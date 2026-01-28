El PSOE obligará a sus militantes a hacer "cursos de formación en igualdad y contra el acoso" tras el 'caso Salazar'

Está prevista una sectorial sobre igualdad para la segunda mitad de 2026, en respuesta a las peticiones de una conferencia explícita sobre este tema.

Ferraz reactivará el Consejo Feminista del PSOE para incorporar voces feministas y responder a las críticas internas sobre igualdad.

La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, anunció la revisión y mejora del órgano antiacoso del partido, con la ayuda de un gabinete jurídico especializado.

El PSOE exigirá a sus trabajadores y altos cargos realizar cursos de formación en igualdad y contra el acoso tras el caso de Paco Salazar.

El PSOE obligará a sus trabajadores y altos cargos a realizar cursos sobre acoso e igualdad, solo unos meses después de conocerse el caso de Paco Salazar.

La medida, una de las más relevantes anunciadas por la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, fue presentada a las secretarias y portavoces de Igualdad de las comunidades autónomas en una reunión interna celebrada en la tarde del miércoles.

La número cuatro del partido también les ha anunciado "la revisión y mejora" del órgano antiacoso y en la que ya estaría trabajando un gabinete jurídico especializado.

Bernabé también ha prometido que Ferraz "reactivará" el Consejo Feminista del PSOE, para tratar de aplacar las críticas internas que piden una conferencia sobre igualdad para superar "las contradicciones internas".

Este nuevo órgano, que ya existe en el PSOE-M y en el PSC, es consultivo y en él se integran diversas voces feministas que asesoran la estrategia del partido.

Ante las peticiones de una conferencia explícita, Bernabé ha asegurado que ya habrá una sectorial sobre igualdad para la segunda mitad de 2026.

Con esta nueva batería de anuncios, Ferraz trata de cerrar la división interna en el partido tras conocerse el acoso de uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez: Paco Salazar.

Hasta este verano, era miembro de la Ejecutiva y tenía un alto cargo en La Moncloa. Incluso Sánchez pretendía auparlo como secretario de organización en la sombra, al ser el adjunto de Rebeca Torró.

Sólo las denuncias, publicadas por ElDiario.Es, frenaron su designación. Salazar acabó dimitiendo de todos sus cargos aunque estuvieron languideciendo durante meses.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.