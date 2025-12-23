Jordi Sevilla activa la sucesión de Sánchez con un manifiesto contra su "traición" al PSOE, que ha convertido en "club de fans"

Las claves nuevo Generado con IA Jordi Sevilla prepara un manifiesto para impulsar una alternativa socialdemócrata dentro del PSOE tras acusar a Pedro Sánchez de "traición" a los valores del partido y de convertirlo en un "club de fans". El exministro busca reunir tanto a voces experimentadas como jóvenes del PSOE para canalizar el descontento y preparar una base de cara a las próximas primarias del partido. Sevilla critica la falta de contrapesos internos, la "podemización" del PSOE y decisiones como la amnistía y pactos con Bildu, defendiendo una vuelta a políticas socialdemócratas. El objetivo del movimiento es recuperar la socialdemocracia en el PSOE, abordar problemas como la pobreza infantil y construir un proyecto ilusionante y mayoritario para el país.

Primer movimiento dentro del PSOE para suceder a Pedro Sánchez tras la debacle en Extremadura. El que fuera ministro de José Luis Zapatero, Jordi Sevilla, lanzará en enero un manifiesto para preparar una alternativa socialdemócrata en el PSOE a la "podemización" de Sánchez, a quien ha acusado de convertir el partido en un "club de fans" imponiendo una base cesarista en la que no hay ni contrapesos ni voces críticas.

Para Sevilla, uno de los mayores errores de Sánchez es su "traición" a los valores del PSOE y, por ello, pondrá sobre la mesa un "documento inicial de declaración de principios", donde explícitamente quiere que aparezca que "el objetivo de todo esto es recuperar al PSOE para una política socialdemócrata" porque cree que llevan unos cuantos años haciendo política mas "populista" que socialdemócrata.

"Estoy intentando que en torno a ese manifiesto haya un número suficiente de voces experimentadas y valoradas dentro del PSOE", pero también "con voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España", ha expuesto el exministro. Para ello está hablando con "mucha gente" y nota que hay "receptividad", según ha revelado este martes en una entrevista en Europa Press.

Canalizar el descontento

El objetivo, por tanto, es canalizar el descontento en el PSOE y que tanto esto como su manifiesto se convierta en una futura base para la construcción de una alternativa para ganar las próximas primarias del partido, a las que, como está previsto, se presentará Sánchez.

Si bien Sevilla reconoce que "estas cosas necesitan su tiempo", deja claro que su intención es recuperar la ilusión de sus compañeros con una alternativa "en positivo", que "eche a rodar una bola de nieve" y que vaya creciendo "conforme pase el tiempo" y se plasme en un proyecto que dure "como mínimo hasta el Congreso" del partido.

Cree que todavía hay "demasiadas incógnitas" como para tomar decisiones "tajantes" ahora. Por ello, quiere ir viendo y tomándolas "por lo menos quincenal o mensualmente, en función de cómo vaya evolucionando" la situación.

De hecho, está convencido de que los resultados de las convocatorias electorales, la derrota en Extremadura, y las siguientes elecciones autonómicas -Aragón, Castilla y León y Andalucía- van a ir "moviendo el terreno, van a ir cambiando las percepciones, las urgencias".

"Si en verano esto no tira, adiós"

A ello, añade, está por ver cómo se gestiona el cambio de María Jesús Montero en la Vicepresidencia primera y el resultado de éstas en las andaluzas. En su opinión, no sería lo mismo una derrota de la vicepresidenta primera que la de un candidato poco conocido como el de Extremadura.

No obstante, Jordi Sevilla dice ser "muy pragmático". "Si nos plantamos en el verano y esto no ha tirado para adelante" dirá "adiós muy buenas". Sería, ha dicho, "otro intento fallido de hacer algo y santas pascuas". "Yo no vivo de esto ni voy a vivir de esto", ha recalcado.

En cualquier caso, el exministro ha tenido claro desde el principio que tampoco pretende que esto se convierta en un enfrentamiento entre los jóvenes y los viejos como ocurrió en Suresnes.

Pedro Sánchez este lunes en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Efe

"Los jóvenes de Suresnes se cargaron en el sentido político a los viejos de Suresnes. No me gustaría que ahora fuera que los viejos de ahora quieren volver. No, no, esa dinámica a mí no me parece que sea la correcta", ha advertido porque lo que pretende es que sean los jóvenes los que "tiren del carro".

Así, ha explicado que este planteamiento de crear una "alternativa socialdemócrata" en el PSOE se debe a que esta formación se ha podemizado desde que Pedro Sánchez se dio el "abrazo" con Pablo Iglesias, pactaron el Gobierno de coalición y han dejado de aplicar políticas socialdemócratas.

Además, asegura que "este no es el Sánchez" con el que él trabajó y critica que haya cedido a aprobar la "amnistía" -"lo hizo Sánchez por su cuenta de la noche a la mañana"- cuando la había rechazado o a los pactos con Bildu, una formación con la que dice no tener "nada que ver".

"Club de fans" y cesarismo

También se muestra contrario a que ahora su partido se asiente sobre una estructura de "club de fans" de Pedro Sánchez, al que advierte de que éstas "dejan de ser el club de fans al día siguiente" como les pasó a Felipe González y Zapatero, según su recuerdo.

En este sentido, critica que no haya contrapesos ni en el Comité Federal, ni en la Ejecutiva ni tampoco en las federaciones porque Pedro Sánchez ha colocado ministros para "controlarlas".

"Eso es una situación, algunos le llaman de cesarismo, que no habíamos visto nunca en un partido socialdemócrata", ha señalado, al tiempo que hace cierta autocrítica al recordar que los que, como él, defendían las primarias nunca se les ocurrió la posibilidad de que hubiera un secretario general "sin ningún contrapeso".

"Pero, ¿qué estáis haciendo?"

Ante esta situación, Jordi Sevilla había lanzado primero la idea de crear una corriente interna en el PSOE -la de Izquierda Socialista es la única que existe- pero admite que "las condiciones para crear esta corriente interna no están hechas para hacerlo fácil, sino que todo lo contrario".

Tras hablar con muchos compañeros se dio cuenta de que buena parte del público objetivo al que se quiere dirigir con este "proyecto de recuperar al PSOE para la socialdemocracia", o había abandonado el partido, o había sido expulsado o son votantes y simpatizantes que nunca han militado.

Pedro Sánchez junto a Jorsi Sevilla en una imagen de archivo. Efe

Por ello, optó por ampliar el objetivo y convertirlo en un movimiento para militantes y simpatizantes, con la idea de no ir "contra nadie" sino que el planteamiento es "a favor de recuperar la socialdemocracia para el PSOE, y por tanto recuperar un proyecto ilusionante". Un proyecto, ha añadido, que aspira a ser "mayoritario en el país".

"Si funciona lo que yo tengo en la cabeza, vamos a ir discutiendo y ofreciendo propuestas y alternativas a los principales problemas del país, como por ejemplo la pobreza infantil", ha expuesto antes de mostrar su indignación por que España sea uno de los países de la UE con una tasa mayor.

"Miro a mi Gobierno, digo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿En qué estáis? Y entonces están en las cosas de Puigdemont, en las cosas de Podemos, en las cosas de otros, menos en las cosas de la socialdemocracia", ha exclamado.

De hecho, asegura que a quien "más le ha rentado este Gobierno es a las rentas del capital, a los más ricos", utilizando así la misma expresión que Sánchez cuando dijo que a la gente le "renta" este Gobierno.

En opinión de Jordi Sevilla, sólo en tercer lugar han crecido las rentas salariales, perjudicadas en parte también por la subida de los impuestos al no deflactar la tarifa del IRPF.

Recuerda que el Ibex 35 está yendo mejor que nunca en España y está convencido de que un gobierno socialdemócrata se alegraría de ello porque con ese dinero "reparte y acaba con la pobreza infantil". Sin embargo, lamenta que eso no esté sucediendo.