El alcalde de Móstoles niega el acoso sexual a una edil: "Las desavenencias empiezan porque quiere ser vicealcaldesa"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha descartado este jueves presentar su dimisión tras la polémica denuncia de acoso que se ha difundido por una de sus exediles.

En una comparecencia con preguntas ante los medios, Bautista ha vinculado la denuncia —primero ligada a un tema laboral y ahora vinculada a un tema de acoso sexual—, que se originó a raíz de desacuerdos internos vinculados a la distribución de responsabilidades dentro del Ayuntamiento.

Según ha relatado, tras los comicios del 2023, el grupo popular de Móstoles mantuvo numerosas conversaciones internas en el proceso de elaboración de la lista electoral para asignar cargos, y fue entonces cuando se decidió que la denunciante no ocuparía ni la primera tenencia de alcalde ni la vicealcaldía, sino el cargo de concejala de Digitalización, con la compatibilidad para acudir a su centro de trabajo.

Algo que, según también la versión del propio alcalde, no era del agrado de la edil que quería ser "o teniente de alcalde o vicealcaldesa". De esta forma, Bautista ha ligado la denuncia y el escándalo publicado ahora a este hecho aunque en ningún momento ha negado expresamente el acoso sexual.

Bautista ha señalado que a partir de ese momento comenzaron "una serie de desacuerdos y desavenencias internas" que desembocaron en una serie de correos con la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y dos reuniones con la dirección del partido en Madrid: Alfonso Serrano y Ana Millán.

De estas reuniones, Bautista ha recordado las palabras de Serrano y ha explicado que "ante la falta de concreción", la dirección del PP de Madrid le preguntó "expresamente a la persona si se trataba de algún tipo de acoso o abuso sexual y fue negado".

“Nadie me ha pedido que dimita. Una información periodística no es suficiente para que se tome ninguna decisión”, ha recalcado, al tiempo que ha subrayado, que no tiene intención de convocar un pleno extraordinario por este asunto, aunque desde el PSOE y Más Madrid ya han amenazado con solicitarlo y pedir su reprobación.

El alcalde ha advertido que se reserva el derecho a emprender "cualquier acción judicial que consideremos oportuno", ya que, ha insistido, "todo esto está en manos de servicios jurídicos y abogados".

Además, ha recordado que "no hay ninguna denuncia en el ámbito judicial y en el Comité de Garantías el caso fue archivado, y ni la denunciante ni su abogado presentaron recurso".

Con estas declaraciones, Bautista busca cerrar la crisis política que se ha abierto en el Ayuntamiento de Móstoles y en la que se ha visto reforzado no sólo por los líderes autonómicos del PP, sino también por su líder nacional: Alberto Núñez Feijóo.