Elon Musk carga otra vez contra "Pedro el Sucio": "Es un tirano y traidor al pueblo de España"

El CEO de Tesla y Space X, Elon Musk, ha vuelto este martes a la carga contra el "sucio" Pedro Sánchez y le ha acusado, en una publicación en X, de ser un "tirano y un traidor al pueblo de España".

Esta ha sido la furibunda reacción del tecnomagnate al anuncio realizado este martes por el presidente del Gobierno de que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

El presidente del Gobierno aprovechó su anuncio para censurar que la semana pasada Musk, "a pesar de ser emigrante, usó su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana" del Gobierno, la regularización de medio millón de inmigrantes.

Por todo ello ha insistido en que es necesario "recuperar el control" y asegurarse de que las plataformas cumplen las normas como todos los demás, algo que ha admitido que no va a ser fácil porque las redes sociales y sus empresas son más ricas y poderosas que muchos países, incluida España.

Precisamente otro anuncio del Gobierno de Sánchez hace una semana el conflicto con el millonario dueño de la red social X, la regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España desde antes del pasado diciembre de manera ilegal.

El empresario de origen sudafricano usó la expresión "Wow" en una publicación en redes sociales el pasado jueves para hacerse eco de otro mensaje en el que se criticaba la decisión del Ejecutivo.

"Mars can wait. Humanity can’t." (Marte puede esperar.La humanidad no puede), contestó en inglés Sánchez al comentario de Musk.

El mensaje original que reproducía el tecnomagnate es de Ian Miles Cheong un polémico comentarista muy seguido en redes -más de un millón de seguidores- que difundía el bulo de que Sánchez ha recurrido a la regularización de 500.000 migrantes ilegales para asegurarse su voto en dos años.

Sin embargo, los beneficiarios de la regularización anunciada por el Gobierno no tendrán derecho a ejercer el voto en próximas elecciones.

Solo podrán hacerlo en los comicios locales y europeos los ciudadanos de países de la Unión Europea y en las elecciones locales los de países no comunitarios que tengan acuerdos de reciprocidad con España.

El pasado viernes, Sánchez, sin citar a Musk, publicó un vídeo en inglés explicando que España ha ofrecido una vía para regularizar a medio millón de personas migrantes que ya residían en el país y con las que "convivimos cada día" para construir "el progreso".

"Algunos han dicho que hemos ido muy lejos, que vamos a contracorriente. Pero yo les pregunto: ¿desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical? ¿desde cuándo la empatía se ha vuelto algo excepcional?", reprochó el jefe del Ejecutivo.

