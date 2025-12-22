Abascal emplaza a Guardiola a definirse y "mover ficha": "Debe elegir si quiere ir con Vox o pactar con el PSOE y Podemos"

El crecimiento de Vox es especialmente notable en ciudades como Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito y Almaraz, y logra ser primera fuerza en siete municipios de Cáceres.

Abascal aclara que los votos de Vox no servirán para pactar con socialistas o comunistas y solo apoyarán políticas que impliquen cambios en campo, inmigración, género e impuestos.

Vox, que duplica su representación en la Asamblea de Extremadura pasando de cinco a once diputados, se consolida como el partido que más crece en estas elecciones.

Santiago Abascal exige a María Guardiola que defina si pactará con Vox o buscará acuerdos con PSOE y Podemos antes de iniciar negociaciones.

"Ahora la pelota está en el tejado de la señora Guardiola".

Con esa frase, Santiago Abascal ha fijado la posición de Vox tras el 21-D, sin "adelantar" qué condiciones exigirán a la presidenta extremeña en funciones para su reelección.

Porque primero es María Guardiola quien "debe mover ficha" y aclarar si quiere gobernar de la mano de Vox o buscar acuerdos con el PSOE o incluso Podemos, antes de entrar en cualquier negociación o plantear condiciones.

"No adelantemos acontecimientos", ha dicho Abascal en una rueda de prensa este lunes desde la sede nacional del partido.

Sí ha dejado claras, en cambio, cuáles son sus líneas rojas: que los votos de Vox no van a ser "invisibilizados ni traicionados" y que no servirán en ningún caso para pactar con "socialistas y comunistas".

A partir de ahí, el partido de Abascal está abierto "a muchas posibilidades", sin descartar entrar en el Gobierno autonómico. "No estamos cerrados a ninguna posibilidad".

El líder de Vox ha señalado que su formación solo apoyará "fórmulas" que impliquen "cambios" en políticas como el campo, la inmigración, las políticas de género o en materia de impuestos.

Eso sí, ha repetido, "vamos a esperar a cuál es la decisión de pactos del PP".

Porque si el PP quiere "seguir aplicando políticas socialistas" puede pactar con el PSOE y si quiere "seguir favoreciendo" políticas de "feminismo extremo al estilo de Irene Montero, puede pactar con Podemos".

"Si por el contrario, el PP reflexiona y está dispuesto al gran cambio que han pedido los extremeños, pues ahí está Vox, que es la fuerza que dobla sus resultados", ha zanjado.

Sube 6 escaños

Vox se convierte en el partido que más crece en estas elecciones. Pasa de cinco a once diputados en la Asamblea de Extremadura, más que duplicando su representación. En términos porcentuales, salta del 8,14% en 2023 hasta el 16,9%.

El PP de Guardiola es la fuerza más votada, pero seguirá dependiendo de los de Abascal para mantenerse en la Junta. La candidata popular obtuvo 29 escaños, a cuatro escaños de la mayoría absoluta situada en 33.

Aunque a Guardiola le bastaría con una abstención de Vox para la investidura, Abascal ha dejado claro que su partido no va a regalar sus votos. "Los votos de Vox no van a ser invisibilizados ni traicionados".

Arte E.E

El crecimiento de Vox se refleja con fuerza en las ciudades. En Badajoz se convierte en segunda fuerza, superando al PSOE. En Cáceres, roza a los socialistas y se queda a apenas dos puntos.

En Mérida, aunque no logra el sorpasso, sube siete puntos hasta el 17,9% y se queda a menos de mil votos del PSOE.

El avance también es notable en otras plazas importantes. En Don Benito, se queda a décimas de los socialistas tras subir más de once puntos. En Villanueva de la Serena, feudo histórico del PSOE, crece doce puntos pese a no ser segunda fuerza.

Y en Almaraz, municipio clave por la central nuclear, se dispara más de trece puntos y es segunda fuerza.

Vox logra además ser primera fuerza en siete municipios, entre ellos Fresnedoso de Ibor, Garvín, Ladrillar o Valdehúncar, todos en la provincia de Cáceres.

No felicita a Guardiola

Abascal también ha cargado contra la actitud "soberbia" de Guardiola por haber "insultado de manera reiterada a Vox" mientras era "incapaz de dialogar" con su partido para llegar a un acuerdo presupuestario.

Por eso, ha dicho que su resultado en las urnas "no es felicitable".

"No, yo no querría felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos, que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox y los extremeños le han dicho 'si no quieres taza, en este caso no es taza y media, le han dicho dos tazas'", ha ironizado.