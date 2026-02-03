Vox pide la dimisión de la consejera tras la agresión sexual a un menor tutelado en Navarra y UPN exige "explicaciones"

Vox vincula el caso a un patrón de negligencias en centros tutelados de Navarra, citando incidentes previos como abusos en campamentos y deficiencias en la protección de personas vulnerables.

El niño, de 4 años, fue presuntamente agredido por otro menor de 16 en el centro Lagunetxea y la madre solo fue informada días después, sin detalles inmediatos sobre el motivo del ingreso hospitalario.

UPN reclama explicaciones públicas al Gobierno de Navarra por los fallos en el sistema de tutela y denuncia la falta de información proporcionada a la familia del menor afectado.

Vox exige la dimisión de la consejera de Derechos Sociales de Navarra, María del Carmen Maeztu, tras la presunta agresión sexual a un menor tutelado en un centro gestionado por la Fundación Amigó.

Vox ha exigido la "dimisión inmediata" de la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, María del Carmen Maeztu, tras el caso de agresión sexual ocurrido en un centro tutelado por la Administración foral.

Unión del Pueblo Navarro (UPN), por su parte, ha reclamado "explicaciones públicas" al Ejecutivo de María Chivite por los "fallos en el sistema de tutela".

Ambos partidos reaccionan a la información adelantada este martes por EL ESPAÑOL.

Según ha podido saber este periódico, el pasado 17 de enero tuvo lugar un episodio de agresión sexual en el centro Lagunetxea, gestionado por la Fundación Amigó en Mutilva, donde un niño de 4 años tutelado por el Gobierno foral fue presuntamente agredido por otro menor de 16.

Para Vox, el caso evidencia "graves deficiencias en la supervisión y protección de los menores tutelados".

Primero fueron los abusos sexuales a menores en los campamentos de Abáigar y Goñi, financiados por el Gobierno de Chivite.



Luego el mordisco de una rata en la cara a un discapacitado en un centro del Gobierno.



Después abusos sexuales forzosos menores a cambio de drogas en una…

Por eso ha registrado una solicitud de comparecencia urgente para que la consejera Maeztu y la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés Román den explicaciones.

La formación de Santiago Abascal también ha solicitado acceder a los expedientes administrativos completos de todas las quejas y denuncias presentadas por familiares de menores en régimen de tutela desde el año 2023.

"Falta de información"

Tras el caso de presunta agresión sexual, el pequeño fue ingresado en el Hospital Universitario de Navarra.

La madre del niño, cuya patria potestad se encuentra suspendida, fue informada al día siguiente mediante un mensaje de whatsapp del centro.

En ningún momento se le dijo por qué había sido trasladado a un hospital. Es decir, no se le informó de que su hijo había podido ser víctima de un presunto caso de agresión sexual.

Ya el lunes, sobre las 14 horas, la llamó una de las educadoras del centro, M.G.C., y ahí sí le comunicó a la madre que lo que había sucedido "puede ser una agresión sexual", según la conversación a la que ha accedido este periódico.

Es desgarrador saber que un niño de apenas 4 años ha sufrido una agresión en un recurso destinado, precisamente, a su protección.



Desde UPN condenamos este suceso y denunciamos la preocupante falta de información facilitada a la familia.



El Gobierno de Navarra debe dar…

"Desde UPN condenamos este suceso y denunciamos la preocupante falta de información facilitada a la familia", ha escrito en X la cuenta del partido regionalista.

"El Gobierno de Navarra debe dar explicaciones públicas ya. No podemos permitir que el sistema de tutela falle de esta manera", continúa el mensaje.

Para que "ningún otro menor vuelva a quedar expuesto a una situación de desamparo similar", UPN exige una "revisión integral de los protocolos".

El niño se encuentra bajo la tutela del Gobierno de Navarra desde diciembre de 2024, después de que la Administración foral declarara su situación legal de desamparo.

El caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía, según informaron a la madre las técnicas responsables de la tutela de su hijo,

"Patrón de negligencias"

Para Vox, el caso se enmarca en "una serie de incidentes relacionados con la gestión de centros tutelados y recursos para personas vulnerables" bajo responsabilidad del Gobierno foral.

Y citan como ejemplo el incidente ocurrido el pasado septiembre en el centro público San José de Pamplona, adelantado también por EL ESPAÑOL.

En aquel caso, un hombre de 60 años con discapacidad intelectual sufrió numerosos mordiscos de rata durante la noche.

El hombre, interno en el centro de titularidad y gestión del Gobierno navarro, fue trasladado a urgencias.

Vox también menciona las denuncias contra los campamentos de Abáigar (Navarra), en los que varias familias alertaron de duchas mixtas, monitores desnudos en presencia de menores y comentarios de carácter sexual dirigidos a adolescentes.

Estas prácticas se habrían repetido en 2021 y 2022, según cartas de los propios niños y denuncias aportadas por sus familias.

"Es una prueba de un patrón de negligencias en la protección de menores y dependientes", lamenta Vox.