El desplome del PSOE convierte Extremadura, uno de sus viejos bastiones, en una región más de derechas que Galicia

La transformación política en Extremadura se considera un reflejo de un cambio social más amplio en España, con el PP anticipando nuevas victorias en próximas citas autonómicas.

El desplome del PSOE se atribuye a factores como el rechazo al cierre de la central nuclear de Almaraz y los escándalos que afectan a su candidato, Miguel Ángel Gallardo.

El Partido Popular, liderado por María Guardiola, consolida su ascenso y logra que la suma de PP y Vox duplique a la izquierda, superando incluso los porcentajes alcanzados en Galicia.

El PSOE ha sufrido una caída histórica en Extremadura, pasando de ser un bastión socialista a una región donde las derechas superan el 60% del Parlamento.

El Partido Popular cerró exultante la noche electoral en Extremadura. Una "transformación política sin precedentes", según fuentes de Génova: de ser uno de los feudos socialistas más firmes a que las derechas casi dupliquen a las izquierdas.

Los resultados de María Guardiola el 21-D consolidan una subida de más de cuatro puntos para los populares, mientras que el PSOE se desmorona perdiendo más de 14. "El sanchismo ha convertido uno de los viejos bastiones socialistas en una región más de derechas que Galicia".

Desde la fundación de la autonomía en 1983, el PSOE ganó en 10 de las 11 convocatorias electorales celebradas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra gobernó 16 años seguidos. Y Guillermo Fernández Vara continuó la obra durante 12 años más, con el único paréntesis de 2015, cuando José Antonio Monago llevó al PP a la presidencia, gracias a la abstención de IU en la investidura.

Extremadura fue durante cuatro décadas un inexpugnable granero de votos del socialismo. El PP (antes Alianza Popular) ejerció de eterna comparsa en una región donde la izquierda superaba habitualmente el 50% de los sufragios bajo los mandatos de Ibarra y Vara.

Esa hegemonía histórica, sólo interrumpida por el paréntesis de José Antonio Monago en 2011 –"y con un Parlamento mayoritariamente de izquierdas", recuerda un portavoz popular–, comenzó a agrietarse definitivamente en 2023.

Ahora, el aviso de hace dos años y medio se ha consumado con la mayor debacle jamás registrada de un partido que viniera de ganar en una Comunidad Autónoma... sólo comparable a la de la UCD en las generales de 1982.

El Parlamento extremeño ha sufrido una metamorfosis total. Ahora es un hemiciclo dominado en un 60% por la suma de las derechas de PP y Vox. Una cifra que redimensiona el mapa político de la región de manera "histórica".

La última mayoría absoluta del PP en Galicia se logró con el 47,36% de los votos en 2024. Y sumado a Vox, el bloque conservador no alcanzaba el 50%.

Por eso, en Génova reconocían que la mayoría absoluta nunca estuvo cerca, por mucho que lo sugirieran las encuestas. "Ni siquiera Monago la consiguió en 2011, con el 46% de los votos", señala un portavoz de la formación popular.

Aunque el equipo de Guardiola aún jugaba en la última semana con esa opción. "Nadie daba un duro por nosotros en 2023, y algunos estábamos convencidos de que gobernaríamos", explica un colaborador muy cercano a la presidenta extremeña.

Gallardo se derrumba

El contexto que favoreció este desplome es múltiple. El PSOE, liderado por Miguel Ángel Gallardo, afrontaba una tormenta perfecta.

El anuncio del cierre de la central nuclear de Almaraz ha provocado un rechazo visceral en una región que depende energéticamente de la instalación. Los cálculos hablan de cientos de desempleos directos y miles indirectos.

Pero, sobre todo, Gallardo iba a las urnas con un lastre insalvable. Era un candidato no deseado ni por los votantes ni por su líder, Pedro Sánchez, que lo quiso defenestrar hasta que el caso Hermano tomó forma de juicio oral.

Gallardo aguarda juicio por haber enchufado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al crearle una plaza ad hoc en la Diputación de Badajoz.

Un empleo que nunca fue ejercido, mientras su titular residía oficialmente en Portugal para eludir impuestos, aunque se alojaba, aparentemente, en la Moncloa...

"Sánchez obligó a Gallardo a inmolarse... y está logrando que la regresión del socialismo en todo el mundo se convierta en desplome total en España", apunta un alto cargo de Génova.

"El socialismo está quedando vinculado al robo. El PSOE es equiparable a la conducta mafiosa del negocio sucio y la omertà". Esta percepción, ya instalada en el votante medio español, avanza en Extremadura con particular virulencia.

"Cambio social"

Lo que ha sucedido este 21-D es, además, la primera batalla de un rally autonómico que el PP observa con ojos de apuesta ganadora.

El 8 de febrero llega Aragón, donde Pilar Alegría enfrenta expectativas similares "como sanchista pata negra y comensal junto a Paco Salazar". Después, Castilla y León en marzo. Y finalmente, Andalucía entre mayo y junio. Cada convocatoria promete nuevas victorias para el PP.

"El cambio social que estamos viendo en España no tiene precedentes", sostienen en Génova. Ya no es la batalla izquierda-derecha. Ahora, "la única batalla que les interesa en el PSOE es la interna en las derechas", para que el PP no pueda desembarazarse de Vox.

En Extremadura, por primera vez en cuarenta años, la duda no era si el PP ganaría. Ni siquiera si podría gobernar. Sino si podría hacerlo "sin depender de los caprichos que imponga la dirección nacional de Vox" en la región.

Sólo esa duda queda por despejar, porque el vuelco histórico ya lo saboreó el aragonés Jorge Azcón en la noche de Génova... y con sólo repetir datos en su región (y después en Castilla y León, y más tarde en Andalucía), el "cambio social" de España pintará de un azul más intenso el camino de Feijóo a la Moncloa.