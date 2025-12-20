Sánchez eleva a Abascal como gran rival y vende al procesado Gallardo como única alternativa al pacto de Guardiola con Vox

Miguel Ángel Gallardo (PSOE), imputado judicialmente, es presentado como la única alternativa al pacto del PP con Vox, mientras Unidas por Extremadura pide el voto para la izquierda.

Santiago Abascal acusa al PSOE de corrupción y al PP de estafa, posicionando a Vox como el único partido capaz de impulsar un cambio en la región.

María Guardiola (PP) busca gobernar en solitario y denuncia el robo de votos en una oficina de Correos, mientras Feijóo augura un fuerte retroceso del PSOE en Extremadura.

Pedro Sánchez presenta a Santiago Abascal (Vox) como su gran rival en las elecciones extremeñas y critica el acercamiento del PP a la ultraderecha.

El presidente Pedro Sánchez erigió este viernes al líder de Vox, Santiago Abascal, como el auténtico rival del PSOE en las elecciones extremeñas del domingo.

Por su parte, Feijóo hizo una lectura nacional de los comicios. Auguró un batacazo "histórico" del PSOE, que podría quedar 10 puntos por debajo de la popular Guardiola. Algo que supondría "un mensaje clarísimo" de los ciudadanos a Sánchez.

Y Abascal presentó las elecciones de este domingo como un "capricho personal" de Guardiola.

Pedro Sánchez acusó este viernes a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de "abrazarse a la ultraderecha" y le reprochó que presentara como un "pucherazo" el robo de unos "delincuentes comunes" en una oficina de Correos.

En los comicios del domingo, recalcó Sánchez, "sólo hay dos opciones: el retroceso del PP con Vox, o el avance liderado por el PSOE y Gallardo".

Porque, añadió, la candidata popular, María Guardiola, es la representante de "un PP sometido a Vox".

Fue precisamente la decisión de Vox y del PSOE de tumbar los Presupuestos de la Junta de Extremadura lo que llevó a Guardiola a convocar elecciones anticipadas.

Sánchez cerró este viernes la campaña electoral del PSOE en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena (Badajoz), población de la que fue alcalde durante 21 años el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo.

Gallardo fue recibido en el auditorio con una canción de Extremoduro, cuyo vocalista, Robe Iniesta, falleció el pasado día 10.

Sánchez aludió a que Santiago Abascal dijo en un mitin de campaña que había que "desinfectar" el Palacio de Congresos de Plasencia, donde el día antes se había celebrado un homenaje a Robe Iniesta.

"Hasta para hacer gracias, insultan", comentó al respecto Sánchez. "Extremadura es cultura, y la cultura va a vencerle a él y a su intolerancia reaccionaria" este domingo en las urnas, añadió.

De este modo, el presidente del Gobierno decidió dar todo el protagonismo de la campaña al líder de Vox, presentándole como el auténtico rival del PSOE.

María Guardiola cerró la campaña del PP este viernes sin Feijóo, con una zambombá flamenca en el Polideportivo Municipal Las Palmeras de Cáceres. Durante el acto, pidió "llenar las urnas con ilusión" el domingo para que pueda gobernar en solitario tras el 21-D.

Por la mañana, Guardiola salió al paso de las críticas que ha recibido del PSOE por denunciar el robo de votos en una oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz).

Y consideró sorprendente que el resto de partidos no hayan denunciado también lo que considera "un hecho muy duro, muy terrible, muy dramático en una democracia, que justo a cuatro días de unas elecciones desaparezcan votos de municipios de Extremadura".

Durante una conversación con periodistas, Alberto Núñez Feijóo aludió a las últimas encuestas publicadas el lunes y auguró que Guardiola puede superar al candidato socialista en 10 puntos de voto.

Lo hizo para interpretar los comicios en clave nacional: "Si hay una diferencia de 10 puntos, es un mensaje clarísimo a Sánchez".

Por la tarde, Santiago Abascal protagonizó el cierre de campaña de Vox en el Palacio de Congresos de Badajoz, junto al candidato de su partido, Óscar Fernández Calle.

Abascal aseguró que sólo Vox puede imponer un "cambio de rumbo" a Extremadura, frente a la "corrupción" del PSOE y la "estafa" del PP.

A su juicio, las elecciones del domingo son un "capricho personal" de Guardiola. Y se mostró convencido de que ésta tendrá que descolgar el teléfono el lunes para negociar el apoyo de Vox a su investidura.

Abascal pretendió colocarse en una posición equidistante frente a la "corrupción" del "bipartidismo": aseguró que Vox sentará a Pedro Sánchez en el banquillo: "Pronto estará en la cárcel".

Y aconsejó a los populares vender su sede de la calle Génova que "se pagó con dinero negro".

En estos comicios, Podemos sueña con resurgir de sus cenizas: concurre con IU en la lista Unidas por Extremadura, sin Sumar.

Su candidata, Irene de Miguel, pidió este viernes que “ni un voto de izquierdas se quede en casa”.

Y animó a los ciudadanos a que “se den el gustazo de votar por una formación feminista sin complejos y que defiende la soberanía de este territorio, la igualdad de oportunidades y que Extremadura es una tierra autónoma”.

En el cierre de campaña del PSOE, Miguel Ángel Gallardo reprochó que María Guardiola no acudiera al debate del jueves en TVE, y enviara en su lugar a "su testaferro de Vox", dijo en alusión al candidato del partido de Abascal, Óscar Fernández Calle.

Ambos mantuvieron un agrio enfrentamiento en el debate, cuando Fernández Calle tachó de "presunto delincuente" al aspirante del PSOE, ya que está imputado por crear una plaza en la Diputación de Badajoz para el hermano de Pedro Sánchez.

En el acto de este viernes, Gallardo se desquitó calificando al candidato de Vox como "un nieto de los que fusilaban a nuestros abuelos" en la Guerra Civil.

Por su parte, Pedro Sánchez aseguró que Gallardo ha sido víctima de una campaña de "bulos y zancadillas", dijo sobre su imputación: el candidato socialista está a la espera de sentarse en el banquillo, junto al hermano del presidente del Gobierno.

Y Gallardo recordó que Pedro Sánchez visitó Villanueva de la Serena en las primarias del PSOE de 2014, cuando "aún no era presidente del Gobierno. Vino a mi casa, qué orgulloso me siento".