Albares presume de "ex altos cargos en política exterior" pero no responde a si Zapatero cobró del rescate a Plus Ultra

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, este martes en la sesión de control del Senado. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El ministro José Manuel Albares evitó responder si Zapatero cobró del rescate a Plus Ultra durante la sesión de control en el Senado. La portavoz del PP, Alicia García, acusó a Zapatero de operar en Venezuela con apoyo de empresarios investigados y de recibir consultorías encubiertas financiadas con dinero público. García denunció un supuesto esquema de corrupción y preguntó si embajadas y aviones oficiales estuvieron a disposición de Zapatero. Se vinculó a Zapatero como intermediario entre Caracas y el Gobierno español, y se sugirió financiación ilegal del PSOE relacionada con el chavismo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció en la sesión de control del Senado parapetado en el currículum de los "ex altos cargos del Gobierno en política exterior", pero evitó despejar la incógnita que centró la pregunta del PP: si José Luis Rodríguez Zapatero cobró del rescate de Plus Ultra.

Frente a él, la portavoz popular, Alicia García, hilvanó un relato de acusaciones contra el expresidente socialista por su papel en Venezuela, durante la sesión de control en el Senado. Le describió "operando" en ese país con viajes fuera de agenda, vuelos a través de países caribeños y aviones del régimen chavista.

García sostuvo que Zapatero no se movía solo con apoyo logístico de la tiranía. Aseguró que lo hacía "con empresarios investigados por blanqueo de capitales y organización criminal" y que, además, "cobraba consultorías encubiertas pagadas con dinero del rescate de Plus Ultra".

Según la dirigente del PP, el esquema era "muy sencillo".

Primero, Zapatero "presiona al Gobierno"; después, la empresa "paga a un intermediario"; y, por último, "el intermediario paga a Zapatero".

La senadora del PP Alicia García, este martes durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado. Efe

El ministro, por su parte, respondió "sorprendido" en sus dos turnos de palabra. "Tiene usted al titular de Exteriores del Gobierno de España y no plantea nada sobre Ucrania, el proceso ´de transición en Venezuela, la crisis en Groenlandia, la represión en Irán... quizás deberían traducirle las noticias a usted y al señor Feijóo, para que entiendan algo".

"Saqueados" y "oprimidos"

En su intervención, la portavoz cifró el impacto para las arcas públicas. Denunció que "53 millones de euros salen del bolsillo de los españoles, pasan por el chavismo y regresan al sanchismo".

Y para los populares, eso "no es mediación, es corrupción", remachó, enlazando el rescate de Plus Ultra con las actividades del expresidente. Recordó también la existencia de empresas de la familia de Zapatero con empresarios de la aerolínea y con multinacionales chinas "en los mismos países donde él actuaba".

Desde esa premisa, García lanzó una batería de preguntas directas a Albares. "¿Quién se hizo de oro con el sufrimiento del pueblo venezolano?", preguntó, antes de enumerar posibles beneficiarios: "¿Fue el autónomo Zapatero, fue el jubilado Ábalos, fue Sánchez, fue el Partido Socialista o todos a la vez?".

La senadora del PP sostuvo que tanto los españoles "saqueados" como los venezolanos "oprimidos" merecen respuestas.

Advirtió al ministro de que "no hay salida" en este caso: o Zapatero actuaba por encargo del Gobierno y Albares es "el colaborador necesario", o actuaba sin encargo y Albares permitió "una diplomacia paralela, con sombras de corrupción".

García quiso concretar esa supuesta complicidad del Ministerio de Exteriores. Le preguntó expresamente si "las embajadas y los aviones oficiales" estuvieron "a disposición del señor Zapatero, sí o no".

La portavoz popular acusó a Albares de conocer al detalle la actividad del expresidente en Venezuela. "Usted conocía sus viajes, conocía sus chanchullos y los tapó", sentenció desde su escaño.

En clave interna, señaló además el silencio del expresidente durante la última campaña electoral. "Hoy lo esconden, desaparecido en campaña, ni un mitin en Aragón", ironizó, presentando ese mutismo como una forma de protección política por parte de Pedro Sánchez.

¿Financiación ilegal?

García comparó la situación de Albares con la de Arancha González Laya en el llamado caso Delcy. Afirmó que, "con el caso Plus Ultra, se le está poniendo la misma cara que a la ministra González Laya", aludiendo a las responsabilidades políticas que tuvo que acarrear su antecesora derivadas de aquel episodio en Barajas.

La senadora fue más allá y habló de "información que apunta a vías de financiación ilegal del Partido Socialista vinculadas al petróleo del chavismo".

Sostuvo que se habrían articulado "desde una dictadura" mediante un "círculo vicioso de la corrupción": dinero público para "dar apariencia legal a fondos de origen criminal".

En este contexto, dibujó a Zapatero como un intermediario al servicio de Caracas. Lo definió como un "comisionista, recadero, defensor y blanqueador de una dictadura sanguinaria", en referencia al régimen de Nicolás Maduro, justo el día en que se cumplía un mes de su captura por EEUU.

Las acusaciones culminaron con una pregunta de fuerte carga política. "¿Zapatero es el nexo corruptor que mueve los hilos del sanchismo?", inquirió, ligando directamente la figura del expresidente con la actual dirección del PSOE y del Gobierno.

"Por eso usted calla", se respondió García, dirigiéndose de nuevo a Albares, a quien advirtió de que "puede que pronto tenga que hablar ante la Audiencia Nacional", en alusión a las investigaciones judiciales abiertas sobre el rescate de Plus Ultra y las relaciones con el chavismo.