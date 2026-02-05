Ayuso acusa al PSOE de "fabricar" una denuncia de acoso al alcalde de Móstoles para tapar el 'caso Salazar'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). Alberto Ortega / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso acusa al PSOE de fabricar una denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles para desviar la atención del 'caso Salazar'. El PP niega haber presionado para ocultar la denuncia y afirma que el expediente interno fue archivado por falta de pruebas. PSOE, Más Madrid y Vox exigen la dimisión del alcalde de Móstoles y critican la gestión del PP en el caso. El Partido Popular sostiene que la denuncia carecía de sustento y defiende la presunción de inocencia del alcalde, mientras la polémica se intensifica en el debate político madrileño.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al PSOE de "fabricar" una denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, para desviar la atención del llamado caso Salazar. La denuncia, que ha salido a la luz este jueves, ha provocado una fuerte reacción política, con el PP defendiendo al regidor y rechazando las acusaciones.

Durante la primera sesión de control en la Asamblea de Madrid, la portavoz del grupo socialista, Mar Espinar, ha preguntado a Ayuso sobre la polémica, que según la oposición pone en cuestión la gestión del PP en la Comunidad y su "feminismo".

En su respuesta, Ayuso ha rechazado entrar en la polémica y ha denunciado que el hecho de conocerse este caso en torno al regidor del segundo municipio más grande de Madrid es una "maniobra" del PSOE para utilizar la denuncia como "una campaña política".

"No he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que está hundida", ha afirmado Ayuso, en referencia a la exministra de Educación y sus posibles resultados electorales el próximo domingo 8. Mientras ha señalado que la denuncia coincide con la comparecencia en el Senado del exasesor socialista Salazar. "Mientras Salazar habla en el Senado, sacan un caso fabricado por el PSOE", ha añadido.

La presidenta ha defendido, además, la legitimidad de su mandato frente a las críticas socialistas: "Estamos en una democracia, a mí me han puesto aquí los madrileños y a usted le han puesto a dedo", ha declarado, acusando a Espinar de limitar su intervención a intentar presentar a Ayuso como "una mala persona".

"Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes", ha finalizado Ayuso.

"No se ha tapado nada"

La polémica estalló este jueves tras la publicación de una información de El País que apunta a que el PP de Madrid habría presionado a una concejala de Móstoles para que no hiciera pública una denuncia interna por acoso contra el alcalde del municipio, Manuel Bautista. Según el diario, la edil trasladó los hechos al partido, pero la queja fue gestionada de forma interna y no trascendió.

Minutos antes de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado en los pasillos de la Asamblea el secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, quien ha negado de forma tajante que el partido presionara a nadie para "tapar absolutamente nada".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista Fernando Sánchez / Europa Press

El secretario general del PP madrileño ha asegurado que el procedimiento interno se tramitó conforme a los cauces establecidos. Ha dicho que el Partido Popular "ni tapa ni oculta" este tipo de escritos, sino que los instruye y actúa cuando corresponde, siempre respetando la presunción de inocencia.

Serrano ha explicado que en febrero de 2024 entró por correo electrónico un escrito de una concejala en el que se denunciaban exclusivamente "discriminaciones laborales", sin que se planteara como un caso de acoso laboral ni, en ningún caso, de acoso o abuso sexual.

Ha señalado que en marzo de ese año se celebró una reunión en la que la edil trasladó de forma vaga situaciones de disputas y agravios con otros concejales y que, ante esa inconcreción, se le preguntó expresamente si había existido algún tipo de acoso o abuso sexual, algo que —según ha dicho— fue negado de manera expresa.

El dirigente popular ha indicado que en octubre de 2024 la concejala se dio de baja del partido, dejó su acta y posteriormente remitió un escrito a la dirección nacional. Ha explicado que el caso fue asumido entonces por el Comité de Derechos y Garantías Nacional, al tratarse de un alcalde de un municipio de más de 100.000 habitantes, miembro nato de la Junta Directiva Nacional.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, ha señalado Serrano, se instruyó un expediente en el seno de ese comité, durante el cual se requirió a la denunciante información y documentación que sostuviera el escrito y se practicaron las actuaciones correspondientes. Al no aportarse pruebas que respaldaran la denuncia ni las declaraciones imputadas a terceros, el expediente fue finalmente archivado.

En este sentido, ha reiterado que la denuncia carecía de sustento y ha apuntado que, de existir hechos constitutivos de delito, deberían haberse llevado a un juzgado y no al ámbito político o mediático.

Asimismo, Serrano ha rechazado valorar lo que ha calificado como "conversaciones manipuladas" que aparecen en la denuncia de El País y ha enmarcado la polémica en un contexto político más amplio, al señalar que la denuncia coincide en el tiempo con un momento "muy perjudicial para el PSOE" relacionado con un "presunto acosador", Paco Salazar, sobre el que sí "existen denuncias formales" y muy ligado a la candidata de Aragón, Pilar Alegría.

PSOE, PP y Vox piden su dimisión

A raíz de esta información, PSOE, Más Madrid y Vox han exigido la dimisión inmediata del regidor y pusieron el foco en la dirección del PP madrileño, a la que acusan de haber "encubierto" el caso. El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE-M, Óscar López, ha señalado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como al secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, como conocedores de la denuncia.

Desde el PSOE, tanto a nivel autonómico como nacional, insistieron en que el PP no ha aplicado el mismo criterio de exigencia que reclama cuando los casos de acoso afectan a dirigentes socialistas.

Nosotros actuamos de inmediato. El Partido Popular hace justo lo contrario: encubre. No somos iguales.



Si aplicaran su propio listón, deberían dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles. pic.twitter.com/qXKd4lvedY — PSOE (@PSOE) February 5, 2026

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reclamado el cese de Bautista y la asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes, a su juicio, "cerraron filas" en torno al alcalde. La ministra de Sanidad y líder de la formación, Mónica García, ha denunciado lo que calificó como un "patrón" del PP ante este tipo de situaciones.

Vox, por su parte, también ha pedido la renuncia del alcalde y explicaciones públicas, cuestionando lo que considera una contradicción entre el discurso feminista del PP y la gestión interna de la denuncia.

Le pregunto a Ayuso si va a pedir perdón por encubrir un caso de acoso en su partido.



Me responde haciéndose la víctima y la protagonista. Siempre en el lado equivocado. pic.twitter.com/EDHDeyPGse — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 5, 2026

La formación ha recordado, además, la reciente ruptura del pacto de gobierno en Móstoles, producida hace menos de un mes, y ha sugerido que la salida de Vox del Ejecutivo municipal pudo estar vinculada a la situación interna del alcalde antes de que el caso trascendiera, pese a que en el momento de los hechos no dijeron nada.

Desde el Partido Popular defienden que el procedimiento interno se tramitó y archivó correctamente, al no existir pruebas que acreditaran las acusaciones. Fuentes del partido subrayan que el archivo del expediente no fue recurrido, que la denunciante no acudió a la vía judicial y que debe respetarse en todo caso la presunción de inocencia del alcalde, que consideran vulnerada por la difusión pública del caso. Según estas mismas fuentes, se trataría de un escrito "formulado de mala fe" y sin respaldo jurídico.