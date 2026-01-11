Miguel H. Otero, director de 'El Nacional': "Sánchez tiene ahora en el poder a su socia Delcy, la de las maletas, la de Plus Ultra"

Otero denuncia que el régimen venezolano es una 'corporación criminal' con alianzas internacionales y que la devastación del país no tiene precedentes históricos.

El periodista insiste en la necesidad de liberar a los presos políticos y restaurar las libertades fundamentales como pasos inmediatos para una verdadera transición democrática en Venezuela.

Otero critica la postura 'ambigua' del Gobierno español respecto a Venezuela y señala la influencia de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en la política latinoamericana.

Miguel Henrique Otero, director de 'El Nacional', advierte que la salida de Maduro no significa el fin del chavismo, pues el aparato de poder sigue intacto.

Con su voz pausada al otro lado del teléfono, desde Miami, Miguel Henrique Otero (Caracas, 1947) habla entre la serenidad y el optimismo del que observa un punto de inflexión en la historia que él ha narrado. Antes, in situ, y desde hace décadas, desde el exilio.

Director de El Nacional, el diario venezolano líder que resistió al chavismo hasta su confiscación, Otero atiende a EL ESPAÑOL pocos días después de la espectacular captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en una operación relámpago lanzada por EEUU.

"Han sacado a Maduro, pero el aparato chavista aún quedó intacto", advierte dejando claro que la caída del tirano no equivale, aún, a la liberación del país.

Exiliado en Madrid desde comienzos de este siglo, es una de las voces más firmes del periodismo libre venezolano. Su periódico lleva décadas bloqueado, perseguido y silenciado por Hugo Chávez, primero, y por su heredero después. Es referente de la diáspora documentando la devastación del país por lo que llama "una corporación criminal".

Aunque confía en una pronta transición a la democracia, no oculta su escepticismo: "Si lo único que hace Donald Trump es modificar las relaciones en términos petroleros, entonces estaremos aún peor".

Por eso, insiste en que los plazos deben ser inmediatos, de "semanas": liberación de presos políticos, apertura de medios, y restauración de las libertades básicas.

También observa el papel "ambiguo" de la política exterior de Madrid hacia Caracas. "Pedro Sánchez tiene ahora a su socia en el poder, la de las maletas, la de Plus Ultra", afirma, en alusión a Delcy Rodríguez.

Otero critica la "tibieza" del Gobierno español, y sugiere conexiones a través de la Internacional Socialista y de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la conversación sobrevuela, sin embargo, la esperanza de quien ya se ve volviendo a imprimir su diario en libertad.

Estados Unidos ha pasado de las sanciones y de poner una recompensa por Maduro a lanzar una operación militar para capturarlo y, después, anunciar el control del país a través de Delcy Rodríguez. ¿Estamos ante una liberación de Venezuela, o es una especie de colonización por control remoto?

Lo primero que había que hacer era sacar a Maduro. Pero con eso no se resolvió el problema. Es un golpe muy duro al régimen, pero aquello no es una dictadura tradicional, es una corporación criminal que tiene secuestrado un país. Han sacado a Maduro, pero el aparato chavista quedó intacto.

El proceso para sacar la dictadura era complicado que fuese con Estados Unidos invadiendo con los marines. Si lo hacían, acababan con el régimen en cinco minutos. Pero han elegido otro camino, que implica un proceso complicado.

Delcy Rodríguez asume la presidencia porque la nombró el Tribunal Supremo, como vicepresidenta. Pero el Tribunal Supremo está en manos de ellos, el Consejo Nacional Electoral está en manos de ellos, el Congreso... todo. Según las leyes venezolanas, aunque son todas ilegítimas, le toca así a ella.

Y Trump lo sabía, así que le ha dicho: 'Tenemos una lista de peticiones para el camino hacia la democracia, y le vamos a dar esto. O las cumple o le va a pasar lo mismo que Maduro si no algo peor'.

Algo peor...

Imagínese lo que puede ser. Y lo mismo se le dijo a Diosdado Cabello. Creer que después de la salida de Maduro iban a llegar Edmundo González y María Corina Machado a Miraflores para asumir el poder y cambiarlo todo, era imposible. Sólo con llegar al aeropuerto de Maiquetía los ponían presos y lo tiraban al Helicoide, como al resto de los presos.

Ahora queda un camino complicado, donde estarán involucrados los intereses americanos. Para el regreso a la democracia, pasaremos por el petróleo. Pero es que si nosotros producíamos 3,3 millones de barriles antes del chavismo, ¿a quién se los vendíamos? ¡El 90 iba a los americanos!

Desde 1920, que nació el primer pozo petrolero en Venezuela, hasta que entró Hugo Chávez, era así. Y no es que se lo regalábamos, como éstos se lo han regalado a Cuba o como le vendían a China o a la India con descuento. No, Venezuela vendía petróleo, y Estados Unidos lo pagaba a precio de mercado.

Me está diciendo que se trata de volver al antes de Chávez, en 1999.

Lo que está diciendo Trump, aunque lo anuncie de manera confusa, es: 'Vamos a reconstruir la industria petrolera para que podamos comprarles el petróleo'.

Pero, ¿cómo evitar que se imponga sólo la lógica del negocio? Imagínese que Delcy, Diosdado, Padrino López y demás gerifaltes colaboran con lo del petróleo. ¿Qué incentivo va a tener Trump para seguir adelante con un proceso democrático?

La realidad es que será rápido. Hay unos mil presos políticos, y tienen que soltarlos a todos. En Venezuela no hay libertad de expresión. Nuestro periódico está bloqueado. Y cualquier periodista que salga a la calle lo llevan preso, no hay periodismo independiente. Ahí tienes dos temas.

Uno, los presos políticos de la represión y la libertad de expresión. Entonces, ha pasado una semana, y va a ser un proceso de: 'Miren, señores, abran la puerta de las cárceles y suelten a todo ese gentío'. Y además, 'desbloqueen los medios y permitan que El Nacional tenga un periódico impreso en Venezuela y no lo censuren ni lo repriman'.

Si dejan que eso siga siendo una dictadura y lo único que hacen es modificar las relaciones en términos petroleros, entonces no han cambiado nada. Yo creo que éste es un proceso que va hacia la democratización, porque además los americanos hablan de Cuba, de Nicaragua... y de todos los nuevos presidentes que hay en América Latina, en Honduras, Argentina, Ecuador, El Salvador... en fin, todo va en una dirección.

La derechización imparable en Latinoamérica.

Imagino que para los americanos es difícil plantear un escenario inmediato de María Corina y Edmundo. Pero pensemos en términos de lo que puede ser algo positivo de lo hecho por Trump, que ya sacó a Maduro. Ahora, vamos a ver qué pasa con el resto. En el caso de Delcy, veremos cómo ella cumple los requisitos porque es una corporación criminal.

Entonces, que suelten a todos los presos. Pero ojo, porque allí los presos políticos tienen todos nombre y apellido. Cada uno es de uno. Los hay presos de Padrino López. Los hay de Diosdado Cabello. Los hay de los hermanos Rodríguez... allí le caes mal a uno, y te meten preso. ¡Eres preso de ése! Y así lo entienden en las cárceles, además.

Es mafioso hasta el encarcelamiento ilegal.

Es una sociedad tan deteriorada desde el punto de vista institucional, que ni siquiera es una sociedad socialista. No tiene nada que ver, porque imagínate una sociedad socialista donde el 80% de la población vive en pobreza crítica, y los que están en el Gobierno son multimillonarios. Eso no es socialismo ni es nada.

Tampoco capitalismo, porque no dejan que funcionen las empresas, salvo las que están asociadas con los capos del chavismo. Es un sistema medieval, donde hay unos dueños del país que hacen lo que les da la gana. Y no construyen nada. Destruyen todo. Maduro destruyó el 80% del PIB de Venezuela en siete años. ¡Eso es una cosa inédita!

Era el país más rico de América...

Yo siempre lo digo, cuando los aliados y los rusos bombardeaban Berlín en 1945, destruyeron el 75% del PIB de Alemania. Maduro ha destruido el 80% sin que haya caído una bomba de nadie. Hay que entender esa realidad.

Y además, están las alianzas que tienen con las fuerzas del mal. El país está en manos de las fuerzas Armadas, de las FARC colombianas, de Hamás, de los iraníes...

Luego llegaremos a eso. ¿Qué plazo podemos dar para creernos que esto es una transición a la democracia? Por ejemplo, de aquí a un año, si no hay avances en libertades de prensa o en la institucionalidad y el Estado de derecho, ¿nos podríamos empezar a preocupar?

No, yo espero semanas. Dos o tres semanas. Si Delcy se consolida haciendo una alianza con Padrino López, no cambian nada de la estructura interna y sólo modifican las reglas petroleras, entonces todo será igual o peor.

Pero lo vamos a saber muy pronto. Ellos tienen la amenaza de Trump, tienen al ejército norteamericano al frente de Venezuela, que no se ha movido.

Miguel Henrique Otero, director del periódico venezolano 'El Nacional'.

Hay una lectura del asunto petrolero, teniendo en cuenta que EEUU lleva una década siendo autosuficiente gracias al fracking, que dice que más que querer el petróleo venezolano lo que quiere Trump es que el petróleo venezolano no vaya a Nicaragua, Cuba, India, China...

Ellos destruyeron la industria petrolera, acabaron con la gallina de los huevos de oro. La producción en Venezuela no es significativa. No llega al millón de barriles, y sólo unos 200.000 son consumo interno, el resto lo exportan. Una parte va para Cuba gratis, y otra parte va con descuento, en buque fantasma, a esos países.

El ingreso de ese petróleo es mucho menor del que sería si se vendiera a precio de mercado a los americanos o a los españoles. Además, antes teníamos una capacidad de refino de 1,2 o 1,5 millones de barriles diarios, un producto de valor agregado. Eso ya no existe.

Si el refino desapareció, ya todo se vende en crudo, ¿verdad?

Tenemos la refinería más grande del planeta paralizada desde hace muchos años. Me imagino que al reactivar la producción, y vendiendo a precio de mercado, eso va a ser el elemento fundamental para la recuperación.

Pero tiene que estar acompañado de las libertades, del Estado de derecho, de la libertad de expresión. Todos esos elementos de la sociedad moderna.

Desde su exilio en Madrid, ¿cómo valora usted la evolución de la posición del gobierno de Pedro Sánchez desde que reconoció a Juan Guaidó hasta su llamada a Delcy, este viernes, para presentarse como presunto mediador?

Ha cambiado. Y desde que adquirió esa posición ambigua, de no confrontar a Maduro, sigue así. Además, ahora tiene a su socia en el poder, la de las maletas, la de la línea aérea ésta, Plus Ultra.

Lo más preocupante es que, cuando hablo con europarlamentarios de Polonia, por ejemplo, de países gobernados por la derecha, les pregunto: ¿Por qué ustedes dejan que la política exterior de la UE con Latinoamérica la maneje Pedro Sánchez? Y me contestan que es la costumbre... 'les dejamos, aunque la proporción de países de derecha versus de izquierda en Europa es algo así como de 20 a uno'.

Es la tradición. Imagínese que España quisiera liderar la relación con Ucrania o el Cáucaso. Es más lógico que lo hagan los polacos, los rumanos...

Sí, bueno, pero podríamos establecer una diferencia importante, por lo que está en juego en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Todo lo que está pasando en el continente.

¿España ha funcionado más como aliado, como mediador o como facilitador de la impunidad del chavismo?

Yo diría como aliado.

¿Aliado del chavismo?

Sí. ¿Qué observadores nos han llevado? Los de la Internacional Socialista, que Sánchez lidera con todos los partidos de izquierda latinoamericana. Y mire la posición de Zapatero, su amigo en Venezuela. Ahora Zapatero va a tener mucho más poder. Y algunos diputados que están allí, yo los conozco, son amigos de Zapatero. Esos diputados de la oposición entre comillas. Zapatero va a tener mucha más influencia en Venezuela. Porque él no tenía tanta relación con Maduro, sino con los Rodríguez.

Hay quien dice que podría estar quizás preocupado, porque a Maduro ya no le queda nada que perder. Y tal vez intente llegar a un acuerdo judicial en EEUU contando cosas.

Debe estar preocupado si este proceso sigue hacia la democratización. Pero si eso se estabiliza en el modelo peor, el de solamente lo del petróleo, ahí Zapatero va a tener el poder.

¿Cuánto de cierto hay de que tenga negocios allí? Porque sin pruebas, de poco nos sirven las acusaciones.

No sé de eso. No está comprobado. ¿Que tiene una mina de oro? ¿Cómo va a ser eso? ¿Que le pagan dinero? No sé. Por ejemplo, a la gente de Podemos sí le pagaron. Están los documentos. Pero de Zapatero sólo se sospecha.

En España se acusa muchas veces al PP y a Vox de instrumentalizar a la oposición democrática venezolana, de haber convertido la política exterior española con respecto a Venezuela en política interior.

En España hay 700.000 venezolanos. Toda la clase media venezolana que se fue, lo hizo en un porcentaje altísimo a España. Están todos nuestros líderes: Edmundo, Ledezma, Calderón Berti, Leopoldo López... y además, estos líderes españoles, como Cayetana Álvarez de Toledo, tienen una relación muy intensa.

Y además hay gente venezolana en el liderazgo interno del PP. O sea, una nación muy grande como España, que es un país donde la gente se integra fácilmente —no como en Francia o Estados Unidos, Inglaterra—, estamos muy hechos a la sociedad española.

Si usted tuviera delante a Pedro Sánchez, ¿qué tres decisiones concretas le pediría para que la política española hacia Venezuela fuera coherente con la defensa de los derechos humanos y la democracia?

Que pida la liberación de todos los presos políticos es lo más importante. Y que pida la restauración de las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de reunión... de todas las libertades. Eso es, primero la libertad y después el Estado de derecho. Esos valores que tiene la democracia.

Visto desde desde su propio exilio, ¿qué significa para usted que, de momento, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, sólo haya pedido de forma explícita la liberación de los presos políticos de nacionalidad española?

Es que ésa es su ambigüedad. Pero es que, además, lo pide pero no lo dan.

Mire, esos presos llevan mucho tiempo allí, y España ha sido muy tímida respecto a eso.

Cuando se produjo la operación militar de EEUU, todas las fuentes a las que pregunté me dijeron que en aquello no había importado la opinión de España. Ni para hacerlo, ni para los que lo hicieron. Ni para los que lo 'sufrieron' ni para los que lo celebraron.

Bueno, eso es consecuencia de la ambigüedad del Gobierno español. Y también de la situación que tiene Pedro Sánchez con todo este tema de la corrupción. El deterioro de su Gobierno. Todo el mundo está pendiente de cuándo se acaba eso, todo el mundo lo ve en una situación terminal. Entonces no le da mucha importancia a lo que dice, la verdad.

Y ha perdido espacio porque no ha sido consistente en su política exterior. En un momento determinado se alió con las fuerzas del mal, en otro momento trata de de rebobinar aquello... la única importancia que tiene Pedro Sánchez es que la Unión Europea le deja manejar en parte la relación con América Latina. Y espero que eso eso cambie en un momento determinado.

¿Cree usted que con un cambio de gobierno en España la situación cambiaría? Es evidente lo que le digo: la única opción podría ser la liderada por el PP. ¿Con Feijóo en el Gobierno, la cosa cambiaría con respecto al peso de España ante Venezuela?

Eso no hay ni que preguntarlo. Eso es obvio. Con un Gobierno del PP cambia totalmente la relación con Venezuela y se impulsan más las relaciones de Europa con Venezuela. O sea, eso sería muy importante.

Miguel Henrique Otero, director del periódico venezolano 'El Nacional'.

'El Nacional', su periódico, fue uno de los primeros objetivos del chavismo para acabar con la libertad de prensa. ¿Detecta usted un clima similar en el resto de Occidente, con el auge de los populismos?

Los populismos son siempre un problema para la libertad de expresión. En eso, no hay diferencia entre el populismo de derecha o de izquierda. Pero los de izquierda tienden a desaparecer la prensa independiente, como en el modelo cubano, en el largo plazo. Los populismos de derecha, primero, alternan en el poder, y la izquierda no deja, impone una dictadura.

Mire en El Salvador. Sí, tienen un problema ahí los medios libres con Bukele, pero salen los periódicos. En Venezuela, no salen los periódicos, en Nicaragua no hay periódicos, en Cuba ni hablar... en Estados Unidos, hay una guerra contra algunos medios, pero no cierran ningún medio, no tiene periodistas presos.

En España, en Europa, usted no detecta un riesgo mayor que hace unos años.

No. En España hay contrapesos, hay instituciones. Y en la Unión Europea hay alternancia.

El populismo de izquierda, para que haga el gran daño, tiene que mantenerse en el poder más de un periodo presidencial.

En este nuevo escenario, con Maduro detenido, con Delcy en el poder, con pocos presos políticos liberados de las cárceles y los periódicos censurados, como el suyo, ¿qué papel pueden jugar los medios independientes?

Bueno, nosotros seguimos jugando un gran papel a través de la página web, que es la gran referencia venezolana. Operamos desde fuera, y nos bloquean allá, pero el bloqueo no es completo. Si se ponen VPN, ya está, ya salieron del internet de Venezuela, y nos pueden leer. Y además hay conexión satelital, las redes sociales... ellos tienen bloqueado Twitter, pero no Instagram o Facebook.

Y están las cadenas de WhatsApp. Por eso, cuando la policía chavista agarra a gente, lo primero que hacen es mirar el teléfono, a ver si tienen un video contra Maduro.

Estos días, he leído noticias de que estaban haciendo ya redadas, y detenían personas que simplemente habían mandado mensajes celebrando la captura de Maduro.

Claro, eso lo hacen. Pero bueno, eso lo sabe la gente. Es tonto el que sale a la calle con un teléfono lleno de cosas.

Perdóneme la indiscreción, pero no puedo evitar preguntarle cómo se financia un medio independiente, cerrado y destrozado por una dictadura, publicando en el exilio.

El alto tráfico te permite tener, con publicidad programática, unos ingresos bastante buenos. Y además, hay algo de publicidad privada. Algunos clientes que ponen publicidad. Con eso, podemos sobrevivir, aunque tampoco tenemos mucha gente, quedamos unas treinta personas. Éramos más de 1.100 antes...

¡Qué barbaridad!

...porque hacíamos la revista ¡Hola! en Venezuela. Pero sí, teníamos un periódico popular, un periódico gratuito. Producíamos millones de libros y hacíamos revistas. Así hacemos muchas cosas y por eso hay 1100 personas. Ahora somos treinta, para el contenido en la web, con un tráfico gigantesco.

Pero sabemos que si regreso, si hay garantía de regreso, hago el periódico impreso en una semana. No tengo rotativa, porque me la confiscaron y ya no funcionará. Pero siempre hay capacidad ociosa de rotativas.

En ocasiones, usted ha dicho que 'en esta lucha no se pierde porque no suceda nada hoy o mañana'. ¿Sigue creyendo que el chavismo no podrá perpetuarse, pese a la capacidad de control y represión de estos últimos casi 30 años?

Yo no creo que toda esta acción la hayan hecho para quedarse en el medio del camino, para resolver el tema petrolero y ya. No lo creo. Esto va mucho más allá, Marco Rubio tiene un objetivo mucho mayor.

Y además, el chavismo está totalmente derrotado. Ellos llamaron a la gente a que se manifestara en la Plaza Bolívar. ¡Nadie fue! No tienen gente, se acabó. Se acabó el apoyo popular que tenían. El chavismo está liquidado como fuerza popular. Tiene la fuerza de la represión y de la estructura del Gobierno, inclusive la solidaridad internacional de una serie de países. Pero internamente, el chavismo, el madurismo, como lo quiera llamar, está absolutamente liquidado.

¿Tras la captura de Maduro?

No, ya antes. Las elecciones salieron 70 a 30.

Aquello fue absolutamente sorprendente. Con todo en contra.

Exacto. Y Edmundo era un desconocido. Salió María Corina y dijo: 'Voten por ese señor y ya, es hora de liberarnos'.

Pero es que no eran 70 a 30. Fíjese que somos nueve millones, un tercio de la población, la que está fuera de Venezuela, y no votó nadie. Nos cerraron los consulados. Imagine si esa gente hubiera votado... y después, era con voto electrónico. Así que el régimen inventó que ellos sabían por quién se votaba.

Y mucha gente ignorante creyó que era verdad, y votó por Maduro porque tenían miedo que le quitaran su caja CLAP [bolsas de alimentos subsidiados, entregadas a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción], o el trabajo.

¿Me dice que la victoria habría sido mayor aún?

Claro, eso no es 70 a 30. Eso es 95 a 5, si hubiera sido una elección con transparencia. Ésa es la realidad.

Fíjese que en las mesas donde votaron los militares, se dio el mismo porcentaje que en las demás. ¡Ni siquiera los militares votaron por Maduro!

El periodista venezolano Miguel Henrique Otero, director de 'El Nacional' desde el exilio en Madrid. EN

Después de casi tres décadas de chavismo, ¿hubo algo bueno que hiciera el régimen?

Nada, ellos no hacen nada. Ellos destruyen todo lo que confiscan. ¿Una finca productiva? La expropiamos porque el pueblo no sé qué... y un año después, lo que hay son unos cultivos de sobrevivencia. Yuca, maíz, y unos pobres campesinos.

No es una dictadura. Todos los dictadores en la Historia, desde Franco hasta hasta los militares argentinos, tienen gestión, hacen algo. Estos no han hecho absolutamente nada. El dinero lo despilfarraron, porque parte se lo robaron y parte lo botaron. La destrucción de Venezuela es algo verdaderamente insólito, una cosa única en la historia.

Usted ha descrito el régimen venezolano como un "narcoestado", como "una corporación criminal, con ramificaciones internacionales". ¿Hay pruebas reales de la presencia del terrorismo islámico del que antes me hablaba?

¡Claro que hay pruebas! Fíjese en la entrega de pasaportes en los consulados del Líbano y Siria. La cantidad de identificaciones falsas que le ha dado el Gobierno venezolano a todos estos agentes de Hezbolá y de Hamás, que les permite volar directo de Caracas a Teherán. Esos vuelos están llenos de funcionarios públicos iraníes.

Los ayatolás no lo ocultan, lo manifiestan libremente en ruedas de prensa. Este señor, Tareck el Aisami, que era vicepresidente, que está preso porque desapareció 20.000 millones de dólares, es una cosa increíble. Él era la persona de Hezbolá y de Hamás en Venezuela. Ellos utilizaron la droga como mecanismo de subsidio para el terrorismo. Eso lo tienen documentado los americanos, mandaban cocaína a Europa y con eso financiaban el terrorismo.

Para terminar, ¿hay gobiernos y empresas europeos o americanos que hayan hecho negocios con este régimen durante todos estos años?

Bueno, no mucho... porque quién va a invertir en ese caos, donde los funcionarios siempre te piden una parte, y no hay garantías. Pero sí hay, compañías de telecomunicaciones, por ejemplo, que se pliegan a las exigencias del régimen, saltándose las leyes españolas y europeas, para bloquear periódicos como El Nacional. Yo los tengo demandados, porque nos hacen un daño terrible. También bloquean a la CNN o a NTN 24...

Quedan algunas españolas, esencialmente.

Sí, por desgracia.

Pero sigue usted optimista. En un año estará más contento...

¡Seguro! Soy optimista. Yo estoy ya listo para ir.