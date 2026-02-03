Madrid rechaza el modelo de financiación: "No es ideología, son matemáticas. Los independentistas nos roban"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. JESÚS HELLÍN /EP

La Comunidad de Madrid ha anunciado una ofensiva política y jurídica contra el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha asegurado este martes que el Ejecutivo regional utilizará "todos los resortes legales" frente a una propuesta que considera un "atropello", "ilegítima, injusta e insolidaria" y pactada "con Barcelona y Waterloo", en referencia a Junts.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Albert ha cargado duramente contra el acuerdo con el independentismo catalán y ha denunciado que el nuevo sistema supondrá un perjuicio para el conjunto de España. "Ya es hora de decirlo alto y claro, los independentistas nos roban, nos roban a toda España", ha afirmado.

La consejera ha rechazado que las comunidades autónomas tengan margen real para aceptar o no el nuevo modelo. "Es una voluntariedad ficticia. Siempre que ha habido un cambio en el sistema de financiación autonómica, aunque no te guste, tienes que ir a él, porque si no te quedas con lo peor de los dos sistemas", ha explicado.

En ese contexto, ha avanzado que Madrid primero recurriría la reforma y después se vería obligada a asumirla.

A su juicio, el Ejecutivo pretende "enmascarar una cesión" al independentismo catalán de 5.000 millones de euros adicionales a través de fondos "creados ad hoc para beneficiarles de forma tácita".

Albert ha advertido de que permitir que las regiones con mayor capacidad económica dejen de aportar a la caja común haría que el sistema "quiebre". Algo que, a su juicio, no es "ideología" sino "matemáticas".

En defensa del modelo actual, la consejera ha reivindicado el papel de Madrid como "la región más solidaria de España, por convicción y por vocación", y ha recordado que la redistribución de recursos garantiza la igualdad entre ciudadanos y el acceso a servicios públicos de calidad con independencia del territorio.

Por ello, ha insistido en que el Gobierno regional se opondrá "con la mayor de las firmezas posibles" a cualquier intento de "romper la caja única", que considera "hecho una vez más al dictado de los nacionalistas catalanes".

Albert ha acusado al Gobierno central de haber ignorado a las comunidades y de eludir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que considera el foro legítimo para abordar una reforma de este calado.

De nuevo, ha definido la iniciativa como una "pseudo propuesta" sin respaldo territorial. "No cuenta con el apoyo de nadie, ni siquiera de comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Asturias", ha subrayado, antes de calificarla de "nueva trampa y cortina de humo" para que Sánchez se mantenga en el poder.

Bajadas de impuestos

En clave económica, Albert ha abierto la puerta a nuevas bajadas de impuestos tras la reciente rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF.

"Hemos cumplido, pero en nuestro ADN está siempre la bajada de impuestos. Si lo podemos hacer, lo seguiremos haciendo", ha

señalado.

Según ha explicado, los 500 millones de euros que los madrileños se ahorrarán con esta medida permitirán aumentar el consumo y podrían elevar la recaudación en torno a 900 millones de euros.

Además, ha destacado que la rebaja beneficiará principalmente a las rentas bajas y medias: el 71% de los beneficiarios tendrá ingresos inferiores a 35.000 euros brutos anuales.