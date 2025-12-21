La izquierda, desconcertada con el auge de la fe: más jóvenes se declaran creyentes y la X de la Iglesia bate récords en la renta

El debate público sobre la fe y la política se intensifica, con posturas enfrentadas entre el Gobierno, la Iglesia y partidos políticos.

Fenómenos culturales y musicales, como el grupo Hakuna Group Music, reflejan el auge de la espiritualidad entre los jóvenes y el apoyo institucional en Madrid.

La Iglesia católica ha batido récord de recaudación en la última campaña de la Renta, con casi 8 millones de contribuyentes marcando la 'X' a su favor.

El número de jóvenes que se declaran creyentes en España ha aumentado, rompiendo la tendencia a la baja observada desde los años 80.

Pedro Sánchez lanzó una andanada contra el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, por defender en una entrevista que el "bloqueo" político que sufre España sólo tiene tres salidas constitucionales: una cuestión de confianza, una moción de censura o elecciones anticipadas.

"El tiempo en que los obispos interferían en política acabó con la llegada de la democracia", replicó Sánchez en un mitin de campaña de las elecciones extremeñas.

La dureza del reproche contrasta con el actual contexto: la Iglesia católica empieza a recuperar terreno en España, especialmente entre los jóvenes, y la X en la Declaración de la Renta alcanza cifras inéditas.

Fuentes socialistas apuntan a este diario que la respuesta de Sánchez fue "acorde a las declaraciones" de Argüello y evitan entrar en la polémica.

Lo hacen después de que el Partido Popular, con el líder de la oposición a la cabeza, haya hecho gala del espíritu católico del PP como contrapunto al PSOE.

"No os voy a decir 'Felices Fiestas', sino 'Feliz Navidad'" o "no hay que pedir perdón por ser católico" fueron solo algunas de las frases que pronunció Feijóo en la tradicional cena que el PP de Madrid organiza en estas fechas.

El tiempo de que los obispos intervengan en la política de nuestro país terminó con la dictadura.



Los datos oficiales no dejan lugar a dudas: tras décadas de descenso, el número de jóvenes que se declaran católicos en España empieza a repuntar.

Según el último barómetro del CIS, la proporción de creyentes entre los 18 y 24 años creció del 33,9% en 2021 al 38,5% en 2025, un aumento que rompe con la tendencia a la baja que se venía observando desde los años 80.

En el grupo de 25 a 34 años, el crecimiento es similar, pasando del 35% al 37,9%. Un fenómeno que, aunque minoritario frente a la secularización general, muestra un interés creciente por la espiritualidad en las generaciones más jóvenes.

Esta revitalización también se refleja en la dimensión económica.

En la última campaña de la Renta, la Iglesia católica española recaudó 429,3 millones de euros, un 12% más que en el ejercicio anterior, gracias a que casi 8 millones de contribuyentes marcaron la casilla destinada a la institución.

Estas cifras suponen un récord histórico y evidencian un apoyo social que va más allá de los discursos políticos.

El fenómeno pop vinculado a la religión también tiene su reflejo en la sociedad. La cantante Rosalía, con su último disco en el que utiliza iconografía religiosa, ha despertado debate y curiosidad entre jóvenes sobre las conexiones entre fe, identidad y arte contemporáneo.

Por otro lado, películas recientes que exploran temas religiosos o espirituales, como Domingos —con gran éxito en salas de cine—, muestran que el interés por estos relatos no desaparece y encuentra nuevas audiencias, especialmente entre los jóvenes.

En ese contexto, el grupo Hakuna Group Music se ha convertido en un ejemplo claro de este boom católico. Su último concierto en Rivas congregó a 25.000 personas y ha agotado entradas para su próxima actuación en el Palacio de Vista Alegre.

Consciente de este fenómeno, y tras haber incrementado su presión hacia el valor de la cultura católica, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha organizado un concierto gratuito de Hakuna para este lunes 22 de diciembre a las 18:00 horas.

No es un detalle sin importancia. El año pasado salió al balcón de la Puerta del Sol el cantante David Bisbal. El evento que colapsó el centro de la capital y este año se espera la misma afluencia.

El concierto desde el balcón del Gobierno de la Comunidad de Madrid pone de manifiesto la apuesta del PP de Ayuso por este renacer cultural y religioso en la región.

Lo hace en un contexto en el que la fe vuelve al debate público y Sánchez reaviva el laicismo como si sólo hubiera dos frentes: con la Iglesia o contra ella.

Eso sí, algunos socialistas discrepan de esta opción. "En mi casa pongo el Belén todos los años", contaba este mismo jueves el diputado socialista de la Asamblea de Madrid Santi Rivero.