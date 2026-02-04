Guerra a golpe de tuits. Pedro Sánchez ha encontrado un nuevo enemigo: el hombre más rico del planeta, Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX.

Hace dos semanas empezaron a cruzar mensajes, pero este martes Musk ha llegado a la descalificación personal, llamando "sucio" y "traidor" a Sánchez, después de que el presidente del Gobierno le acusara de "desinformar".

Todo comenzó con la decisión del Gobierno de regularizar a 500.000 inmigrantes en situación irregular. Esta medida ha tenido un impacto global, en un momento en el que casi todos los países apuestan por medidas restrictivas.

La noticia fue recogida por los principales medios. El propietario de Tesla se hizo eco de una información en la que se criticaba la regularización. Y reaccionó con un escueto "Wow".

El mensaje original sostenía que Sánchez había recurrido a la regularización para asegurarse su voto durante los próximos dos años.

Poco después, Sánchez le respondía: "Marte puede esperar. La humanidad no”, en referencia a que una de las compañías de Musk, SpaceX, planea llevar humanos al planeta rojo en los próximos años.

El que fue asesor de Donald Trump ignoró el comentario, pero este martes, desde la Cumbre de Gobiernos en Dubái, Sánchez volvió a mencionarlo.

El presidente recordó que Musk nació en Sudáfrica y lo tildó de "inmigrante", para luego acusarle de "utilizar su cuenta personal para amplificar la desinformación sobre la decisión soberana de mi Gobierno".