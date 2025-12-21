Sánchez lleva al desastre al PSOE en Extremadura: Guardiola podrá gobernar con la abstención de un Vox crecido

Vox crece desde los 5 hasta los 11 escaños y logra ser segunda fuerza en Badajoz, la ciudad más grande de la región, por delante del PSOE. Por su lado, Unidas por Extremadura (Podemos) apunta a un resurgir desde los 4 a los 7 asientos en la Asamblea de Extremadura.

Los socialistas, por su parte, se desploman hasta los 18 diputados, perdiendo más de un tercio de su representación parlamentaria respecto a 2023, reduciendo sus apoyos en más de 14 puntos, hasta reunir poco más de la mitad de los votos de mayo de 2023.

Los populares, en todo caso, obtienen un rédito menor a su gran alza, subiendo sólo un escaño. Guardiola pasa de 28 a 29 escaños, y quedan lejos de la mayoría absoluta de 33, un objetivo que acercaron más las encuestas que sus expectativas reales.

El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo , recibe el castigo por la oleada de escándalos y parálisis de la legislatura. Mientras, María Guardiola crece cuatro puntos y suma más votos y escaños que toda la izquierda junta, por lo que podrá gobernar simplemente con la abstención de Vox, que duplica de largo su representación .

El resultado de las elecciones autonómicas de Extremadura consolida un cuadro de desastre para Pedro Sánchez y un triunfo para el PP de Alberto Núñez Feijóo , que consolida un vuelco brutal hacia la derecha de un histórico bastión del PSOE.

La derrota del PSOE pone fin a décadas de hegemonía socialista en la región y refuerza el avance del centro-derecha liderado por Alberto Núñez Feijóo.

El PP de María Guardiola obtiene 29 escaños y podrá gobernar con la abstención de Vox, que duplica su representación y supera al PSOE en Badajoz.

El PSOE sufre un desplome histórico en Extremadura, perdiendo más de un tercio de su representación respecto a 2023 y quedando muy por detrás del PP.

Así, si a las 16.03 horas de este domingo empezaba el invierno en España, a las 20.00 horas lo hizo en el PSOE, con el cierre de los colegios electorales y el inicio del recuento.

Con una participación siete puntos menor que en 2023, todos suben menos el PSOE, que se deja más de 110.000 votos. La campaña se vio siempre lastrada por el empeño del presidente del Gobierno en mantener a Gallardo, procesado por el caso David Sánchez, a quien antes había querido defenestrar.

El candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en la noche electoral del 21-D. EP

La candidatura del PSOE cae en una debacle histórica: sus datos lo sitúan mucho más cerca de Vox que del PP. Los socialistas sacarían menos de nueve puntos de ventaja a Vox, la mitad de los casi 18 puntos por los que el PP supera al PSOE.

Y la dimensión del derrumbe debe medirse, además, recordando que éstas eran unas elecciones anticipadas, pasados sólo dos años y medio de las anteriores... en las que habían ganado los socialistas, entonces encabezados por el fallecido presidente Guillermo Fernández Vara, aunque empatando en escaños con el PP.

Es más, de las 11 convocatorias autonómicas de la historia de Extremadura, en 10 habían triunfado los candidatos socialistas, y en siete de ellas con mayoría absoluta. Es decir, que el PSOE no sólo ha sufrido una terrible derrota, sino que ha entregado al PP las llaves (y tal vez todas sus copias) de uno de sus feudos históricos.

El último sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL el pasado lunes ya anticipaba un fenómeno muy parecido al que finalmente han arrojado las urnas. Entonces, el PP bailaba entre los 31 y los 32 escaños y el PSOE oscilaba entre 19 y 21. Esa ligera sobrevaloración de los dos grandes es la que, en realidad, le correspondía a Vox, que se situaba entre 8 y 9.

Los populares cumplen el objetivo de consolidar la región para el centro derecha. La hegemonía socialista en Extremadura, que arrancó en 1983 con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, toca su fin.

Y en una convocatoria tan marcada por la situación nacional, con una campaña tan protagonizada por Sánchez, la consolidación de un 60% de votos a las derechas supone un espaldarazo a la estrategia de Feijóo con el inicio de este rally electoral autonómico.

El siguiente será Jorge Azcón, el 8 de febrero en Aragón, presente este domingo en Génova.

La precampaña del aragonés ya habla de "dos objetivos: la estabilidad regional y acelerar la salida de Sánchez". Sólo con repetir cifras allí y, luego, en Castilla y León el 15 de marzo, y en Andalucía en mayo o junio, "mandaría un mensaje contundente al sanchismo", explican fuentes de Génova, "que a España no le renta"