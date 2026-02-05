La Constitución más larga con el respaldo más corto: los socios de Sánchez y Vox plantarán a los Reyes en un pleno histórico

El evento se organiza conjuntamente entre la Casa Real y el Congreso y coincide con un contexto de ausencias habituales en actos institucionales recientes.

La Constitución de 1978 está a punto de convertirse en la más duradera de la historia de España, superando los 47 años y 75 días de la de 1876.

Los principales socios del Gobierno (Junts, ERC, EH Bildu, BNG) y Vox no asistirán al acto, y Sumar aún no ha decidido su presencia.

El Congreso celebrará el 17 de febrero una sesión solemne presidida por los Reyes para conmemorar la longevidad de la Constitución de 1978.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado una sesión solemne presidida por los Reyes, en la que se celebrará, por adelantado, que la Constitución de 1978 se convertirá este año en la Carta Magna más duradera de la historia de España.

El acto, previsto para el próximo martes 17, se realizará sin el respaldo de los principales socios del Gobierno. Ni Junts, ni ERC, ni EH Bildu, ni BNG estarán en el hemiciclo. "Nunca participamos en los actos presididos por los Reyes", afirman desde una de las formaciones que sostienen al Ejecutivo.

Tampoco está clara la asistencia de Sumar, socio minoritario del Gobierno, que no ha tomado una decisión y lo hará la próxima semana.

Podemos guarda silencio, aunque, al igual que el PNV, suele ausentarse en los actos oficiales del Día de la Constitución.

Fuentes de Vox aseguran que la formación aún no ha tomado formalmente la decisión, pero hace tiempo que decidieron no participar en actos en los que está Pedro Sánchez, como los del Día de la Constitución.

Vox no estuvo en el Día de la Hispanidad y tampoco en los actos del 6 de diciembre, ni siquiera en el izado de la bandera frente al Congreso.

Santiago Abascal también declinó acudir a la conmemoración de los 50 años de la proclamación de Juan Carlos I, pese a que el presidente del Gobierno anunció que, debido a un viaje oficial, no acudiría.

Este plantón refleja el viraje de algunos de los partidos que participaron en la redacción de la Constitución de 1978: Miquel Roca pertenecía a Convergencia, cuyos restos hoy se integran en Junts; y Jordi Solé, ponente por el PCE, estaría ahora en IU, integrada en Sumar.

En el Congreso aseguran que este acto histórico, que reunirá a las dos cámaras del Parlamento, está siendo organizado de forma conjunta por la Casa Real y la Cámara Baja.

La solemnidad de esta efeméride contrasta con la del 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I, celebrado el 21 de noviembre en la Sala Constitucional del Congreso, donde no asistieron los principales líderes, ni Pedro Sánchez, ni Yolanda Díaz, ni Santiago Abascal. Solo estuvo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ese día, los Reyes pudieron escuchar una mesa redonda que reivindicó la figura del Emérito, pese a que Armengol se negó a mencionarlo durante su discurso.

También fue llamativa la decisión de sentar al Rey en el asiento de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en la Diputación permanente. La reina Letizia ocupaba el de la líder de Podemos, Ione Belarra, y la princesa Leonor en el de portavoz de Bildu, Merche Aizpuría.

Un "acto chocante" para algunos diputados del PP y que ahora Armengol puede enmendar en parte.

En esta ocasión, está previsto que asista el presidente del Gobierno al acto.

Las sesiones solemnes se suelen celebrar al inicio de cada legislatura y también en ocasiones especiales, como la mayoría de edad de la Princesa de Asturias o la proclamación de Felipe VI.

Es también uno de los pocos momentos en los que se abre la puerta de los leones para que los Reyes entren bajo palio.

Un mes de antelación

El acto del 17 de febrero se celebrará con cierta antelación, ya que ese día la Carta Magna habrá cumplido 47 años y 48 días en vigor.

No será hasta un mes después, el 14 de marzo, cuando la Constitución se convierta en la más longeva de la historia, superando los 47 años y 75 días de la Constitución de 1876.

Aquella Carta Magna estuvo en vigor durante los reinados de Alfonso XII, Alfonso XIII y hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera.

Otra de las más longevas fue la de 1845, durante el reinado de Isabel II, que duró 24 años. Por el contrario, las más breves fueron la de 1812 (la Pepa), que duró poco más de 2 años, y la republicana de 1931, con 7 años y 3 meses.

La Constitución de 1869, proclamada tras la Gloriosa y bajo el reinado de Amadeo de Saboya, duró 7 años y 6 meses, solo un poco menos que la de 1837, que permaneció vigente 7 años y 11 meses, durante la regencia de María Cristina de Borbón.