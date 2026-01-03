Abascal desvela que ha recibido a Meloni en su casa en Año Nuevo tras romper con ella en el Parlamento europeo

Giorgia Meloni sujeta en brazos a uno de los hijos de Abascal, esta Navidad en casa del líder de Vox en Madrid. X

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha desvelado este sábado que ha recibido en su casa de Madrid a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante las celebraciones navideñas.

"Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga, —y aún más grande piloto—, que está cambiando Italia y el mundo", ha escrito Abascal en su perfil de X.

El presidente de Vox ha acompañado su mensaje con varias fotos, en las que aparece junto a la mandataria italiana (cuya presencia en España no había salido hasta ahora a la luz).

En una de las imágenes, Meloni sujeta en sus brazos al hijo pequeño de Abascal, Hernán, nacido en julio de 2024, mientras el líder de Vox les fotografía con su móvil.

En otra, los tres aparecen posando junto a la actual mujer de Abascal, la influencer Lidia Bedman.

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026

El presidente de Vox también ha incluido un vídeo en el que circula en un Mini de color rojo, conducido por la primera ministra italiana, presumiblemente en una calle de Madrid.

Con estas imágenes, Abascal se ha esforzado en mostrar su proximidad a Giorgia Meloni, tras romper con ella en el Parlamento Europeo.

Tras las Elecciones Europeas del 9J de 2024, Vox abandonó el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) de Meloni, para incorporarse al de los Patriots (que preside el propio Abascal), del que forman parte los partidos de Viktor Orbán y Marine Le Pen.

Orbán está considerado como el dirigente de la UE más próximo a Vladímir Putin. Por su parte, Le Pen se mostró este sábado muy dura con la intervención de EEUU en Venezuela.

En un mensaje publicado en X, la líder de la extrema derecha francesa asumió que hay "mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario, había impuesto un manto de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos, cuando no los obligaba al exilio".

Pero a continuación advirtió de que aceptar la intervención militar de EEUU en otro país implica "un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad".

Una línea muy alejada de la que mantiene Vox, que este sábado aplaudió la intervención de EEUU en Venezuela y la detención de Maduro para ser juzgado por un tribunal de Nueva York: hoy "el mundo es un poco más libre", proclamó el propio Abascal.

En una entrevista con EL ESPAÑOL publicada el pasado 7 de diciembre, el exsecretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros confirmó que la dirección del partido maniobró para impedirle intervenir en un reciente acto de ECR en Valencia.

Y mostró su malestar por la decisión de la dirección de Vox de abandonar el grupo europeo ECR que lidera Giorgia Meloni.

"Todavía no he entendido bien el movimiento de salir de ECR en Europa, que nos acogió incluso antes de que llegáramos a ninguna institución", indicó Iván Espinosa.

"Es un grupo conservador y reformista", agregó, "liberal en lo económico, fundado por Margaret Thatcher y poblado por socios deseables como la señora Meloni, la primera ministra más interesante que hay en este momento en Europa; o por los polacos de Ley y Justicia, con los que tenemos mucha afinidad".