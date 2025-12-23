Miguel Ángel Gallardo será aforado. La debacle del domingo, el peor resultado de la historia del PSOE en las elecciones extremeñas, le ha llevado a dimitir como líder de los socialistas en la región, pero no a renunciar a su acta de diputado.

Al aferrarse al escaño, será ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que asuma el caso por el que se va a sentar en el banquillo, en lugar de la Audiencia Provincial de Badajoz.

Gallardo ya intentó ese cambio de tribunal hace unos meses, forzando la dimisión de varios diputados para que corriera la lista y que llegara su turno, pero el TSJ anuló entonces la maniobra al apreciar "fraude de ley".

El líder extremeño está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la creación de un puesto para el hermano de Pedro Sánchez cuando era presidente de la Diputación.

Ahora, el aforamiento le llegará por la vía ordinaria. Una vez obtenga el escaño como diputado autonómico, su defensa podrá solicitar que sea el TSJ de Extremadura el órgano encargado de juzgarle.