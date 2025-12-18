Junqueras exigió ir a Moncloa tras el arresto del expresidente de la Sepi: "Ahí puede estar la financiación ilegal del PSOE"

Junqueras y otros socios del Gobierno consideran más grave la financiación ilegal del partido que la corrupción individual, y empiezan a preparar una salida política.

Se apunta a una posible estructura sistemática de corrupción vinculada al PSOE y a la financiación irregular, lo que podría marcar el final del apoyo independentista.

En ERC preocupa que Junqueras busque una foto con Sánchez, ya que consideran que el presidente del Gobierno está en su momento de mayor debilidad política.

Oriol Junqueras exige una reunión con Pedro Sánchez en Moncloa tras el arresto del expresidente de la Sepi, ante sospechas de financiación ilegal del PSOE.

"Algo pasó la semana pasada que lo cambió todo". Así explica el entorno de Oriol Junqueras por qué el líder independentista ha visto necesario exigir que Pedro Sánchez lo reciba en Moncloa el próximo enero.

"Lo de la Sepi ya no son cuatro cutres metiendo la mano en la caja. Ahí puede haber algo más, y hay que prepararse", advierten en ERC.

Esas palabras, que forman parte de las explicaciones del propio Junqueras a su círculo más cercano, significan lo siguiente: "Si pusimos la línea roja en la financiación ilegal del PSOE, más nos vale ir construyendo la puerta de salida".

Y es que en la propia cúpula de Esquerra Republicana de Catalunya ha preocupado el hecho mismo de que Junqueras pida ahora "la foto" con Sánchez.

Lejos queda la época en que el presidente de ERC, todavía inhabilitado por su condena del procés sólo parcialmente indultada, buscaba la "legitimación como interlocutor".

Hoy, aparecer en una imagen pública con el presidente del Gobierno es "prestarle" legitimidad, porque "Sánchez nunca ha estado más debilitado".

No sólo es la corrupción, o "el ruido judicial", que es como lo llaman en el entorno independentista. Hasta hace poco, la acumulación de casos (Koldo, Ábalos, Cerdán, el hermano, la esposa, el fiscal general, Servinabar, Leire Díez...) era leída como parte de una "guerra judicial". Es decir, la "venganza del Supremo" por la Ley de Amnistía.

Pero ahora, ese discurso se diluye, incluso en la sede de la calle Calàbria de Barcelona. ¿Para qué hacerse esa foto si ya no hay manera de sostener que la trama Koldo es un conjunto de "manzanas podridas" y nada más?

Ahora ha aparecido un evidente nexo de unión entre "el peugeot" y la posible financiación irregular del PSOE. Es decir, entre los sucesivos secretarios de Organización y "un sistema de mordidas en el holding industrial del Estado", a través de Antxon Alonso y del "protegido de María Jesús Montero"...

...y de Montero depende la llamada "financiación singular" de Cataluña.

Junqueras lo tiene claro. Según explica su entorno, ha leído los posos de este café y, a la vez, ha visto el riesgo y la oportunidad: es necesario diseñar la salida, al mismo tiempo que se aprieta para "aprovechar el tiempo que nos quede aquí para avanzar", como ya dijo Gabriel Rufián en junio.

"Ya es inevitable"

Otra cosa es aclarar por qué tanto Esquerra como el resto de socios del Gobierno de Sánchez consideran más grave robar para el partido que (sólo) para el enriquecimiento personal del corrupto de turno. Ahí es donde tanto los republicanos como el PNV, y en teoría Sumar, han advertido de que tendrán que decirle "se acabó" al líder del PSOE.

"Una cosa es la pulsión corrupta de alguno, que eso siempre va a pasar, por desgracia", explica esta fuente oficial de ERC, "y otra cosa es una estructura orgánica creada de manera sistemática y consciente para la ilegalidad".

Por eso, a Junqueras se le levantaron las antenas el pasado miércoles 10 de diciembre, tras muchos meses de "sentir vergüenza cada día", en otra expresión de Rufián.

A su portavoz parlamentario se le están cerrando los caminos. Hace unos meses, Rufián se postuló para liderar una nueva "izquierda unitaria" a la izquierda del PSOE. Y eso provocó el enfado de Junqueras, quien hasta ese momento era el único valedor que le quedaba en la Ejecutiva de Esquerra en Barcelona.

En todo caso, el armazón de esa muleta electoral para volver a sostener a un PSOE en el poder, "que evite un Gobierno con Santiago Abascal de vicepresidente", ha quedado desmontado.

"Todos y todas damos por hecho que esto está acabado, lo de Sánchez... que habrá un Consejo de Ministros PP-Vox".

Ésa es otra de las razones por las que Junqueras ha tomado el desvío del camino del PSOE. "Se trata de ponérselo lo más difícil desde ya a Feijóo".

Es decir, que no sólo en Moncloa y en Ferraz se habla de fin de ciclo; y no sólo en las filas socialistas se empiezan a recolocar las piezas: "Ya se ve inevitable, y toca torpedear lo más posible a las derechas españolas... en eso está todo el mundo".