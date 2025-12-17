Acuerdo final por Gibraltar: la UE, Madrid y Londres cierran el tratado para fijar la relación con la colonia de la UE tras el Brexit

El proceso de revisión jurídica del texto está en marcha y, una vez completado, el acuerdo será presentado y firmado oficialmente.

El tratado será ratificado por Reino Unido y Gibraltar, pero no requiere ratificación por parte de Madrid, aunque España participó activamente en las negociaciones.

El acuerdo elimina la verja y las barreras físicas entre España y Gibraltar, garantizando la libre circulación de personas y mercancías y preservando el espacio Schengen y el Mercado Único.

La UE, Reino Unido, Gibraltar y España han finalizado el texto legal del tratado que regulará la relación entre Gibraltar y la UE tras el Brexit.

Los negociadores de la UE, el Reino Unido, Gibraltar y España han completado con éxito el trabajo sobre el texto legal de un tratado entre Reino Unido y la Unión Europea para la relación de Gibraltar tras el Brexit, según han confirmado fuentes conocedoras a este diario.

Los equipos negociadores llevaban meses enfrascados en negociaciones, desde que se anunció el acuerdo político el 11 de junio. Y ya hace tres años desde que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, anunció que por "parte de España", estaba todo "dispuesto para un acuerdo".

Sin embargo, los trabajos no finalizaron hasta el viernes pasado. De hecho, no ha sido hasta este miércoles que la Comisión ha informado al Consejo Europeo sobre el desarrollo del proceso.

"Tras casi cuatro años de negociaciones, el 11 de junio de 2025 se alcanzó un acuerdo político sobre los elementos clave del futuro Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar entre el comisario Maroš Šefčovič y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, con la parte británica", integrada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy junto al ministro principal, Fabian Picardo, explicaron fuentes de Bruselas.

"Desde junio, este acuerdo político ha dado lugar a un intenso trabajo entre los equipos negociadores para finalizar el texto legal, que se completó el 12 de diciembre de 2025", afirman las fuentes.

El texto se encuentra actualmente en fase de revisión jurídica por parte de los servicios de la UE y del Reino Unido, antes de que se reúna la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.

El orden del día del Consejo de este jueves 18 de diciembre, en Bruselas, ya contempla un punto para la explicación del tratado final. Posteriormente, el texto pasará a la firma para oficializar el Acuerdo.

Fin de la verja

"El objetivo principal del futuro Acuerdo es garantizar la prosperidad futura de toda la región", han asegurado insistentemente desde el lado español de la negociación.

Esto se logrará eliminando la verja y el resto de las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera.

Esto "aportará confianza y seguridad jurídica a la vida y el bienestar de los ciudadanos de toda la región al promover la prosperidad compartida", han afirmado las mismas fuentes.

Según medios gibraltareños, aún no se ha aclarado la duración de la revisión jurídica de los textos ni cuándo se publicarían en su versión final.

En todo caso, según los servicios de Bruselas, una revisión legal de esta naturaleza normalmente tardaría varias semanas. Una vez finalizada la revisión legal, el acuerdo procederá a su ratificación.

Madrid no, Gibraltar sí

La española Clara Martínez Alberola, ex jefa de Gabinete de Jean-Claude Juncker cuando fue presidente de la Comisión, ha sido una figura clave en la negociación. Actualmente es asesora principal de la Secretaría General de la Comisión para las Relaciones con los Socios de Europa Occidental

Martínez Alberola declaró el pasado septiembre ante el Parlamento Europeo que la Comisión considera éste un acuerdo "exclusivo de la UE".

Es decir, que Madrid no tendrá que ratificarlo, aunque en el acuerdo para el Brexit el entonces Gobierno de Mariano Rajoy arrancó el compromiso de que "la última palabra" siempre sería española. Sin embargo, añadió que, "por supuesto, debemos debatir esto con el Consejo [Europeo]".

Aunque Gibraltar sí que tendrá un papel en la ratificación. Según los citados medios de la colonia británica, el proceso de ratificación comenzará, del lado de Londres, con una moción en el Parlamento de Gibraltar instando al Reino Unido a ratificar el tratado, tras lo cual deberá ser aprobado en el Parlamento británico.

En el sistema británico, el tratado seguirá el procedimiento de la Ley de Reforma Constitucional [CRAG], que implica su presentación en el Parlamento de Westminster durante 21 días. Y si no hay objeciones durante este periodo, se ratificaría automáticamente, aunque sí que podría producirse un debate.