Borja Sémper reaparece tras "cuatro semanas sin quimio": "Poco a poco recupero ánimo y fuerzas para lo que queda"

"Llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia (...) Poco a poco recupero ánimo y fuerzas para lo que queda por delante". Así de enérgico y positivo se ha dejado ver este lunes por redes sociales el popular Borja Sémper, quien ha compartido una imagen actual suya en la que se le ve con buena forma y un buen estado de ánimo.

El portavoz del PP, que actualmente está centrado en su recuperación del cáncer que padece, ha señalado que "de momento va todo bien" y que está listo para "afrontar" todos los retos que tiene.

Sémper ha señalado en un mensaje de X que está "agradecido por tanto afecto" y que cada día le llegan tantos mensajes de ánimo para superar su tumor que "es imposible responder uno a uno".

Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia.

Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante.

De momento todo va bien.



Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno.

¡Gracias! pic.twitter.com/wYOoygnwqy — Borja Sémper (@bsemper) December 8, 2025

El popular, que es también vicesecretario de Cultura del partido, ha dado a conocer este mensaje tras "meses de tratamiento", que han consistido en cuatro ciclos de quimioterapia, cada uno de tres semanas con siete días de recuperación entre cada periodo.

Con los cambios y la pausa en la quimioterapia, Sémper ha afirmado que ya le empieza a "salir pelo" nuevamente, algo que le ha animado durante este duro proceso que atraviesa en la actualidad.

Sémper anunció el pasado mes de julio que le habían detectado un tumor cancerígeno y que tendría que someterse a un "tratamiento exigente" que le obligaría a reducir su presencia pública.

A pesar de esto, cuando su salud se lo permitió, el popular ha seguido presente en la esfera pública para mantener el contacto con sus compañeros de partido.

De hecho, solo mes y medio más tarde de hacer pública su enfermedad, Sémper se desplazó hasta Aranjuez para asistir a la reunión de la cúpula del PP a la que acudió con una gorra de un equipo estadounidense de béisbol, visiblemente emocionado por el reencuentro.

"Un comienzo de curso especial", escribió en aquel momento en su perfil de X el portavoz popular.

Un comienzo de curso especial.

Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes….



Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario.



Gracias por tanto, jefe @NunezFeijoo pic.twitter.com/URvSa76rov — Borja Sémper (@bsemper) September 2, 2025

En su mensaje, Sémper se refirió a sus compañeros y recordó su rutina antes de tener que iniciar su tratamiento por cáncer y dejar su vida pública en un segundo plano: "Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los que veía todos los lunes...".

En aquel post, el popular también dejó palabras de agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares: "Gracias por tanto jefe".

El propio Feijóo, que ha mostrado su apoyo a Sémper en varias ocasiones, también le respondió a ese mensaje, dedicándole unas palabras de ánimo: "Tenerte ayer con nosotros sí que fue especial. Un abrazo, Borja.", escribió en la misma red social.

Sémper añadió en ese instante que es extremadamente necesario centrarse "en lo más importante" cuando parece que "nada importa" o que todo es "relativo".