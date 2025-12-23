-
Gallardo se aferra al escaño para ser aforado y que le juzgue el TSJ de Extremadura por el caso del hermano de Sánchez
Miguel Ángel Gallardo será aforado. La debacle del domingo, el peor resultado de la historia del PSOE en las elecciones extremeñas, le ha llevado a dimitir como líder de los socialistas en la región, pero no a renunciar a su acta de diputado.
Al aferrarse al escaño, será ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que asuma el caso por el que se va a sentar en el banquillo, en lugar de la Audiencia Provincial de Badajoz.
Gallardo ya intentó ese cambio de tribunal hace unos meses, forzando la dimisión de varios diputados para que corriera la lista y que llegara su turno, pero el TSJ anuló entonces la maniobra al apreciar "fraude de ley".
El líder extremeño está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la creación de un puesto para el hermano de Pedro Sánchez cuando era presidente de la Diputación.
Ahora, el aforamiento le llegará por la vía ordinaria. Una vez obtenga el escaño como diputado autonómico, su defensa podrá solicitar que sea el TSJ de Extremadura el órgano encargado de juzgarle.
Guardiola apunta a un gobierno del PP en solitario y pide a Vox plantearse la abstención para su investidura
La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha apuntado este lunes a un gobierno del PP en solitario y ha reclamado a Vox que se plantee una abstención de cara a su investidura para después poder llegar a acuerdos en cuestiones como los Presupuestos regionales.
"Lo que los extremeños piden es que tengamos un gobierno en solitario y que podamos llegar a acuerdos, que podamos seguir impulsando esas políticas que han conseguido las mejores cotas de progreso de Extremadura", ha señalado este lunes por la noche en una entrevista en Telemadrid en la que ha ofrecido su "mano tendida" al resto de partidos, si bien ha indicado que las urnas "han sido muy claras".
Guardiola también ha valorado la propuesta del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha planteado al PSOE facilitar su investidura con una abstención. "Tiene mucho sentido y también es lo que debería plantearse Vox a la vista del resultado: realizar una abstención en la investidura y que luego podamos ir llegando a acuerdos", ha explicado.
La presidenta en funciones de la Junta ha asegurado que los ciudadanos han sido "muy contundentes" y "más de un 60%" de los electores quieren que gobierne el centro derecha en Extremadura.
