Sánchez vuelve a hundirse a 102 escaños mientras Feijóo conserva 145 y podría gobernar sin Vox pese a su crecimiento

Yolanda Díaz es la líder mejor valorada (3,1/10), mientras que Pedro Sánchez obtiene la peor nota entre los principales líderes nacionales (2,6/10).

El PSOE sufre uno de sus peores resultados desde el 23-J, arrastrado por escándalos y la pérdida de apoyo en casi todo el territorio.

Feijóo podría gobernar con la abstención de Vox (59 escaños) y el apoyo de UPN o Coalición Canaria, ya que el bloque de centro-derecha sumaría 206 diputados.

El PP de Feijóo obtendría 145 escaños, superando ampliamente al PSOE, que cae a 102 escaños según el último sondeo de SocioMétrica.

El PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría 145 escaños (33,4% del voto) si se celebraran hoy las elecciones generales. Los populares obtendrían 43 diputados más que el PSOE, que se hunde hasta sólo 102 (26,2%).

El último sondeo de SocioMétrica elaborado para EL ESPAÑOL indica que el PP obtendría en solitario tantos diputados como todos los partidos del actual bloque de investidura (contabilizando, incluso, a Junts, pese a que ya ha confirmado su ruptura con el Gobierno).

Con estas cifras, Feijóo se quedaría aún lejos de la mayoría absoluta, concretamente, a 31 escaños. Sin embargo, podría ser investido presidente bastándole con la abstención de Vox, que obtendría 59 escaños, y el apoyo del único diputado de UPN o del escaño de Coalición Canaria (CC).

A la vista de los datos de la encuesta, los partidos del actual bloque de centro y la derecha sumarían una muy amplia mayoría de 206 escaños: PP (145), Vox (59), UPN (1) y CC (1).

Mientras, Pedro Sánchez volvería a perder escaños tras la remontada con la que parecía iniciar el actual del curso político. El escándalo del caso Salazar ha hecho perder a los socialistas un punto en intención de voto con respecto a noviembre y tres diputados.

Los 102 escaños que la encuesta de SocioMétrica otorga hoy al PSOE suponen el segundo peor registro desde el 23-J para el partido de Pedro Sánchez. Sólo agosto de 2025 fue peor, cuando el estudio demoscópico pronosticaba 99 escaños para los socialistas (25%), poco después del ingreso de Santos Cerdán en prisión.

Sumar ha conseguido aumentar nueve décimas su porcentaje de intención de voto (7,5%) y ganaría un escaño con respecto a noviembre. Aun así, los dos partidos que hace dos años constituyeron el Gobierno hoy verían reducida su representación desde los 152 a los 113 diputados.

A estos habría que sumar los dos escaños que obtendría Podemos, que concurrió a las elecciones bajo el paraguas de Sumar, pero luego se fue al Grupo Mixto. La formación de Irene Montero y Ione Belarra presenta una tendencia a la baja y cae ya del 3% en intención de voto (2,8%).

Entre las formaciones nacionalistas, ERC obtendría 8 escaños (uno más de los que tiene ahora), Junts se quedaría en 6 (uno menos), Bildu alcanzaría 7 (uno más), el PNV conseguiría 6 (también uno más), el BNG llegaría hasta los 2 diputados (frente al único actual), y tanto Coalición Canaria como UPN obtendrían 1 escaño cada uno.

La ofensiva diseñada desde la Moncloa contra las CCAA gobernadas por el PP no ha podido evitar el nuevo desplome del PSOE.

Desde el inicio de curso, el Gobierno ha empleado una estrategia de desgaste contra los populares.

Para ello, ha construido relatos políticos alrededor de las muertes de la dana contra Carlos Mazón, los fallos en los cribados del cáncer de mama contra Juanma Moreno, los incendios del mes de agosto contra María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco... y las presuntas corruptelas de su pareja, contra Isabel Díaz Ayuso.

Al tiempo que debilitaba al PP, esta estrategia de la Moncloa ha contribuido a cebar a Vox. Según el sondeo, el partido que más crece en intención de voto respecto al 23-J es el de Santiago Abascal que registraría hoy un total de 59 escaños (17,4%), frente a los 33 que tiene actualmente en el Congreso.

Mientras, la trama de corrupción del llamado caso Koldo, el procesamiento en el caso David Sánchez del candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, las denuncias por acoso sexual a Paco Salazar y la ruptura total con Junts han repercutido directamente en la percepción que los españoles tienen del presidente del Gobierno.

En una escala de 0 a 10, Pedro Sánchez obtiene un 2,6, la peor nota entre los principales líderes nacionales. El líder del Ejecutivo apenas es apoyado por el 25,7% de los españoles.

Este dato representa una ligera mejora de seis décimas respecto a noviembre. Sin embargo, la desaprobación es abrumadora: un 69,6% de los ciudadanos suspende su gestión.

También es el líder con peor percepción entre sus propios electores: los votantes del PSOE le otorgan una nota media de 5,9.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo no sale mucho mejor parado con una valoración de 2,8 sobre 10 y un 26% de popularidad, prácticamente idéntica a la del mes anterior.

A pesar de liderar las encuestas, el líder del PP no consigue entusiasmar al electorado más allá de su núcleo duro de votantes, entre los que obtiene un 7 sobre 10.

El líder de Vox, Santiago Abascal, recibe una nota de 2,7 por parte del conjunto de los españoles. Su popularidad sube hasta el 26,6%, el mayor incremento entre los líderes principales con 1,4 puntos porcentuales más que en noviembre.

Entre sus propios votantes, Abascal obtiene una notable valoración de 8,9 sobre 10, la más alta de todos los líderes políticos españoles en su electorado interno.

Yolanda Díaz es la dirigente mejor valorada por la ciudadanía en general, con un 3,1 sobre 10, y un 28,3% de popularidad. Aunque estas cifras contrastan con el hundimiento electoral de su proyecto Sumar. Entre sus votantes, la vicepresidenta obtiene un 8,1 sobre 10.

En el extremo inferior se encuentran Ione Belarra (líder de Podemos) con un 1,7 sobre 10 y el agitador Alvise Pérez (Se Acabó La Fiesta) con apenas un 1 sobre 10, el peor dato de todos los líderes evaluados.

Cuando se pregunta directamente a los ciudadanos a quién prefieren como presidente del Gobierno, los resultados son desoladores para la clase política. El 34% de los españoles responde que prefiere a "ninguno" de los candidatos disponibles, la opción con más apoyo, con diferencia.

Arte: E.E

Entre los líderes, Núñez Feijóo es la opción preferida del 20,1% de los encuestados, seguido de Sánchez con el 18,1%. Abascal alcanza el 13,3% de preferencias, mientras que Díaz se queda en el 9,4%.

El análisis territorial refleja la hegemonía del Partido Popular en la mayor parte del territorio español. Según la distribución de escaños por Comunidades Autónomas, el PSOE sólo ganaría al PP en tres territorios: Cataluña (16 escaños frente a 8 del PP), País Vasco (4 escaños frente a 2 del PP) y Navarra (2 escaños frente a 1 del PP).

En Asturias habría un empate técnico entre los dos grandes partidos con 3 escaños para cada uno.

Por el contrario, el PP dominaría en las 13 comunidades autónomas restantes, incluyendo feudos tradicionalmente socialistas como Andalucía (donde el PP obtendría 27 escaños frente a 19 del PSOE), Extremadura (4 frente a 3) y Castilla-La Mancha (8 frente a 7).

En Madrid, el PP conseguiría 16 escaños frente a 9 del PSOE; mientras que en la Comunidad Valenciana la ventaja sería de 13 a 10.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 7 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, censo provincial, nivel de estudios y recuerdo de voto. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97%. No procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de Insight Analytics y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.