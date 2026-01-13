Podemos guarda silencio ante la masacre en Irán y el anuncio de ejecuciones mientras condena a Trump y Netanyahu

Pablo Iglesias y su entorno tienen vínculos económicos con medios estatales iraníes, lo que podría explicar la diferencia en el enfoque del partido respecto a Irán.

La reacción tibia de Podemos contrasta con su contundencia ante otros conflictos internacionales, como Palestina o Venezuela, donde ha promovido campañas de denuncia.

Más de 600 personas han muerto y más de un millar han sido detenidas en Irán, en medio de una fuerte represión y cortes de internet tras las movilizaciones iniciadas en Teherán.

Podemos ha evitado condenar de forma clara la represión del régimen iraní ante las recientes protestas, a pesar del elevado número de víctimas y detenciones.

La reacción de Podemos ante la nueva oleada de protestas en Irán está siendo, hasta ahora, tibia.

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre en Teherán y se han extendido a decenas de ciudades.

Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), más de 600 personas han muerto y más de un millar han sido detenidas.

El régimen ha impuesto cortes de internet y una dura represión policial.

Las imágenes de mujeres quemando velos, fumando en público o desafiando al líder supremo, Alí Jamenei, han dado la vuelta al mundo.

Y mientras las movilizaciones se extienden, Podemos evita una condena clara al régimen de los ayatolás.

Los principales dirigentes de la formación morada han optado por el silencio. Ni su secretaria general, Ione Belarra, ni su fundador, Pablo Iglesias, se han pronunciado públicamente sobre la represión en Irán.

La única dirigente que ha mencionado el caso ha sido Irene Montero, pero no para condenar el régimen. La exministra de Igualdad utilizó el asunto para cargar contra Estados Unidos.

"Ahora van a por Irán", lamentó la eurodiputada, que acusó a Occidente de "preparar otra guerra por el petróleo".

"Ni una sanción a Israel en 3 años de genocidio ni a EEUU por sus crímenes, pero la Unión Europea sí sanciona a Irán "por derechos humanos"", escribió en X este lunes.

La línea oficial del partido sí incluye una condena al sistema político iraní, aunque con un "pero" detrás.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, calificó a Irán como un "régimen totalitario". Y acto seguido, desvió el foco hacia los "intereses geopolíticos" de EEUU e Israel.

"Es un régimen totalitario pero también hay que decir que detrás de estas movilizaciones, que tienen sus razones, hay intereses geopolíticos claros", fue en concreto lo que dijo el número tres de Podemos.

Esta tibieza contrasta con la rapidez y contundencia con la que Podemos ha reaccionado ante otros conflictos internacionales.

En el caso de Palestina o Venezuela, el partido ha promovido movilizaciones, comunicados, iniciativas parlamentarias y campañas de denuncia contra Israel o EEUU.

¿Qué explica esta diferencia de trato? Para entenderlo, conviene repasar los nexos del entorno de Iglesias con el régimen iraní.

Pablo Iglesias cobró alrededor de 93.000 euros entre 2013 y 2015 por su trabajo como presentador y director del programa Fort Apache en el canal HispanTV, un medio estatal iraní en español.

La productora 360 Global Media, que trabajaba con Fort Apache y con HispanTV en la órbita de Podemos, recibió 9,3 millones de euros en transferencias procedentes de empresas vinculadas al régimen iraní.

Más silencio

Fuera de Podemos, el mutismo se extiende a buena parte de la izquierda. IU y el PCE no se han pronunciado.

Sumar, por su parte, ha adoptado una posición similar a la de Podemos.

Su coordinadora, Lara Hernández, ha expresado su apoyo a las mujeres, pero rechazando cualquier papel de Washington o Tel Aviv, como Podemos.

Eso sí, Yolanda Díaz todavía guarda silencio.

En el Gobierno, el Ministerio de Exteriores sí ha condenado la represión y ha llamado a consultas al embajador iraní.

No así Igualdad. Ni la ministra Ana Redondo ni el presidente Pedro Sánchez se han pronunciado públicamente.