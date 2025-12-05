Ferraz "lamenta no haber arropado suficientemente" a las denunciantes por acoso sexual

En el caso de Torremolinos, la falta de respuesta durante cinco meses llevó a la denunciante a acudir a la Fiscalía por presuntos delitos de acoso sexual y violencia de género.

Las denuncias, consideradas por el partido como detallando comportamientos intolerables, son automáticamente ocultadas en el sistema tras 90 días para proteger la confidencialidad.

El PSOE explica que desde mayo de 2025 implementó un protocolo contra el acoso, y que las denuncias anónimas contra Salazar llegaron tras su salida de la Ejecutiva.

Ferraz admite que no apoyó suficientemente a las denunciantes de acoso sexual en el caso Paco Salazar y reconoce fallos en la comunicación con las víctimas.

El PSOE admite ahora que “lamentan no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias”. Mediante un comunicado remitido a la militancia, Ferraz asegura que les “duele que haya sucedido” el llamado caso Paco Salazar.

Incluso hacen autocrítica y afirman que “la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada”.

Se trata de dos páginas de explicaciones en la que defienden que, desde el 26 de mayo de 2025, cuentan con un Protocolo frente al acoso sexual y que, “hasta ese momento,no se había recibido ninguna denuncia o queja sobre el comportamiento de Salazar”.

No es hasta el mes de julio, una vez apartado Salazar de la Ejecutiva tras las “graves acusaciones” publicadas en ElDiario.es por testimonios anónimos, cuando se reciben “dos denuncias anónimas” en el Órgano contra el Acoso.

Se trata de testimonios “que detallan comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista”, según afirman en el comunicado.

Sobre el borrado de esas denuncias en el portal, Ferraz insiste en una “ofuscación de datos” y afirma que “pasados los 90 días desde el registro de cada denuncia, el propio sistema los oculta para extremar las garantías de protección de datos” pero, insisten, en que “bajo ningún concepto se eliminan”.

“Esta ofuscación se efectúa de manera automática con todas las denuncias que se registran a través del sistema- sean anónimas o no- para salvaguardar la confidencialidad”, defienden en la dirección federal.

Sobre el caso de Torremolinos, en el que se ha aparcado temporalmente a su secretario general, el comunicado le dedica el último párrafo.

Afirma que, en esta ocasión, la denuncia no se presentó en el portal sino “ante la Ejecutiva Provincial de Málaga, que la remitió a la Ejecutiva regional y federal. Dando traslado esta última al Órgano contra el Acoso”.

Ferraz asegura que en el caso malagueño es este comité interno quien “inicia los trabajos de análisis en comunicación directa con la persona denunciante, al margen del sistema informático”.

Lo que no detalla es la lentitud que, tras no obtener respuesta en cinco meses, hizo que la víctima acudiese a la Fiscalía de Violencia de Género de Málaga, donde puso la denuncia el 10 de noviembre por los presuntos delitos de acoso sexual, violencia de género psicológica y coactiva.

Este comunicado, admitiendo errores y lamentando no haber arropado a las víctimas es un cambio con respecto a lo que había sucedido hasta ahora.

Ferraz evitaba pronunciarse sobre este asunto. Incluso la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, pidió calma a las federaciones durante una reunión telemática que no hizo más que crispar los ánimos de unas bases que piden más contundencia.

Incluso la federación asturiana, por boca de su vicesecretaria Adriana Lastra, sugiere que, una vez que se acabe el informe, el PSOE debería acudir a la Fiscalía para denunciar a Paco Salazar ya que creen que su comportamiento va más allá del acoso sexual y podría ser violencia de género.