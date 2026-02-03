Zapatero justifica haber cobrado 450.000€ como consultor a su amigo 'Julito' Martínez: "Se hizo legalmente"

Las claves nuevo Generado con IA José Luis Rodríguez Zapatero ha justificado haber cobrado 450.000 euros como consultor de su amigo 'Julito' Martínez, asegurando que fue una prestación legal. 'Julito' Martínez, amigo y asesor de Plus Ultra, pagaba a Zapatero por servicios de consultoría a través de la sociedad Análisis Relevante. La empresa Análisis Relevante, vinculada a Zapatero, es cliente de la empresa de marketing de las hijas del expresidente.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha justificado este martes los cobros como consultor a su amigo y asesor de la aerolínea Plus Ultra, 'Julito' Martínez.

"Fue una prestación de servicios conforme a la legalidad", ha asegurado durante el acto de presentación del nuevo libro de Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, Las huellas de la Transición.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el amigo personal de Zapatero cobraba de grandes empresas por gestiones en Venezuela, mientras pagaba al expresidente como consultor a través de la sociedad Análisis Relevante, que a su vez es cliente de la empresa de marketing de las hijas del socialista.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.