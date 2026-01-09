María Guardiola mide la voluntad de Abascal de volver a los gobiernos autonómicos con el PP entre las dudas de Vox

El resultado de las negociaciones en Extremadura podría influir en los futuros pactos de gobierno en otras comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León y Andalucía.

La oferta de Guardiola busca un pacto global de investidura que incluya reparto de consejerías, acuerdo programático y apoyo a los presupuestos, pero Vox critica que priorice el reparto de cargos sobre las políticas.

Vox analizará la propuesta de Guardiola en sus próximos comités, tras haber roto en julio de 2024 los acuerdos autonómicos con el PP por la cuestión de los menores inmigrantes no acompañados.

María Guardiola, líder del PP en Extremadura, ha ofrecido a Vox entrar en el nuevo Ejecutivo regional para asegurar la estabilidad de la legislatura y garantizar el apoyo de sus 11 diputados.

La líder del PP de Extremadura, María Guardiola, pone a prueba la voluntad de la dirección nacional de Vox de volver a incorporarse a los gobiernos autonómicos, tras la espantada de julio de 2024.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura anunció este jueves que ofrecerá a Vox entrar en su nuevo Ejecutivo ocupando varias consejerías, con el fin de alcanzar un pacto global para su investidura.

Guardiola quiere asegurar así la estabilidad de la nueva legislatura, pues la entrada de Vox en su Ejecutivo garantizaría el apoyo de sus 11 diputados autonómicos, encabezados por Óscar Fernández Calle, a los Presupuestos de la Comunidad

El lunes se reúne el Comité de Acción Política y el Comité Ejecutivo Nacional de Vox. En ambas reuniones, los de Abascal analizarán la oferta de Guardiola, antes de sentarse a negociar con el PP.

Lo que ocurra en Extremadura puede marcar el camino para las elecciones autonómicas previstas en los próximos meses: Aragón en febrero, Castilla y León en marzo, y las andaluzas en mayo o junio.

En estas últimas, Juanma Moreno roza la mayoría absoluta —así lo indica la encuesta de SocioMétrica publicada por EL ESPAÑOL—, por lo que es probable que no necesite el concurso de Vox.

Los sondeos también son favorables para Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, y para Jorge Azcón en Aragón, aunque en estos momentos no tienen garantizada la mayoría absoluta, por lo que es posible que se vean abocados a negociar con Vox.

El partido de Abascal rompió en julio de 2024 los acuerdos que mantenía con el PP en seis comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Baleares). En esta última región, dando apoyo externo al Ejecutivo de María Prohens.

Vox puso como pretexto la disposición de los barones populares a acoger en sus territorios menores inmigrantes no acompañados (menas) procedentes de Canarias.

La dirección de la calle Bambú debe decidir ahora si volver a formar parte de un Ejecutivo regional (el de Extremadura, en primera instancia) puede someterle a un mayor desgaste.

O si le resulta más rentable ante su electorado quedar al margen de las tareas de gobierno, y mantener la amenaza permanente de tumbar los ejecutivos del PP a los que presta apoyo externo, a partir de un acuerdo programático.

La decisión de Vox de tumbar (junto al PSOE) los presupuestos regionales de Extremadura y Aragón es precisamente lo que ha provocado la convocatoria de elecciones anticipadas en ambas regiones.

El PSOE ya tiene fijada su estrategia: utilizará el entendimiento entre el PP y Vox en Extremadura para acusar a los populares asumir íntegramente las posiciones de la extrema derecha. Este es el discurso que el presidente Pedro Sánchez viene lanzando en los últimos meses.

Pero en la calle Génova dan por amortizado este efecto, al considerar que sus electores consideran necesario un entendimiento entre ambos partidos. Alberto Núñez Feijóo ya ha dejado claro que Bildu es el único partido al que tiene intención de colocar un "cordón sanitario".

María Guardiola obtuvo 29 escaños en las elecciones autonómicas del pasado 21D. Aunque sumó más que todas las fuerzas de izquierdas, se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta.

En principio, le bastaría la abstención de los 11 diputados de Vox para ser investida presidenta. Pero el partido de Abascal puso sobre la mesa un documento de 206 puntos para negociar su apoyo.

Incluye medidas para recortar el gasto público (como eliminar subvenciones a la cooperación internacional, ideología de género y sindicatos) y rebajas de impuestos (reducir el tramo autonómico del IRPF, además de eliminar el de Sucesiones y Transmisión Patrimoniales).

Vox también reclama establecer la gratuidad de los comedores escolares, crear un Museo de la Tauromaquia en Mérida, reducir las zonas ambientales protegidas Zepa (donde están limitadas algunas actividades como la caza) e incrementar las ayudas a la Semana Santa.

Sin embargo, la oferta lanzada este jueves por María Guardiola cambia el tablero. Las fuentes de Vox consultadas por EL ESPAÑOL indican que no tienen prisa por cerrar el acuerdo y creen que la propuesta planteada responde a que Guardiola "está nerviosa, y mucho".

La intención de la líder regional del PP es alcanzar un pacto global de investidura que incluya el acuerdo programático, el reparto de áreas de gobierno, la composición de la Mesa de la Asamblea y el apoyo de Vox a los Presupuestos.

Es decir, un acuerdo que ate el compromiso de Vox para toda la legislatura.

El calendario

El reloj ya está en marcha, pues el próximo día 20 se reúne la Asamblea de Extremadura para designar a los miembros de la Mesa.

A partir de ese momento, si en el plazo de dos meses ningún candidato logra la confianza de la Cámara para ser investido presidente, la Asamblea quedaría disuelta y se convocarían nuevos comicios.

La dirección nacional de Vox no tiene una postura cerrada sobre la posibilidad de regresar a los ejecutivos regionales: se estudiará caso por caso, indican las fuentes de la calle Bambú, en alusión a los comicios autonómicos previstos para los próximos meses.

No obstante, en Vox lamentan que la oferta de Guardiola priorice el "reparto de cargos" frente a un acuerdo de políticas.

Además, en Bambú, sede nacional del partido, no ha sentado bien que la propuesta de Guardiola haya llegado por la prensa. En Vox avisan de que no están dispuestos a negociar a través de los medios.

Por eso, los de Abascal piden a Guardiola que "se tome la situación en serio, con la reserva que merece". Si no, advierten, "no merece la pena ni empezar".