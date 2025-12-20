Las cinco concejalas del PSOE de Barbadás (Orense) han tachado de "inadmisibles" las explicaciones dadas por el actual alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, en los últimos días en relación al supuesto caso de acoso sexual acontecido en 2024, y en el que estaba implicado un exedil socialista. Asimismo, han acusado al regidor de "tratar por todos los medios de tapar el caso".

Así lo han denunciado en un comunicado difundido este viernes, en el que las ediles socialistas ponen de manifiesto que la decisión tomada por Valcárcel en septiembre de 2024, cuando forzó la dimisión del concejal que supuestamente acosó sexualmente a un militante, "fue insuficiente".

"Es inadmisible que no trasladara al partido un tema tan grave como un supuesto acoso sexual y aún más grave es que en el pleno en el que este concejal dimitió, lo alagara públicamente, dedicándole un varias palabras bonitas a una persona que se marchaba por un supuesto caso de acoso sexual", han relatado.