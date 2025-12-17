Sumar denuncia el "desprecio" a Yolanda Díaz de sectores del PSOE y asegura que "parece que quieren sacarnos del Gobierno"

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, el pasado 11 de diciembre antes de un pleno. Europa Press

Sumar está profundamente descontento con el trato de "desprecio" que varios ministros socialistas y algunos sectores del PSOE están teniendo con Yolanda Díaz, de quien se burlan tanto en público como en privado, dejando claro que no atenderán ninguna de sus exigencias en plena crisis de Gobierno por los casos de corrupción y acoso sexual que acorralan al partido.

Este miércoles, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha criticado con dureza que miembros del PSOE muestren su "desprecio" hacia la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo tras pedir cambios profundos "de arriba a abajo" en el Gobierno

Si bien ha asegurado que la voluntad de su espacio es mantenerse en el Ejecutivo, Santiago no ha dudado en advertir que tiene la impresión de que hay sectores del ala socialista que quieren "sacarles" del mismo.

En declaraciones a Espejo Público, Enrique Santiago ha afirmado que la respuesta que hasta ahora está dando el PSOE a los casos de presunto acoso sexual y corrupción en el entorno de la formación, y a la petición del socio minoritario de tomar medidas para relanzar al Gobierno evidencia, a su juicio, su "desorientación" ante esta crisis.

"Entendemos que haya ministros que discrepen, eso es normal. Ahora lo que no podemos aceptar es que se den respuestas sarcásticas, irónicas e incluso de desprecio a la vicepresidenta segunda", ha recriminado.

Críticas a Óscar Puente

Es más, no ha dudado en afear que parece que hay sectores dentro del PSOE, en una referencia velada al ministro de Transportes Óscar Puente, que quieren dejar a Yolanda Díaz a los pies de los caballos.

Santiago se refiere a las duras declaraciones de este martes de Puente contra la vicepresidenta, a quien le echó en cara el 'caso Errejón' tras exigir a Sánchez cambios "absolutamente profundos" en el Gobierno. "Recuerdo un caso de acoso en Sumar y nadie del PSOE le pidió una remodelación", señaló.

Queremos llevar la Legislatura hasta el final y para eso hay que relanzar la acción de gobierno con medidas eficaces, especialmente en materia de vivienda.



Todos los socios parlamentarios exigen al PSOE que reaccione y salga de la parálisis. pic.twitter.com/EpDYv7yHrl — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) December 17, 2025

Además, el ministro socialista le preguntó con sorna a Díaz si la remodelación del Gobierno incluye ministros de Sumar. "No sé si también hay que remodelarlos a ellos", dijo, pidiéndole, además, que se dedique a pensar "en alguna otra cosa" .

Pese a este "desprecio", el portavoz de Sumar en el Congreso ha explicado que su petición de reunión urgente al PSOE consiste en una herramienta más para acordar políticas transversales, colaborar conjuntamente y trabajar de forma coordinada con los socios parlamentarios, dado que su "malestar" con esta situación es "evidente".

"Toda nuestra voluntad de seguir en el Gobierno, pero parece que hay un sector del PSOE que quiere sacarnos del Gobierno", ha apostillado Santiago, para enfatizar que no comparte las críticas de Óscar Puente y que es una muestra de "desorientación" que achacan a su socio, porque el problema es la "grave parálisis" del PSOE ante este impass.

Por ello, el dirigente de IU ha insistido en que se tiene que reunir la comisión de seguimiento de la coalición del Gobierno para relanzar la legislatura. "El PSOE no está coordinando bien esta situación", ha zanjado.

Mientras, el PSOE ha atendido esta petición de reunión urgente y ha derivado a los de Sumar a un encuentro con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. Ni Sánchez ni ningún otro peso pesado del ala socialista del Gobierno estarán presentes.

Fuentes del PSOE aseguran a EL ESPAÑOL que la reunión que les ha solicitado al PSOE es una reunión entre partidos. De ahí que vaya Torró cuando se produzca. La propuesta PSOE es que se produzca esta misma semana y es distinta de la reunión de coalición.