Feijóo: "El efecto dominó no va a parar. Sánchez planteó el 21-D como una cuestión de confianza y no hay aval a sus desmanes"

El presidente del PP exige a Vox que no confunda al adversario y advierte que la mayoría de los españoles vota por un cambio frente a las políticas de Sánchez.

Feijóo anticipa que la situación vivida en Extremadura se repetirá en Aragón, Castilla y León y Andalucía, responsabilizando a Sánchez de la crisis socialista.

El líder del PP considera que Pedro Sánchez convirtió las autonómicas extremeñas en una cuestión de confianza y no obtuvo respaldo a su gestión.

Alberto Núñez Feijóo ha despedido 2025 con una Junta directiva nacional del Partido Popular. Y antes de felicitar la Navidad a sus compañeros, ha felicitado al PSOE por su "enorme exitazo" en Extremadura. "Tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al PP, y lo que ha logrado es que suba Vox y suba el PP".

El 21-D, dijo, ha activado "un efecto dominó que ya no va a parar", anunció el líder del PP. "El próximo será Aragón", añadió mirando a Jorge Azcón. "Sánchez dejará una España herida y un PSOE muerto", vaticinó.

"Fue Pedro Sánchez quien convirtió las elecciones autonómicas de Extremadura en una cuestión de confianza", advirtió el presidente popular. "Pues bien, no ha hallado aval a sus desmanes... y el siguiente será Aragón, así que lo diré en dos palabras", anunció: "¡Aragón imparable!".

El líder popular estaba exultante este lunes, y bromista. "Veo que no os ha tocado la lotería, porque estáis todos aquí". Estaban por eso, claro, y porque era el día siguiente de una "gran victoria" de María Guardiola.

Feijóo recordó que cuando llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022, prometió "ganar elecciones"... y que desde entonces, cuenta por éxitos las convocatorias.

Y huérfano de modestia, adelantó que lo que ha pasado en Extremadura "le volverá a ocurrir a Sánchez en Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde ha puesto candidatos a su servicio".

Y que luego le ocurrirá en España, cuando haya elecciones generales "porque la mentira, la corrupción, el cinismo machista", en definitiva, "la falta de valores no renta a los españoles", apostilló.

"Todavía hay, en el No-Do, quienes dicen que Sánchez es un genio y nosotros un desastre", seguía sarcástico Feijóo.

"Se puede defender lo indefendible", añadió echando vinagre sobre algunos comentaristas de TVE, pero "Extremadura, como Andalucía, era un feudo socialista y ahora son un bastión del PP, con más del 43% de los votos".

Y a propósito de la primera aparición de Sánchez tras la debacle de este domingo, el líder del PP ironizaba entre las risas de su cúpula con la "pura coherencia sanchista" al nombrar a Elma Saiz como nueva portavoz, tras Pilar Alegría.

La ministra de Inclusión participó como consejera navarra en las adjudicaciones a la constructora de Santos Cerdán, Servinabar, investigada por haber iniciado en la Comunidad Foral sus prácticas corruptas. "Si esta es la portavoz del Gobierno de España, qué podemos seguir esperando de este Gobierno".

¿Un 60% de ultras?

Según el presidente del PP, "el topicazo de la derecha y la ultraderecha ya no cuela". Y es que, en ese caso, habría que concluir que "el 60% de los votantes extremeños son ultras", y eso "no es así... son gente que pide el cambio, harta de no llegar a fin de mes, harta de esta sordidez inaguantable".

No se ahorró calificativos descriptivos de su evaluación sobre "un año muy difícil para España" en el que el sanchismo ha "normalizado lo que no es normal".

Para Feijóo, las mentiras del presidente del Gobierno le están llevando a la irrelevancia, y "los socios se irán con él y con su descomposición insalubre".

Pero para quien más mensajes tuvo el líder gallego no fue para PNV, Junts y demás, a los que ya da por "atrapados en la depravación". Pero el PP no se muestra preocupado, no al menos su líder. "El problema lo tienen ellos. O se salen de ahí, o cargarán con la vergüenza y pagarán por haber consentido todo esto".

Sino para Vox, a quien parece aceptar como socio inevitable, pero a quien exige que "no equivoque nunca más el adversario", en referencia a los motivos que han llevado a las urnas en Extremadura y en Aragón, dos bloqueos consecutivos a los Presupuestos.

"Si Vox y mejora también el PP", además de ser un "exitazo" de Sánchez y una prueba de que "el camelo ultra ya no cuela", es sobre todo para Feijóo, una oportunidad para acelerar el cambio.

"El PSOE debe asumir el fracaso de su relato, advirtió, "pero Vox tiene que comprender lo que la mayoría de los españoles que ansían un cambio están votando".

Es decir, que Santiago Abascal "no debe equivocar el adversario", que no es él, sino "un presidente del Gobierno que degrada la política y ha convertido la mentira y la corrupción en sistema".