Gallardo anima a acudir a las urnas “con ganas” como "respuesta ante las dudas" sobre el sistema democrático

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, anima a acudir a votar "con ganas" para fortalecer la democracia. Gallardo ejerció su derecho al voto en Villanueva de la Serena y destacó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones. El candidato socialista afronta su primer proceso electoral como aspirante a la presidencia regional y pide confianza en el sistema democrático. Gallardo es acusado de crear un puesto en la Diputación de Badajoz para el hermano de Pedro Sánchez y defiende su inocencia ante estas acusaciones.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha animado a acudir a las urnas este domingo "con ganas y con fuerzas" porque "ahora toca que los ciudadanos elijan su destino".

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral habilitado en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena (Badajoz), su localidad natal y de la que fue alcalde durante 21 años, Gallardo ha destacado que las citas electorales, como la de este 21 de diciembre, son "un día importante para reforzar nuestro sistema democrático".



"Votar mucho es la mejor respuesta ante la convocatoria de estas elecciones, pero también es la mejor respuesta ante las dudas que se han puesto en las últimas semanas sobre nuestro sistema democrático", ha afirmado en declaraciones a los medios.



Tras trasladar su gratitud a quienes trabajan para que estos comicios se celebren "con absoluta normalidad", el candidato socialista ha expresado su deseo de que muchos ciudadanos acudan a los colegios electorales "porque votando mucha gente se refuerza nuestra democracia".



Acudiendo a las urnas, ha insistido, los ciudadanos a que voten:"Votad, votad con ganas y votad con fuerza" añadiendo que de esta forma "se sentirán mucho más partícipes del futuro de su tierra para los próximos cuatro años".



A preguntas de los medios sobre si afronta esta cita electoral con nerviosismo, ha contestado negativamente, y con humor ha indicado que lo hace con "agujetas" tras pasar parte de la jornada de reflexión cogiendo aceitunas en una explotación familiar.



"Nervioso no, yo creo que al final lo importante es que hemos hecho el trabajo y lo hemos hecho bien, hemos recorrido Extremadura" y ahora toca el turno de que "los ciudadanos elijan su destino", ha añadido.



"Ante la elección de los ciudadanos nunca se puede estar nervioso", ha concluido Gallardo, que debuta en estos comicios como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Antes de concluir el canutazo informativo, el socialista ha sido preguntado por su implicación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin responder a las preguntas, se ha marchado tras un escueto “gracias”.

El candidato del PSOE se sentará en el banquillo, acusado de crear un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz para el hermano de Sánchez. Gallardo defiende su inocencia insistiendo que "serán los demás los que tengan que demostrar mi culpabilidad y eso no es posible", afirmando que afronta el proceso "con tranquilidad".