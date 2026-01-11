Feijóo cuestiona que "alguien que no quiere ser español" como Junqueras decida el modelo de financiación autonómica

El nuevo sistema prevé que Cataluña reciba 4.686 millones de euros adicionales al año, mientras que regiones como Madrid o Canarias recibirían menos de lo que les correspondería por población.

Varios partidos y líderes autonómicos, incluidos barones del PSOE y Coalición Canaria, rechazan el nuevo modelo por considerarlo injusto y perjudicial para sus territorios.

El PP considera que el acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC sobre financiación autonómica es discriminatorio y busca beneficios para el independentismo catalán.

Feijóo critica que Oriol Junqueras, líder de ERC, participe en la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, cuestionando su compromiso con España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó este sábado que "un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles".

Durante la Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en La Coruña, Feijóo aludió así al acuerdo que han cerrado Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para establecer el nuevo modelo de financiación autonómica.

Un sistema que, según los populares, resulta discriminatorio, quiebra los principios de igualdad y solidaridad, y sólo busca "comprar el apoyo del separatismo con el dinero de los españoles", para que Pedro Sánchez pueda continuar unos meses más en la Moncloa.

Feijóo ha anunciado que el próximo sábado celebrará una cumbre de barones del PP en Zaragoza, para debatir sobre la financiación autonómica.

Antes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles, los presidentes autonómicos del PP formarán un frente común y exigirán a la vicepresidenta María Jesús Montero que detalle la letra pequeña del nuevo modelo pactado con los independentistas.

Durante la sesión de este sábado de la Interparlamentaria del PP, Feijóo instó a los dirigentes populares a comenzar a diseñar el "día después" de la Presidencia de Pedro Sánchez.

"Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", dijo Feijóo a puerta cerrada ante los cargos populares.

Y les exigió "una oposición sin descanso, sin cuartel y sin pasar una". Para, al mismo tiempo, convertirse en la alternativa que no deje ni un problema de los españoles sin atender, según han informado fuentes oficiales del partido.

Por la mañana, el secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó de "infamia" que Pedro Sánchez pacte la financiación autonómica con un "condenado por malversación por el Tribunal Supremo", dijo en alusión a Oriol Junqueras.

"Ya esté bien de que el rumbo de España lo decidan los Junqueras, los Otegis y un puñado de corruptos", indicó el dirigente popular.

También se pronunció al respecto el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien advirtió desde Zaragoza: "No estamos dispuestos a arrodillarnos ante el independentismo".

Durante la presentación de su candidatura a las elecciones del 8 de febrero, Azcón afirmó que el PP trabajará para que "el PSOE tenga lo que merece la traición de vender Aragón para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa".

Tellado ha augurado que la exportavoz del Gobierno y portavoz socialista Pilar Alegría sufrirá, en las elecciones de Aragón del 8 de febrero, una derrota aún mayor que la de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura.

"Fue una paliza sin precedentes del PSOE, que ya está abrazado a la segunda división", indicó Tellado.

Por el momento, parece improbable que salga adelante en el Congreso de los Diputados el nuevo modelo de financiación pactado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.

Ya han adelantado su voto en contra varios socios del "pacto de investidura", como Compromís, la Chunta Aragonesista y Coalición Canaria (CC).

También ha mostrado su rechazo Podemos en Andalucía, aunque el partido de Ione Belarra aún no se ha pronunciado a nivel nacional.

Querido Nacho. Dos de las principales cosas a tener en cuenta:



1. El punto de partida. Cataluña recibe hoy 3.015 euros por habitante (por encima de la media nacional); CLM recibe 2814 euros por habitante, por debajo de la media. A pesar de esta “ligera mejora por habitante” (que… https://t.co/UF6NbjGioe pic.twitter.com/jlpruMaIjz — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) January 9, 2026

El PSOE de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, insiste en su rechazo al modelo pactado por Pedro Sánchez.

Según los de Page, con el actual modelo la región recibe 2.814 euros por habitante, casi 200 euros menos que Cataluña.

Pero con el nuevo sistema pactado con los independentistas, se ampliará la brecha, pues "Cataluña estará aún más por encima de la media nacional y CLM seguirá por debajo".

En buena medida, porque la vicepresidenta María Jesús Montero ha aceptado aplicar únicamente a Cataluña el "principio de ordinalidad" (para limitar su aportación a la solidaridad), que "rechazó el último Congreso Federal" del PSOE, recuerda el equipo de Emiliano García-Page.

A las críticas de Page se ha sumado este sábado el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez (que el próximo mes de marzo se somete a las elecciones autonómicas en su región).

Carlos Martínez ha denunciado que el modelo pactado por Sánchez y Junqueras es "claramente insuficiente e injusto" para atender las necesidades de su Comunidad.

En declaraciones a los periodistas, ha asegurado que está dispuesto a "pegarse, en el mejor sentido de la palabra, con otros compañeros que defiendan sus legítimos intereses de otras comunidades autónomas", con el fin de lograr que "Castilla y León reciba lo que por justicia le corresponde".

Por su parte, el secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, expresó este sábado el "rechazo unánime" de su formación a este modelo, pues el archipiélago perdería 400 millones de euros que le corresponderían, ha dicho.

De los 20.975 millones de euros adicionales anunciados por el Ministerio de Hacienda, ha explicado Toledo, "al archipiélago se le asignan sólo 611 millones, cuando por población le corresponderían más de 950 millones".

En cambio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (que fue apartado inicialmente del acuerdo), presumió este sábado de que el nuevo modelo es el "mejor" de la historia de Cataluña.

Durante su intervención ante el Consell Nacional del PSC, Illa sostuvo que "Cataluña tiene derecho a liderar" la propuesta. Y ha argumentado que se trata de un "modelo de convivencia", pues permitirá mejorar los servicios públicos, en el que todos salen ganando.

Aunque no en la misma proporción. Según las cifras dadas a conocer por la vicepresidenta María Jesús Montero, Cataluña recibirá 4.686 millones de euros adicionales al año. A Madrid sólo le corresponderá la mitad de esta cifra, con una población ligeramente inferior.

Estas concesiones a los independentistas ponen en apuros a María Jesús Montero, en la próxima primavera optará a la Presidencia de la Junta de Andalucía, tras haber asegurado que el Gobierno no permitiría "ningún privilegio" a otras regiones.