Sánchez cuestiona la sentencia del Supremo: "El fiscal general defendió la verdad. Quien debe pedir perdón es Ayuso"

La sentencia del Supremo considera probado que el fiscal general o alguien de su entorno filtró un correo del abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía.

El presidente del Gobierno señala a Feijóo por no exigir responsabilidades a Ayuso y acusa al PP de hacer negocio con la sanidad pública.

Sánchez critica al PP y pone el foco en el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, obviando la condena por revelación de secretos.

Pedro Sánchez defiende al ex fiscal general Álvaro García Ortiz tras la sentencia del Supremo y sostiene que quien debe pedir perdón es Isabel Díaz Ayuso.

Pedro Sánchez ha vuelto a darle la vuelta a unas declaraciones suyas.

Si hace unos meses se preguntaba quién iba a pedir perdón al por entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al apreciar que no había caso, ahora, una vez conocida la sentencia, dice que quien tiene que pedir perdón es la presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso.

La declaración llega el mismo día en que se ha conocido la argumentación del fallo por parte de la sala segunda del Supremo.

Pese a la sentencia, Sánchez ha vuelto a defender a García Ortiz por "defender la verdad" pese a la sentencia del Supremo y afirma que "no se puede responder a una noticia falsa con un delito".

Durante su discurso, el presidente del Gobierno ha cargado contra el PP.

"¿Hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?", ha asegurado Sánchez en un acto del PSOE y UGT en el centenario del fallecimiento del fundador de ambas organizaciones, Pablo Iglesias Posse.

"Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad a la señora Ayuso es el señor Feijóo", ha afirmado Sánchez, obviando la condena por revelación de secretos y poniendo el foco en el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sánchez ha recordado que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tenía guardado en el móvil al novio de Ayuso como "Alberto Quirón", en referencia a la empresa en la que trabajaba.

"Lo de menos es el novio y el hermano de Ayuso, lo importante es ella. Y Feijóo, que vio lo que le sucedió a Casado y mejor se pliega a la jefa antes de exigir las responsabilidades a una persona que está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos como la sanidad pública", ha sentenciado Sánchez.

"Claro, cuando tú recortas, lo que sucede es que aumentan las listas de espera. Y luego el PP dice que, como suben, hay que dar a entidades privadas la gestión de hospitales antes públicos", en referencia al caso de los audios del Hospital de Torrejón de Ardoz", ha añadido.

Los magistrados consideran probado que fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo de 2 de febrero de 2024 que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, dirigió a la Fiscalía.