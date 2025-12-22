Abascal proclama "ganador real" a Vox en Extremadura tras subir 7 diputados y exige a Guardiola "respeto" a sus votantes

La formación atribuye su éxito al hundimiento del bipartidismo y recalca que no regalará sus votos en la Asamblea extremeña.

Vox se autoproclamó este domingo como el "ganador real" de las elecciones en Extremadura. El partido de Santiago Abascal se convierte en la tercera fuerza este 21-D, pero su resultado le permite presentarse como el ganador moral.

Principalmente por dos motivos: primero porque aunque el PP haya vencido en las urnas, María Guardiola seguirá necesitando los votos de Vox para seguir gobernando.

Y segundo, porque Vox es el partido que más crece en escaños y porcentaje de voto.

Pasa de cinco a once diputados, más que duplicando su representación en la Asamblea. En términos porcentuales, el salto es aún más evidente: del 8,14% de 2023 sube hasta el 16,9%.

El partido suma además cerca de 40.000 votos más que en las anteriores autonómicas.

Con esos datos, Abascal reivindicó a Vox como el "gran triunfador" de la noche y, en un mensaje dirigido a Guardiola, aunque sin nombrarla, exigió "respeto" para sus votantes.

El líder de Vox intervino desde Madrid después de que su candidato hubiera comparecido en Mérida. Ese orden no fue casual.

De hecho, Vox jugó el primer pulso de la noche con el PP marcando los tiempos. María Guardiola compareció tras horas de espera y confiando en que Vox saliera antes.

Pero no fue así. Tras hablar ella, lo hizo Óscar Fernández Calle, y fue Abascal quien cerró desde la sede nacional en Bambú, pasada ya la medianoche.

Precisamente la implicación personal de Abascal ha sido uno de los rasgos centrales de la campaña de Vox.

Se ha volcado en Extremadura con actos prácticamente diarios, recorriendo más de una veintena de municipios y dejando en un segundo plano a su candidato.

Dónde sube Vox

El crecimiento de Vox se refleja con fuerza en las ciudades. En Badajoz se convierte en segunda fuerza, superando al PSOE. En Cáceres, roza a los socialistas y se queda a apenas dos puntos.

En Mérida, aunque no logra el sorpasso, sube siete puntos hasta el 17,9% y se queda a menos de mil votos del PSOE.

El avance también es notable en otras plazas importantes. En Don Benito, se queda a décimas de los socialistas tras subir más de once puntos. En Villanueva de la Serena, feudo histórico del PSOE, crece doce puntos pese a no ser segunda fuerza.

Y en Almaraz, municipio clave por la central nuclear, se dispara más de trece puntos y es segunda fuerza.

Vox logra además ser primera fuerza en siete municipios, entre ellos Fresnedoso de Ibor, Garvín, Ladrillar o Valdehúncar, todos en la provincia de Cáceres.

El partido atribuye el "excelente resultado" al "hundimiento del bipartidismo".

Durante la campaña, Vox no aclaró si exigirá entrar en la Junta de Extremadura. En 2023, Vox sí entró en el Ejecutivo tras un acuerdo con el PP, pero abandonó el Gobierno un año después.

Ahora, la prioridad de Vox será condicionar a María Guardiola. Aunque al PP le bastaría una abstención para la investidura, en Vox subrayan que no van a regalar sus votos.

"Vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes", advirtió Fernández Calle, porque "Extremadura ha hablado y quiere más Vox".

La formación de Abascal ha ganado cerca de 40.000 apoyos más que en 2023 y seis diputados, frente a una Guardiola que suma un escaño más, pero pierde alrededor de 9.000 votos.