El inhabilitado Junqueras arranca 4.700 M a Sánchez e impone la ordinalidad: Page y CCAA del PP, en pie de guerra

Pedro Sánchez defiende que el nuevo modelo de financiación será más justo y permitirá mejorar la financiación de los servicios públicos en todas las comunidades.

Líderes autonómicos del PP y García-Page consideran que el acuerdo rompe el principio de igualdad entre territorios y advierten de posibles acciones legales, llegando incluso a plantear recursos ante el Tribunal Constitucional.

El pacto reconoce el principio de ordinalidad, por el que Cataluña recibirá en función de lo que aporta, lo que ha provocado críticas de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras permitirá a Cataluña recibir unos 4.700 millones de euros adicionales mediante un nuevo sistema de financiación autonómica.

Las once comunidades gobernadas por el PP y el presidente socialista de Castilla‑La Mancha, Emiliano García Page, critican el acuerdo bilateral entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para que Cataluña disponga de un nuevo sistema de financiación, con un pacto que le permitirá recibir del orden de 4.700 millones más.

Este acuerdo premia el principio de ordinalidad, de forma que “si Cataluña es la tercera en aportación, también lo sea a la hora de recibir”, según ha defendido el líder de ERC, inhabilitado para cargo público hasta 2031 por su condena vinculada al referéndum ilegal del 1‑O de 2017.

Que el Gobierno reconozca ese principio de ordinalidad rompe el principio de igualdad, según critican el resto de comunidades autónomas.

“La financiación autonómica debe perseguir el bien común”, afirmaba en un mensaje en X el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que recalcaba que “la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio”.

La igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio.



La Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas.



La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 8, 2026

El pacto entre Sánchez y ERC cuenta con la oposición del PP, que gobierna en 11 comunidades, y también con la de una de las tres comunidades de régimen común presididas por socialistas: Castilla‑La Mancha.

“Mi partido se ha saltado muchas líneas rojas en los últimos años, pero si alguien pretende saltarse la línea roja de la igualdad estaría haciendo el mayor quebranto a la ideología del PSOE de toda su historia”, ha afirmado Emiliano García‑Page en un acto público en Villanueva de Alcardete (Toledo).

Al único barón socialista con mayoría absoluta tampoco le han gustado las formas, al haberse pactado de manera bilateral con Junqueras.

“Lo grave es que un independentista esté marcando el rumbo de la financiación de un país”, ha recalcado Page, que advierte de que el líder de ERC busca “primero la independencia económica y luego la independencia como país”.

El recibimiento de Pedro Sánchez a Junqueras en La Moncloa es la primera foto conjunta tras la condena al líder separatista y la primera también tras el indulto a la pena de cárcel que le dio el propio ejecutivo del PSOE.

Unas críticas que no comparte Pedro Sánchez. En un mensaje en X ha afirmado que se trata de un modelo que será "más justo y que dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios públicos".

Hoy me he reunido con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para seguir impulsando la agenda progresista del Gobierno y un nuevo modelo de financiación autonómica.



Un modelo que sea más justo y que dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios… pic.twitter.com/A84VAUJ9ZG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2026

El acuerdo entre Sánchez y ERC llega en plena precampaña de las elecciones en Aragón, a las que seguirán las de Castilla y León y, finalmente, las de Andalucía, donde la candidata del PSOE es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este viernes presentará la propuesta de financiación.

El primer presidente popular que se someterá a las urnas, el aragonés Jorge Azcón, ha sido de los primeros en reaccionar, criticando un pacto que “significa desigualdad, insolidaridad y un agravio para Aragón como no se había conocido hasta el momento”.

A su juicio, se trata de un sistema “pensado para beneficiar a Cataluña” que perjudicará tanto a Aragón como al resto de comunidades autónomas y ha pedido que se convoque ya el Consejo de Política Fiscal.

Azcón ha recordado que la foto de Sánchez junto a Junqueras es “la foto de la desigualdad y la foto de la insolidaridad con Aragón”.

Las críticas contra el Gobierno de España proceden también del territorio del que viene su rival en estas elecciones, ya que, hasta hace unas semanas, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, era ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo.

También se ha mostrado contundente el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ya ha advertido de que se opondrán por todas las vías legales al acuerdo, incluso acudiendo al Tribunal Constitucional, porque consideran que crea “privilegios que rompen la igualdad entre las personas y los territorios”.

Mientras tanto, los populares de Andalucía, en palabras de su secretario general, Antonio Repullo, cargan contra la ministra de Hacienda, que será la candidata del PSOE en las autonómicas de primavera.

La mano derecha de Juanma Moreno ha acusado a Montero de “hipotecar el futuro de Andalucía” y de permitir que “siga infrafinanciada”, algo que, según denuncia, “atenta directamente contra nuestra sanidad, nuestra educación y nuestra dependencia”.

Quien fuera consejero de Hacienda en Andalucía y ahora vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, se ha mostrado “sorprendido” porque “dos partidos que se dicen de izquierdas hayan acordado que el que más tiene vaya a recibir más”.

Desde Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que esta financiación singular “a cambio de votos” constituye “corrupción política” y ha censurado que Pedro Sánchez esté “subastando el país”.

“Que un golpista como Junqueras entre en el Palacio de la Moncloa con honores casi, nos parece lamentable”, ha recalcado la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso.