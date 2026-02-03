Ayuso hablará en vídeo en la residencia privada de Trump en Mar-a-Lago: será en un acto de los hispanos en EEUU

Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei durante su encuentro privado en la Real Casa de Correos. CAM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participará el próximo 10 de febrero en la Hispanic Prosperity Gala. Una cita coordinada por el mundo latino en Estados Unidos cuyo invitado de honor en esta edición será el presidente de Argentina, Javier Milei.

Ayuso, que no estará presente en el acto por motivos de agenda, enviará un vídeo de unos 10 minutos para que se visualice durante el encuentro.

Toda la jornada se celebrará en Mar-a-Lago la residencia privada del presidente de EEUU, Donald Trump, que no estará presente en el acto.

Tal y como ha adelantado El País -y han confirmado fuentes cercanas a la presidenta regional a EL ESPAÑOL-, Ayuso enviará este vídeo como agradecimiento a un premio que le van a otorgar durante la gala al considerarla una de las líderes hispanoamericanas del mundo.

Hay que recordar que la presidenta regional se reunió con Javier Milei a principios de enero en Argentina. La líder popular estaba de viaje personal en América del Sur y, tras una llamada de la Casa Rosada, se desplazó hasta Buenos Aires para reunirse con Milei.

Todo ocurrió a los pocos días de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura y encarcelamiento del dictador Nicolás Maduro.

Esa cita entre Milei y Ayuso no era la primera. En junio del 2024, la Comunidad de Madrid entregó al presidente de la República Argentina la Medalla Internacional de la región en una cita muy polémica, puesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se reunió con él.

Vínculos con Hispanoamérica

El reconocimiento de la también conocida como gala de la prosperidad hispana refleja el esfuerzo que Ayuso lleva haciendo desde que fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid para aproximar Latinoamérica a la región capital de España.

Desde Sol, con eventos como La Hispanidad apuestan por el vínculo cultural con América Latina y España. Alaban la figura de la región como un lugar "abierto" y una "puerta de entrada a Europa", tanto para inversores como para inmigrantes de países hispanos.

Además, quiere colocar Madrid como el polo educativo de Hispanoamérica y para ello ha puesto en marcha medidas como bajar las tasas universitarias a los estudiantes de habla hispana equiparándolos a los europeos.

En viajes recientes a Miami y Nueva York, Ayuso se ha reunido con estudiantes hispanos y rectores para vender las “oportunidades” de las universidades madrileñas a todo el continente americano, hablando de grandes avances compartidos en educación, emprendimiento y startups.

Su gobierno, sobre todo desde consejerías como Economía, presenta Madrid como "hub digital del sur de Europa" y una "puerta de entrada al continente", subrayando que la región capta dos de cada tres euros de inversión extranjera que llegan a España, con especial énfasis en capital estadounidense y latinoamericano.

La cita

Los organizadores de este evento que se celebrará el próximo 10 de febrero destacan la presencia de "líderes globales, emprendedores y visionarios" en una reunión que tiene como objetivo "la prosperidad estadounidense y fortalecer las alianzas estratégicas comerciales y financieras entre Estados Unidos y Latinoamérica".

"La Gala de la Prosperidad Hispana es una histórica celebración de gala que rinde homenaje a 250 años de prosperidad estadounidense y a las contribuciones vitales de los hispanoamericanos al futuro económico del país", apuntan.

Así las cosas, explican que durante la velada se reconocerá "a líderes que ejemplifican la fe, la familia, la libertad y el empoderamiento financiero". Todos ellos, continúan, "principios impulsados ​​por la Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald J. Trump".