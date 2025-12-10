-
El Senado interroga hoy a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'
La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' interrogará este miércoles al exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio. Fue testigo en la causa judicial dirigida por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Doadrio comparecerá a partir de las 11:00 horas en la sala Clara Campoamor, según consta en el orden del día.
El PP busca explotar el 'caso Begoña Gómez' en la Cámara Alta, donde cuenta con mayoría absoluta. Es por ello que, además del exvicerrector, esta semana comparecerá el empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el marco del caso 'Begoña Gómez'.
En concreto, el magistrado investiga a la mujer de Sánchez por la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación indebida de un 'software' en la creación de una cátedra en la UCM.
En su declaración ante el juez, Doadrio explicó que antes de dar luz verde a la cátedra propuesta por Gómez en la Complutense, la universidad controló su experiencia previa y su cualificación, y certificó que "había dado ya un máster", que la puntuación era "muy buena" y que "tenía relaciones con las empresas".
Sánchez y Feijóo se miden en el último cara a cara del año tras el 'caso Paco Salazar', la sentencia del fiscal general y la prisión de Ábalos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "qué credibilidad tiene su Gobierno" y lo hará en la primera sesión de control del Congreso tras la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, tras los errores asumidos por el propio Sánchez en la gestión del procedimiento abierto en el partido por las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar y un día después de difundirse la sentencia con la que se inhabilita al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
El pasado sábado, en una conversación informal con periodistas el jefe del Ejecutivo asumió "en primera persona" los errores cometidos por el partido, que ha reconocido que no actuó diligentemente ni atendió correctamente a las subordinadas de Salazar en Moncloa que denunciaron el acoso en el canal interno del PSOE. Además, este martes el Gobierno ha cesado a Antonio Hernández, mano derecha del exasesor gubernamental, al que algunas mujeres habían señalado por intentar proteger a Salazar.
El de este miércoles es el único Pleno de control de este mes de diciembre, se celebra en plena campaña de las elecciones extremeñas del día 21 y con Ábalos en prisión preventiva por el caso de las presuntas mordidas por la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario en pandemia.
Los distintos casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE saldrán también a colación en el debate que mantendrá con Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le instará a hacer "balance de gestión".
Y también debatirá esta semana con el presidente del Gobierno, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le invitará a desvelar "qué es lo que más le preocupa" en este momento de la legislatura en el que ha perdido el apoyo de Junts y cuenta con una mayoría en contra en el Congreso.
