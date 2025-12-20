Alfonso Rueda mete el Peugeot de Sánchez, las chistorras de Ábalos y dos cameos de Feijóo y Rajoy en su cena de Navidad

Alfonso Rueda, en el vídeo difundido por el PP gallego para felicitar la Navidad. PP

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prepara una multitudinaria cena de Navidad para todos los gallegos... y se le intentan colar entre los miembros del clan del Peugeot, el Perro Sanxe, Jose Luis Ábalos con sus chistorras y varios cameos de Feijóo, Rajoy y Tellado.

Es el divertido planteamiento del vídeo que el PP gallego ha difundido este sábado para felicitar la Navidad, en el que Rueda muestra su sentido del humor, acompañado por miembros de su partido, su familia y su Ejecutivo regional.

Alfonso Rueda sorprende a su equipo de gobierno con un anuncio: "Este año, cocino yo" "¿Para todos?" "¡Sí, para todos!".

Sus conselleiros reciben la noticia con escepticismo. "El jefe cocinando, bueno, bueno...", dice uno sorprendido. Otro reacciona consternado: "Puff, cena con la familia política..."

La noticia comienza a correr por toda Galicia: Y también las hijas de Rueda muestran sus dudas: "¿Pero tú te acuerdas de cuándo cocinó por última vez?"

"Hombre, los bocadillos le salían bien", admite su hermana.

La radio lo acaba anunciando: "Rueda será el encargado de hacer la cena de Navidad para toda Galicia".

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo toma con filosofía: "Mejor la cocina de Rueda que la del CIS", comenta, al enterarse por los periódicos.

Y cuando Rueda anuncia la noticia al expresidente Mariano Rajoy, este se ofrece a ayudarle: "A mí me parece muy bien. Ahora, si quieres triunfar, necesitas un buen pinche de cocina. Aunque no lo parezca..."

Ya es Nochebuena, y el presidente de la Xunta aparece en la cocina de casa, entre pucheros.

Y comienzan a llegar compañeros de partido que traen los mejores ingredientes: rape de la lonja de Ribeira, un Capón de Vilalba ("¿de dónde, si no?"), pan de Rodeiro...

De repente, la diputada Ana Vázquez advierte a los cocineros: "Oye, ¿de quién es ese Peugeot que está aparcado fuera?"

"Uff, vaya banda", suspira Rueda.

Entonces aparece en la pantalla del portero automático el exministro José Luis Ábalos, acompañado por unas amiguitas en lencería: "Traigo unas chistorras...", anuncia.

Pero Rueda se niega a abrir la puerta: "No, eso es en el primero izquierda. El Uno". Y luego se pregunta: "¿Pero este no estaba en prisión?"