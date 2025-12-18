Feijóo aplaude a Albiol por el desalojo en Badalona: "Cuando lleguemos al Gobierno se producirán en 48 horas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 15 de diciembre en la cena del PP de Madrid. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El desalojo de la nave B9 en Badalona pone fin a un foco de conflicto social y seguridad tras dos años y medio de problemas. El alcalde Xavier García Albiol cumplió su promesa de expulsar a los 400 okupas, recibiendo el apoyo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo ha prometido que, si el PP gobierna, los desalojos de viviendas ocupadas se realizarán en 48 horas aplicando una nueva ley antiokupación. Entidades sociales critican que el desalojo deja a muchas personas sin alternativa y en condiciones extremas, justo antes de una ola de frío.

Este miércoles se produjo el desalojo de la nave B9 de Badalona, un hecho que pone fin a uno de los principales focos de conflicto social, político y de seguridad que ha arrastrado la ciudad durante los últimos dos años y medio.

El operativo, ejecutado tras meses de preparativos y negociaciones, cierra una etapa que el alcalde, Xavier García Albiol, llevaba años señalando como una “lacra” enquistada en el municipio. "Me comprometí con los vecinos de Badalona que echaría a los 400 okupas ilegales que hacían la vida imposible a los vecinos y hoy los hemos echado", indicó el pasado miércoles.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado en redes sociales a Albiol por haber cumplido su promesa y ha asegurado que "cuando lleguemos al Gobierno los desalojos se producirán en 48 horas y sin esperas de dos años".

Cuando lleguemos al Gobierno los desalojos se producirán en 48 horas y sin esperas de dos años.



Si los españoles nos dan su confianza la Ley antiokupacion que aprobamos en el Senado la aplicaremos desde el primer momento.



Es mi compromiso y lo voy a cumplir. https://t.co/PjqiavncM2 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 17, 2025

"Si los españoles nos dan su confianza, la ley antiokupación que aprobamos en el Senado la aplicaremos desde el primer momento. Es mi compromiso y lo voy a cumplir", ha escrito el líder del PP en su cuenta de X.

"Dos años y medio de procesos judiciales, pero, al final, cuando hemos tenido autorización, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana han hecho un excelente trabajo", afirmaba este miércoles García Albiol.

"No es un problema de vivienda"

En un vídeo colgado en redes sociales, Albiol apeló también a las quejas de los vecinos del Remei, quienes aseguraban vivir en un "infierno".

"Estas personas hacían la vida imposible a los vecinos y creaban problemas de delincuencia en el resto de la ciudad", se le oye decir en la grabación.

Y aprovecha para atacar al Gobierno central de Pedro Sánchez, aseverando que lo inadmisible es que se "deje entrar absolutamente a todo el mundo".

Albiol continuaba su intervención quitándole la culpabilidad a la dificultad de vivir en Barcelona. "Esto no es un problema de vivienda, es un problema de legalidad, es una cuestión de poner orden en nuestras ciudades".

En este sentido, remarcó que hay inmigrantes que vienen "de manera ilegal" y pueden ser "buenas personas", pero que también "se nos están colando muchos delincuentes".

Apoyo a Albiol

Desde la dirección del PP han cerrado filas con su compañero Albiol y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dijo el miércoles que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno habrá una ley que garantice que en menos de 48 horas se pueda desalojar a los okupas de las viviendas.

Las entidades sociales, que tras intentar frenar el desalojo ofrecieron ayuda y orientación a algunos de los inmigrantes desalojados sin alternativa, han criticado la acción, de la que culpan a Albiol, pero también al resto de administraciones públicas.

La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña ha llamado la atención sobre que el desalojo "condena a vivir a la intemperie en condiciones extremas, con riesgos para su salud y seguridad".

En un comunicado, esta organización ha manifestado que es "especialmente grave que este desalojo se haya llevado a cabo a las puertas de una ola de frío y justo al día siguiente de unos aguaceros que han afectado a la ciudad".

Varios centenares de personas se manifestaron el miércoles tarde en Badalona para protestar por el desalojo, una concentración convocada por las asociaciones de vecinos y los sindicatos de vivienda.