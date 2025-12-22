La 'dulce-amarga' victoria de María Guardiola: consigue tres de sus cuatro objetivos pero lejos de la mayoría absoluta

Vox duplica sus resultados con 40.000 votos más, mientras que la baja participación marca la jornada electoral en Extremadura.

El PSOE sufre su peor resultado histórico en la región, perdiendo más de 14 puntos y cayendo a 18 escaños, situándose como tercera fuerza en Badajoz.

Guardiola cumple tres de sus cuatro objetivos: supera el 40% de votos, obtiene más escaños que toda la izquierda junta y reduce la dependencia de Vox.

El PP de María Guardiola gana las elecciones en Extremadura, logrando 29 escaños, solo uno más que en 2023, pero se queda a tres de la mayoría absoluta.

La victoria del PP de María Guardiola en estas elecciones anticipadas en Extremadura resultó incontestable, pero lo fue más por el brutal desastre del PSOE que por su indudable y sustanciosa subida.

A pesar de haber subido más de cuatro puntos, el PP sólo avanza un escaño, desde los 28 a los 29, y queda tres por debajo de la mayoría absoluta que llegó a pensar que tocaba con la yema de los dedos.

Guardiola cumple, así, tres de sus cuatro objetivos electorales: supera la barrera del 40% de voto, tiene más escaños que toda la izquierda junta y reduce la dependencia de Vox para gobernar.

Pero no rompe la barrera de los 30 diputados que consideraba clave para consolidar una victoria de dimensión "total". Aun así, la investidura de Guardiola estará prácticamente asegurada.

La presidenta del PP podrá ser elegida con la mera abstención de Vox en segunda vuelta, ya que suma "más votos y más escaños que toda la izquierda junta", destacaba Miguel Tellado, pasada la medianoche, desde Génova.

Poco antes, la candidata del PP había sido ovacionada en su sede electoral, mientras aseguraba que su triunfo era "incontestable". Guardiola apeló a Vox a que "reflexione y no bloquee de nuevo Extremadura", porque los extremeños "han decidido que sigamos liderando la región".

Ese matiz es el clave, como trataba de subrayar de noche un derruido Miguel Ángel Gallardo, para considerar como dulce-amarga su victoria. Anticipó la disolución por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma en busca de más estabilidad.

Y ciertamente el Parlamento extremeño será eminentemente de derechas (un 60% del voto y 40 de 65 escaños), y ella ha crecido más de cuatro puntos, pero quien más sube es Vox: duplica resultados con 40.000 votos más, en unas elecciones con siete puntos menos de participación (62,74%) que en 2023.

A 244 votos del escaño 30

Pero al cierre de esta edición, fuentes del centro de datos de Mérida confirmaban a este periódico que ese "deseado" escaño número 30 para el PP estaba a solo 244 votos de distancia.

El voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en la provincia de Cáceres, cuyo recuento continúa este lunes, podría depararle una alegría adicional a los populares. "Es un censo en el que suele ganar el PP", explicaban las fuentes oficiales consultadas.

Con tres de cuatro (y el último, quizás a mano) el PP proclamaba cumplida la finalidad "principal" de su estrategia.

Fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo se felicitaban por "hundir de manera histórica al PSOE de Pedro Sánchez". Ese objetivo lo daban por "más que rebasado".

El PSOE cosechó su peor resultado histórico en la región. Perdió este 21-D más de 14 puntos y cayó hasta los 18 escaños... y es el partido que perdería el diputado por Cáceres, en caso de que el voto CERA se comporte de la manera habitual.

"Todos los partidos suben salvo uno: el de Pedro Sánchez", explicaban desde la cúpula del PP. "Es el mayor batacazo en la historia de la democracia de un partido que además viene de ganar las elecciones generales".

Un dato significativo es que en Badajoz, la ciudad más poblada de Extremadura, el PSOE es hoy tercera fuerza. El PP lidera, Vox supera a los socialistas.

"Es una paliza para la historia", disfrutaba Tellado en su comparecencia desde Génova. "El PSOE es hoy un partido en el chasis, más cerca de la tercera posición que de la primera".

Miguel Tellado, secretario general del PP, comparece ante los medios en la noche del 21-D extremeño. David Mudarra

El contexto histórico amplifica la magnitud del resultado. El PSOE ganó 10 de las 11 elecciones autonómicas celebradas en Extremadura desde 1983 y en siete de ellas obtuvo mayoría absoluta.

La región fue, junto a Andalucía, el feudo por excelencia del PSOE en España. Ese imperio se desmorona, y "es un mérito exclusivo de Pedro Sánchez", explicaban las fuentes del PP. "Guardiola sube más de cuatro puntos, y tiene un porcentaje de voto casi idéntico al que tiene en este momento Juanma Moreno".

En Génova trataban de sacudirse los comentarios tendentes a señalar que la victoria quedaba incompleta sin llegar a 30 diputados, echando vinagre a la herida del sanchismo. "La derrota no es de Gallardo, es del presidente del Gobierno, que debería haber comparecido en la misma noche para asumir su fracaso en primera persona".

Por eso, en la cúpula del PP se afanaban por inundar de imágenes felices a los medios. Entre ellas, unas de Alberto Núñez Feijóo charlando con Guardiola pasadas las 22.00 horas por videoconferencia para felicitarla.

Jorge Azcón, presidente del PP en Aragón, estuvo acompañando a Feijóo en la sede nacional. "Tras ganarles hoy, ya trabajamos en ganarles de nuevo el 8 de febrero", aseguraba Jorge Azcón, a su lado, refiriéndose a las elecciones aragonesas.

El mensaje desde el entorno de Feijóo era rotundo, quizá más que el triunfo del 21-D: "Extremadura es sólo el primero de una serie de superdomingos que le esperan a Sánchez" en los próximos meses. "Las políticas basadas en levantar muros entre españoles están siendo derribadas en las urnas".