PNV y Gobierno pactan proteger del impago a los propietarios con solo un piso en alquiler y Podemos estalla: "Asco absoluto"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno y el PNV han acordado proteger a los propietarios con solo una vivienda en alquiler, eximiéndolos de asumir la carga del impago. La moratoria antidesahucios dejará de afectar a pequeños propietarios, que podrán recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos si sufren impagos. Podemos rechaza el pacto y critica duramente que se excluya a estos propietarios de la protección frente a desahucios, acusando al acuerdo de favorecer a los rentistas. El acuerdo diferencia a los pequeños propietarios de los grandes tenedores y fondos buitre, permitiendo seguir negociando mejoras en materia de vivienda.

El Gobierno va a ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, tras un acuerdo con el PNV, lo que evitará "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables" al tener que asumir "la carga del impago a la que se les obligaba".

De esta manera, el PNV consigue que la moratoria antidesahucios no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Es decir, se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos.

Con este acuerdo, además, se deja de equiparar a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre.

Podemos: "Asco absoluto"

Sin embargo no hay visos de que Podemos apoye este nuevo decreto, al considerar como "asco absoluto" este pacto entre Gobierno y PNV.

"Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que "solo" tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", ha escrito la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en redes sociales.

Misma línea mantiene la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, que asegura que este acuerdo con la formación jeltzale "agiliza los desahucios, como si a quien hubiese que proteger en la crisis de vivienda es a los rentistas y no a las familias".

"Si gobiernas dando la razón a la derecha, luego no te extrañes cuando ganen", ha advertido.

"Acuerdo de mínimos"

Mientras, el PNV, en un comunicado, ha aplaudido que el Gobierno "haya aceptado" un "acuerdo de mínimos" que permitirá "seguir negociando mejoras en materia de vivienda".

Tras este acuerdo, el Gobierno ha optado finalmente por aprobar en dos decretos distintos la revalorización de las pensiones, junto a otras medidas del escudo social que tengan consenso entre los grupos, y la prórroga de la suspensión de los desahucios

El PNV ha valorado la ampliación del "escudo social" a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, que quedarán exentos de "asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad".

Según ha puntualizado, la nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno hoy en el Consejo de Ministros, "incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco en el Congreso", por lo que "exonera de esta obligación a los propietarios que solo tienen una o dos propiedades", es decir, una de ellas la vivienda habitual y la segunda en alquiler.

El PNV ha asegurado que, de esta forma, "se tiene en cuenta" a los propietarios que solo tengan una vivienda en alquiler, a quienes se les permitirá recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, "evitando que continúen los meses de impagos".

La formación de Aitor Esteban ha insistido en que el Grupo Vasco "ha peleado" para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre "hasta lograr que el Gobierno español los diferencie" y evite, con esta nueva redacción, "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado".

Por ello, ha expresado su satisfacción por que el Gobierno central "haya aceptado este acuerdo de mínimos" y ha esperado que "esto permita a los grupos parlamentarios seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social".

Hay que recordar que uno de los cambios en la nueva Ley de Vivienda es la definición de gran tenedor. Se trata de toda persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial (excluyendo garajes y trasteros) o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

Sin embargo, conforme a la ley aprobada, se considera gran tenedor a quien sea titular de cinco o más inmuebles de uso residencial, si están ubicados en la misma zona declarada como tensionada.