiría lo segundo".

"Si en España hubiera que elegir entre un Gobierno autoritario como el de Sánchez sin redes sociales y redes sociales sin Gobierno, preferiríamos redes sociales sin Gobierno", ha manifestado Pedro J. Ramírez durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco.

El periodista ha recordado que "a Sánchez le va muy bien cuando ataca a Trump, a Milei y ahora a Elon Musk o a Pável Durov, de la misma forma que le iba bien arremeter contra los señores de los puros, los 'pseudomedios' o equiparar a la derecha con la extrema derecha".

Y aunque ha subrayado que el presidente del Gobierno "tiene mil tíos en Moncloa buscando enemigos con quien confrontarse", Pedro J. Ramírez ha concedido que "a veces esos enemigos son muy poco simpáticos, incluso podríamos decir que dicen y hacen cosas repulsivas, como los comentarios soeces de Musk", y ha asumido que hace falta una regulación internacional en materia de redes sociales.

No obstante, el director de EL ESPAÑOL ha instado a Sánchez a estar centrado en atender la situación provocada por el temporal en Andalucía, en la crisis de la vivienda o en determinar lo que realmente ocurrió en el accidente ferroviario de Adamuz y dejar a un lado su guerra contra lo que llama "tecnoligarcas".

"Todo forma parte de lo mismo: un modelo de crecimiento encaminado a las cifras macro pero sin acompasar el desarrollo con la mejora de las infraestructuras y de la seguridad", ha resumido.

Pedro J. también ha valorado la publicación de un informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que alertó en 2022 que la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla estaba "al final de su vida útil". "Es una instancia independiente y política que estaba diciendo 'ahí va ese dinero, arregle la vía'".

"Pero a Óscar Puente lo que le importaba era poder ir a 350 km/h para batir todos los récords y que la España de Sánchez fuera como la China de Xi Jinping", ha apuntado. Y ha terminado su intervención con "una frase que lo define todo": "La ineficacia siempre ha sido la otra cara de la corrupción".