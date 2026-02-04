El dueño de Telegram acusa a Sánchez de crear "un estado de vigilancia" en España con la excusa de la "protección" digital

Las claves nuevo Generado con IA Pavel Durov, creador de Telegram, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar regulaciones que amenazan la libertad en internet en España. Durov critica la propuesta de exigir verificación de edad y documentos de identidad para acceder a redes sociales, advirtiendo sobre la erosión del anonimato y la recopilación masiva de datos. El empresario alerta de que la responsabilidad penal a directivos de plataformas puede conducir a la sobrecensura y silenciar opiniones críticas o periodismo. El Gobierno justifica estas medidas como necesarias para proteger a menores y combatir el descontrol en las redes sociales, consideradas por Sánchez como un "Estado fallido".

Pavel Durov, el creador y dueño de Telegram, ha enviado esta misma tarde un mensaje a todos los usuarios de la plataforma en el que acusa al gobierno de Pedro Sánchez de impulsar "nuevas regulaciones peligrosas que amenazan" las "libertades en internet".

La reacción de Durov llega un día después del anuncio del presidente del Gobierno de su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años: "Vamos a protegerles contra este salvaje oeste".

Durov alerta en su comunicado de que estas medidas "podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de 'protección'" contra las redes sociales.

A su juicio, la primera de las señales de alarma es la propuesta de verificación de edad obligatoria para prohibir el acceso a los menores de 16: "No se trata sólo de los niños, requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría".

Esa medida del Ejecutivo socialista, continúa, "establece un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto".

El empresario, dueño de una plataforma utilizada por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, ha descrito que la premisa de Sánchez podría tener efectos secundarios no deseados: "Definiciones vagas de "odio" podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas. Esto puede ser una herramienta para suprimir a la oposición".

"Estas no son salvaguardas; son pasos hacia el control total", ha alertado. "Hemos visto este guion antes, gobiernos armamentizando la “seguridad” para censurar a sus críticos. En Telegram, priorizamos vuestra privacidad y libertad: cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso".

Medidas

El presidente habló de evitar que las redes sean "el salvaje oeste", dando a entender que pretende perseguir a quienes, camuflados bajo perfiles anónimos, actúan como haters o trolls.

Sánchez justificó la medida por la necesidad de frenar lo que considera una falta de control estructural sobre el espacio digital. De hecho, afirmó que "las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos", y defendió que los poderes públicos deben actuar con mayor determinación frente a plataformas "más ricas y poderosas que muchos países".

La segunda de las medidas, que atañe a la responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de las plataformas, señala que si no se elimina rápidamente contenido "ilegal, odioso o perjudicial", sus responsables podrían ir a la cárcel.

El anuncio del presidente iba acompañado de una reforma legal destinada a endurecer las responsabilidades de las plataformas. De ahí que, entre las medidas previstas, figure la atribución de responsabilidad penal a los directivos de las tecnológicas en caso de que no retiren contenidos ilegales o de odio.

El dueño de la red social cree que esto "forzará la sobrecensura. Las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo".

"Los gobiernos dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado. ¿Exploración libre de ideas? Desaparecida, reemplazada por propaganda curada", continúa en su mensaje.

"Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente antes de que sea tarde", finalizaba.