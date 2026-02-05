Leire Díez aconseja a Sánchez alejarse de Óscar López y de Antonio Hernando: "Yo no los elegiría para rodearme de ellos"
La exmilitante socialista denuncia una campaña de manipulación mediática contra ella y un "montaje con fuego amigo".
Más información: Cerdán declara ante el juez que no le dijo a Sánchez que Leire le dio en Ferraz el audio de la sauna de su suegro
Leire Díez, exmilitante socialista y conocida como 'fontanera' del PSOE, ha aconsejado a Pedro Sánchez alejarse de Óscar López y Antonio Hernando.
Díez ha señalado que hay "mucha sombra" alrededor de López y Hernando, y que ella no los elegiría como personas de confianza.
En sus declaraciones, Díez sugiere que Sánchez debería conocer ciertos aspectos sobre Antonio Hernando, insinuando desconfianza hacia ambos colaboradores.
La conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alejarse del actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y del director adjunto de su gabinete, Antonio Hernando.
En unas declaraciones en las que la exmilitante socialista denuncia un "montaje con fuego amigo" en contra de su persona, ha asegurado que el presidente del Gobierno "debería de saber ciertas cosas" respecto a Hernando.
"Hay mucha sombra. Yo no los elegiría para rodearme de ellos", ha detallado durante su intervención en el programa de Ana Rosa, cuando ha sido preguntada sobre si el actual director adjunto del gabinete de Presidencia "hace bien" a Sánchez.
