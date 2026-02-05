Leire Díez aconseja a Sánchez alejarse de Óscar López y de Antonio Hernando: "Yo no los elegiría para rodearme de ellos"

La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz en junio. Carlos Luján Europa Press

La conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alejarse del actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y del director adjunto de su gabinete, Antonio Hernando.

En unas declaraciones en las que la exmilitante socialista denuncia un "montaje con fuego amigo" en contra de su persona, ha asegurado que el presidente del Gobierno "debería de saber ciertas cosas" respecto a Hernando.

"Hay mucha sombra. Yo no los elegiría para rodearme de ellos", ha detallado durante su intervención en el programa de Ana Rosa, cuando ha sido preguntada sobre si el actual director adjunto del gabinete de Presidencia "hace bien" a Sánchez.

