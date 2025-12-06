Dana International: "Soy judía, sefardí y trans. No imagino Eurovisión sin España. ¿Ya no queréis que cantemos juntos?"

A pesar de las adversidades y ataques, Dana International se muestra optimista sobre el futuro de la comunidad LGTBQ en Israel y la posibilidad de una convivencia pacífica en la región.

La primera vez que Sharon Cohen subió a un escenario a cantar en los años noventa, el público le escupió e insultó. Más de 30 años después, los escupitajos siguen llegando, aunque se manifiestan de otra forma.

Entonces era por ser una mujer trans en una sociedad que no la aceptaba. Ahora por ser israelí. Ella lo siente así tras la decisión de España de retirarse de Eurovisión en protesta por la presencia de Israel.

En su primera entrevista tras el veto de RTVE, Dana International, ganadora del festival en 1998 con su famosa Viva la Diva, Viva Victoria, Cleopatra..., admite que está acostumbrada a los boicots.

Ya sea por ser judía, israelí, de ascendencia sefardí, trans y mujer, representa a muchas minorías en una sola persona.

"Recibir muchos insultos forma parte de mi camino, aprendí a convivir con ello y a estar orgullosa de quien soy", cuenta a EL ESPAÑOL.

La decisión de RTVE marca un hito para España, que ha participado de forma ininterrumpida en el certamen desde 1956.

La retirada implica no competir y tampoco retransmitir la final de 2026, ni las semifinales previas.

Año tras año, Eurovisión es el evento no deportivo más visto. En 2025 superó el 50% de cuota de pantalla.

Por eso Dana pide a RTVE que rectifique: "No se puede castigar a todo un país porque no se esté de acuerdo con su Gobierno".

Porque, de hecho, "una gran parte de la población en Israel no está de acuerdo" con las políticas de Benjamin Netanyahu.

España no participará en Eurovisión porque Israel compite. ¿Qué opina?

Siento muchísimo que España no participe, porque adoro este país y he actuado aquí muchas veces. Diva fue un gran éxito y siempre me he sentido querida y arropada.

No puedo imaginar Eurovisión sin lo que España aporta, y me entristece que consideraciones políticas estén alcanzando ahora una competición cuyo propósito es conectar a las personas.

Un boicot transmite un mensaje de odio y división, no el mensaje de paz y amor al que aspiramos. Aún espero que esta decisión cambie y que el público español no renuncie a participar en Eurovisión, porque Europa quiere veros allí.

Tampoco participarán Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

He actuado en esos países muchas veces. Siempre me han recibido con calidez y amor, y cantaron Viva La Diva, conectando con el mensaje que llevaba conmigo: un mensaje de igualdad, aceptación, dignidad humana y derechos básicos para todas las personas.

Israel es el único país de nuestra región que es así de liberal. El desfile del Orgullo de Tel Aviv es uno de los más grandes del mundo.

También somos la Tierra Santa, la tierra de la Biblia, cuya capital, Jerusalén, alberga los lugares más sagrados de las tres religiones monoteístas y atrae a personas de todo el mundo para rezar.

Pero también somos la tierra de Tel Aviv, de las playas, de algunos de los mayores desfiles del Orgullo del mundo y de fiestas épicas.

Hemos formado parte del festival durante muchos años. Hacemos lo mejor que podemos, y a veces incluso lo logramos.

Este año países como España no lo retransmitirán.

Que me expliquen cómo y por qué se han vuelto en nuestra contra. ¿Ya no queréis que cantemos con vosotros? ¿Entendéis lo violento e insultante que es eso? ¿Cuánto más de odio y dolor añade esto?

Una gran parte de la población de Israel no está de acuerdo con nuestro Gobierno. Quiere un Gobierno diferente. No se castiga a todo un país porque no se esté de acuerdo políticamente con su Gobierno.

La insoportable guerra, que duró demasiado tiempo, ha terminado. Es legítimo criticarla y lamentar cuánto se prolongó.

Sin embargo, no debe olvidarse que Israel es un país que lucha por su existencia, intentando equilibrar los desafíos de seguridad con la cordura y los valores liberales, cosas que no son bien aceptadas en la región en la que vivimos.

Hamás ejecuta a personas por ser homosexuales. Casi todos los ganadores de Eurovisión habrían sido ahorcados en la plaza pública en Gaza.

¿Eurovisión se ha politizado?

Es tremendamente lamentable que incluso este evento, que durante años unió a Europa y transmitió un mensaje de amor, igualdad, esperanza y conexión, haya cambiado así.

Reúne a 50 países y sirve de escenario para personas de todo tipo y procedencia, con canciones que no tienen nada que ver con la política. Era una competición sobre el lado bello y feliz de la vida.

No entiendo cómo la suciedad de la política ha logrado penetrar en el último santuario que estaba libre de todo eso.

Como referente para la comunidad LGTBQ e icono global, ¿siente una responsabilidad mayor de alzar la voz?

Gracias por llamarme icono global; es algo a lo que aún me cuesta acostumbrarme.

Nunca quise ser un icono o un símbolo; simplemente ocurrió. Soy cantante, y mi única lucha es por el derecho a cantar como cualquiera, estar en el escenario y tener una carrera más allá de pertenecer a la comunidad LGTBQ.

Pero, por supuesto, como parte de una comunidad que ha sufrido bastante discriminación y dificultades para ser aceptada, siempre siento la necesidad de estar del lado de los más débiles, de tender la mano a quien realmente lo necesita, y admito que me resulta muy difícil ante la violencia y la polarización que existen hoy en el mundo.

El odio parece estar apoderándose de todo: si antes había una sensación creciente de aceptación y pertenencia, temo que el mundo esté retrocediendo.

Más allá del escenario internacional, en su propio país también se enfrentó a boicots por ser una artista trans. ¿Cómo los afrontó?

Para mí Israel representa posibilidades ilimitadas. No solo cumplió mi sueño de infancia de ser una cantante de éxito, sino que me envió como su representante al mundo.

No sé cuántos países son tan abiertos; no sé en cuántos países hay una cantante trans con una carrera de 30 años que sea una de las artistas más queridas.

Al principio hubo dificultades con algunos partidos religiosos en la Knesset, nuestro Parlamento, y tuve que soportar bastantes humillaciones, boicots e insultos

Recuerdo especialmente una actuación al inicio de mi carrera: fui a cantar ante estudiantes de secundaria y me escupieron. Estuve en el escenario, empapada de saliva, pensando: ¿qué hago? ¿Les dejo ganar o sigo mirándolos a la cara y cantando con grandes gestos?

Decidí no ofenderme por sus insultos y simplemente seguí cantando, empapada. Fue la última vez que ocurrió. Y aquello me dio impulso para continuar. Jamás habría imaginado la carrera que llegaría a tener.

Empecé como una joven cantante pop en los clubes underground de Tel Aviv en los 90. Si alguien me hubiera dicho entonces que sería una cantante de éxito, una de las más queridas de Israel, conocida en todo el mundo incluso a los 55 años, no lo habría creído. Esperaba que alguna de mis canciones triunfara; no soñaba más allá.

Entre los boicots por ser trans o por ser israelí, ¿cuál ha sido más difícil?

Es gracioso que lo preguntes, porque resulta que realmente represento sectores poco queridos.

Una vez, el músico yugoslavo Goran Bregović, me llamó. Me invitó a su nueva gira europea, cuyo tema era la conexión entre las tres religiones monoteístas.

Me dijo que me apreciaba porque, para él, representaba a muchas minorías en una sola persona: judía, israelí, de ascendencia sefardí, trans y mujer.

Hasta que él me lo dijo, no lo había sentido así. Recibir muchos insultos y boicots forma parte de mi camino, y aprendí a convivir con ello, a estar orgullosa de ser quien soy y a construir un muro para que no me hiera personalmente.

Al fin y al cabo, es una necedad que alguien me boicotee solo por ser trans o por haber nacido israelí.

Han pasado dos años desde el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre. ¿Dónde estaba ese día?

En uno de los ataques con misiles contra Israel, un misil cayó en mi salón. Fue en mitad de la noche; las ventanas estallaron y hubo un ruido terrible.

Es un miedo que no puedo explicar. Vivo en Tel Aviv, una ciudad de libertad y amor, y de repente un misil cae en mi salón. Es una realidad muy dura.

Todo Israel está traumatizado por el 7 de octubre, por la masacre. Lo que ocurrió fue un ataque que el mundo no había visto antes.

Miles de personas sedientas de sangre irrumpieron por la frontera en una tranquila mañana festiva y asesinaron, secuestraron, violaron: madres e hijos, cientos de jóvenes en un festival, familias enteras fusiladas mientras se abrazaban.

Pero bueno, no quiero hablar de ese día, porque es traumático para mí y para todos los israelíes.

Vives con el miedo de que en cualquier momento puedan derribar tu puerta y matarte en la cama. Desde entonces creo que nos hemos convertido en una nación en estado de ansiedad.

¿Cuál es su visión sobre la situación en Gaza y el Gobierno de Netanyahu?

Tengo críticas, pero no las compartiré en un periódico español. Expreso mis críticas y protestas dentro de mi país, en mi idioma y ante quienes realmente pueden cambiar la situación para que sea diferente y mejor.

El dolor por lo que ocurre en nuestra región, para todos, te atraviesa el corazón. Corren ríos de sangre; los niños pagan con su vida una guerra que libran los adultos. Es triste, doloroso y difícil vivir así.

Pero no hay que desesperar y siempre hay que creer que estas situaciones de guerra, odio y miedo al otro pueden cambiar. Y quiero creer que, cuando ambos lados tengan un liderazgo suficientemente fuerte, nuestra región alcanzará por fin la paz que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo.

En abril de este año el Gobierno la invitó al encendido de las antorchas del Día de la Independencia de Israel. Grupos conservadores, como el partido Noam, pidieron su exclusión por su identidad transgénero y llamaron a boicotear la ceremonia. Al final sí que acudió. ¿Pensó en no hacerlo?

Fue un gran honor que mi país me otorgara ese privilegio. En un principio les dije que preferiría no ir este año. Sentía que no era el momento adecuado, con una guerra en curso y rehenes, para estar en una ceremonia festiva encendiendo una antorcha.

Luego empecé a recibir muchas peticiones de israelíes liberales y de la comunidad LGTBQ, que me dijeron que precisamente en días tan oscuros debía estar allí para ofrecer esperanza de que las cosas pueden ser distintas.

Comprendí que no hago las cosas solo según lo que siento, sino que tengo un papel. Así que cambié de opinión y anuncié que asistiría, con la condición de escribir yo misma lo que iba a decir.

Aceptaron, y les agradezco esa apertura. Decidí dedicar la antorcha a la generación del mañana, a los niños, y me dirigí a ellos diciendo: "Vosotros sois la generación que cambiará nuestra difícil realidad. Seréis los hijos de la luz que expulsarán la oscuridad".

Espero que la próxima generación en nuestra región sea más abierta a una vida compartida y que podamos vivir unos con otros sin odio y sin miedo.

A pesar de representar a Israel en Eurovisión en 1998 y convertirse en embajadora cultural, nunca le habían invitado a actos oficiales hasta este año.

Prefiero no fijarme en los años difíciles, sino en todo lo que vino después. Eso demuestra que las personas y la sociedad pueden cambiar.

Cuando observo este recorrido y el gran cambio en la actitud hacia mí, siento un pequeño orgullo por haber logrado algo en esta vida.

En entrevistas pasadas ha dicho que el Gobierno de Netanyahu la ha usado a veces como herramienta de hasbará en el extranjero [hasbará es un término en hebreo que utilizado en el contexto político significa propaganda]. ¿Lo ve como una forma de pinkwashing?

Nunca he sentido que me usaran para pinkwashing, nunca he dicho cosas en las que no creyera.

Vivo en el único país de nuestra región que acepta abiertamente a las personas LGTBQ. ¿Creo que por eso se justifica cualquier política que adopte Israel? La respuesta es no, pero aun así debemos recordar siempre que existe un lado liberal y que hay que hacer todo lo posible para que sea el que prevalezca.

En Israel, ministros de la extrema derecha han impulsado políticas contra la comunidad LGTBQ. ¿Cree que los derechos conquistados están en riesgo?

Por naturaleza no soy una persona preocupada; soy optimista y creo que todo irá bien. En Israel, la comunidad LGTBQ es demasiado grande y fuerte, y ningún político logrará dañarla.

¿Sabes que el presidente de la Knesset, del partido conservador Likud, es gay y vive con su pareja y sus hijos?

No creo que el Gobierno renuncie al turismo gay que acude en masa a Israel en busca de chicos guapos y bronceados. Fue emocionante ver la apertura de la sesión parlamentaria con el presidente de la Knesset de la mano de su pareja.

Somos un país complejo y no muy normal… ahí reside la magia de Israel.

Dice que Israel es su hogar. ¿Es ahí donde se jubilará?

Nací y crecí en Tel Aviv, y siento que esta ciudad es mi hogar. Tras ganar Eurovisión, las discográficas me pidieron vivir en Europa. Lo intenté, pero me resultó difícil y lo pagué en mi carrera. Quizá sea una debilidad mía no haber tenido el valor de vivir más tiempo en otro lugar.

En general, soy una persona muy hogareña. Me encantan el sol y la playa junto a mi casa, la comida que cocina mi madre y también los hombres israelíes, que son los más guapos del mundo. Nací aquí y probablemente aquí moriré también.