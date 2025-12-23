Del apocalíptico 'El cuarto Reich' a 'Lecciones de la Historia', las lecturas de Ábalos en la prisión de Soto del Real

Las claves nuevo Generado con IA José Luis Ábalos, exministro, pasa sus primeras navidades en la prisión de Soto del Real, donde se apoya en la lectura para sobrellevar el encierro. Entre los libros que ha leído en prisión destacan 'El cuarto Reich', 'Lecciones de la Historia', 'Una salida honrosa' y 'Fouché: retrato de un hombre político'. Ábalos reflexiona sobre cómo los libros le aportan orientación, calma y consuelo, y destaca el valor de la biblioteca del módulo 13 de la prisión como espacio de calma. El exministro también ha leído obras sobre memoria personal y social, como 'La Península de las casas vacías', 'La sangre está cayendo al patio' y 'Próspero viento'.

El exministro José Luis Ábalos pasará sus primeras navidades en la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra desde su ingreso el pasado 27 de diciembre.

Una privación de libertad y un día a día rutinario que el exnúmero dos del PSOE trata de sobrellevar, según él mismo cuenta, con una buena dosis de lecturas en "busca de orientación, de calma, de reflexión o sencillamente de consuelo".

A través de su cuenta en X, 'En el nombre de Ábalos', el perfil que sigue activo tras su ingreso en la cárcel, el exministro ha querido compartir una lista con los libros que sus "buenos amigos" le han enviado y ha podido leer estos días.

"Para un preso, los libros son como un viaje que no emprende. Leerlos en prisión está siendo toda una experiencia en un momento en el que el concepto 'reclusión' se convierte en 'familiar' al devorar esas historias en busca de orientación, de calma, de reflexión o sencillamente de consuelo. Hay una tensión entre el encierro y la libertad, y de estos libros surge una energía muy singular", escribe Ábalos.

Entre sus 'recomendaciones' figuran títulos como el apocalíptico El cuarto Reich de Bruno Cardeñosa, un ensayo que sostiene que el mundo estaría entrando en una nueva fase autoritaria, distinta pero heredera del nazismo, impulsada por la posverdad, el auge de la extrema derecha, el control digital y la erosión silenciosa de las instituciones democráticas.

En historia y política entrarían Lecciones de la Historia de Edgar Morin, que reflexiona sobre lo que el pasado enseña sobre el presente y el futuro; Una salida honrosa de Éric Vuillard, centrado en la guerra de Indochina y la derrota de Francia y EEUU frente a Vietnam; y Fouché: retrato de un hombre político de Stefan Zweig, biografía de un maestro de la intriga y la supervivencia política.

En torno a la experiencia del mal, el sufrimiento y la resistencia moral, Ábalos ha leído El hombre en busca de sentido, donde Viktor E. Frankl relata los campos de concentración y cómo la búsqueda de significado ayuda a sobrevivir..

Otras de sus lecturas, La Península de las casas vacías de David Uclés, La sangre está cayendo al patio de Elvira Navarro y Próspero viento de Andrés Trapiello miran más a la memoria íntima, los espacios y las vidas concretas.

El libro de Uclés explora una España de casas vacías y desplazamientos; Navarro se centra en relatos de precariedad, cuerpos y ciudades extrañadas; y Trapiello mezcla memoria personal y reflexión sobre una vida política y un país atravesado por la Guerra Civil y sus ecos.

El exministro también destaca que, "siendo la lectura una vía de conexión con el mundo exterior", el módulo 13 de la prisión también cuenta con una biblioteca que "ofrece calma y un espacio digno para este confinamiento".

Por último, ´Ábalos se despide ofreciendo sus "mejores deseos para estos días y que el próximo 2026 sea más benigno, os traiga salud, trabajo y bienestar familiar para todos y todas".