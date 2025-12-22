Gallardo comunicará esta tarde su dimisión a la Ejecutiva del PSOE extremeño tras la debacle electoral del domingo

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Ángel Gallardo dimitirá esta tarde como secretario general del PSOE extremeño tras los malos resultados electorales, perdiendo 10 escaños y la mitad de los votos. El PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia en Extremadura, región donde había gobernado 36 de los últimos 42 años. Dirigentes del PSOE regional, como Miguel Ángel Morales, han exigido la dimisión de Gallardo y piden una renovación profunda del partido en Extremadura. La dirección nacional del PSOE evita hacer autocrítica y atribuye la derrota a una campaña de desinformación del PP, mientras mantiene su apoyo a Pedro Sánchez.

El candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, dimitirá esta tarde como secretario general de los socialistas extremeños tras lograr el peor resultado del partido en esta región al perder 10 escaños, 14 puntos y la mitad de los votos.

Varios dirigentes autonómicos ya dan por hecho su dimisión, una decisión que el propio Gallardo comunicará en la reunión de la Ejecutiva regional prevista para las 17:00 horas.

Miembros de la Ejecutiva del PSOE de Extremadura se limitan a señalar que tras su reunión "habrá una comparecencia" en la que "se informará de lo que decida ese órgano".

Fuentes de Ferraz consultadas por EL ESPAÑOL evitan hablar de esta dimisión después de que Gallardo haya llevado al PSOE a la debacle total en una región en la que han gobernado 36 de los últimos 42 años. "Respeto a lo que decida esta tarde la Ejecutiva", apuntan.

La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, incluso ha elogiado “el buen trabajo” que a su juicio ha hecho Gallardo durante esta campaña en la que “no se ha escondido, ha dado la cara y ha participado en los debates”.

Desde el PSOE culpan del mal resultado a la desmovilización tras “el juego sucio” del PP que ha hecho “una campaña de desinformación y de ataques” para “deshumanizar al candidato”.

Sobre la situación judicial de Gallardo, procesado por la contratación del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz, Mínguez ha asegurado que “la verdad saldrá a la luz y pondrá a cada uno en su sitio”.

Un análisis que no es compartido por el partido, ni siquiera por la federación extremeña.

Este mismo lunes, el presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en esta provincia, Miguel Ángel Morales, ha exigido la dimisión de Gallardo tras calificar como "desastre absoluto" los resultados obtenidos en los comicios autonómicos de ayer domingo.



En esta cita electoral el PSOE perdió 10 escaños, quedándose en 18 de los 28 que tenía, en lo que ha sido el peor resultado de este partido en su historia en Extremadura, en la que siempre había sido la formación más votada.

Dentro de la Ejecutiva, Pedro Sánchez ha evitado la autocrítica y ha asegurado que el PSOE "es más necesario que nunca".

Ferraz evita la lectura nacional y trata de encapsular la debacle en Extremadura asegurando que "Pedro Sánchez está vivo", como ha dicho Mínguez.

Pese a que el partido de Abascal ha duplicado sus resultados, la portavoz de la Ejecutiva ha recalcado que "en este país hay miedo a Vox".

Morales, que fue secretario provincial del PSOE de Cáceres entre 2012 y 2025, ha dicho, en declaraciones a RNE, que "es lo que se está esperando" y así lo expresará en la Ejecutiva regional que se reúne esta tarde en Mérida.

A su juicio, "hay que hacer un cambio radical y absoluto del partido en la región y, obviamente, el secretario regional tiene que dimitir, nombrar una gestora y empezar a trabajar en reconstruir este partido".



Ya en el Comité Regional del PSOE, que designó a Gallardo como candidato a la Presidencia de la Junta, Morales ya puso de manifiesto que este no era el más idóneo debido a su situación procesal, pendiente de juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno por parte de la Diputación de Badajoz, que él presidía.