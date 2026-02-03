Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años: "Vamos a protegerles del salvaje oeste"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención este martes en Dubái. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años en España para protegerles de riesgos digitales. El Gobierno planea responsabilizar legalmente a directivos de plataformas por contenidos ilegales y de odio, además de tipificar como delito la manipulación de algoritmos. Se exigirá a las plataformas implementar sistemas efectivos de verificación de edad y se creará un sistema para rastrear y cuantificar la 'Huella de Odio y Polarización'. España se suma a la 'Coalición de los Dispuestos Digitales' junto a otros cinco países europeos para avanzar en una regulación más estricta de las plataformas sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en Dubái que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años: "Vamos a protegerles contra este salvaje oeste".

"Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que los algoritmos distorsionan el debate público y donde se distorsionan nuestros datos y nuestras imágenes", ha asegurado.

Sánchez se propone así convertir las redes sociales en un espacio protegido: "Cambiaremos la ley para responsabilizar a los directivos por contenido ilegal y de odio", ha afirmado.

El presidente ha participado en el World Governments Summit y ha anunciado un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales.

La primera es poner fin a "la impunidad de los directivos" para que sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables.

El Gobierno también pretende tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal

La tercera medida anunciada por el jefe del Ejecutivo consiste precisamente en prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de 16 años obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad

En cuarto lugar, la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización. Y por último, abordar junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Pedro Sánchez ha anunciado además que España se ha unido a cinco países europeos en la "Coalición de los Dispuestos Digitales" para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Al realizar el anuncio Sánchez ha hecho referencia también al intercambio de mensajes que mantuvo con Elon Musk, propietario de la red social X. El empresario criticó la semana pasada la regularización migratoria en España y Sánchez le contestó: "Marte puede esperar. La humanidad no".

El mensaje original que reproducía Musk era de Ian Miles Cheong, un polémico comentarista con más de un millón de seguidores en redes que sostiene que Sánchez utiliza la regularización de 500.000 migrantes ilegales para asegurarse su voto durante los próximos dos años.

Mars can wait. Humanity can’t. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

El mandatario contestó en X para tratar de frenar la polémica. Y ahora el presidente ha hecho este anuncio sobre las redes sociales en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable, y por ello ha anunciado que la próxima semana su Gobierno aprobará esta serie de medidas en el Consejo de Ministros.